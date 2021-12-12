Формула 1
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Ферстаппен – чемпион Формулы 1 в 2021 году. Он впервые в карьере занял первое место
час назад
Перед последней гонкой сезона Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон имели одинаковое количество очков – 369,5. Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби.
У Ферстаппена – 10 побед и 18 попаданий на подиум. Хэмилтон выиграл восемь гонок и 17 раз попал на подиум.
Тройка лучших:
1. 🇳🇱 Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 395,5.
2. 🇬🇧 Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 387,5.
3. 🇫🇮 Валтери Боттас («Мерседес») – 226.
- Ферстаппену 24 года. Он впервые в карьере стал чемпионом Формулы 1.
- Два предыдущих сезона он становился третьим. Это было лучшим результатом.
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