Ферстаппен – чемпион Формулы 1 в 2021 году. Он впервые в карьере занял первое место

Перед последней гонкой сезона Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон имели одинаковое количество очков – 369,5. Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби.

У Ферстаппена – 10 побед и 18 попаданий на подиум. Хэмилтон выиграл восемь гонок и 17 раз попал на подиум.

Тройка лучших:

1. 🇳🇱 Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 395,5.

2. 🇬🇧 Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 387,5.

3. 🇫🇮 Валтери Боттас («Мерседес») – 226.