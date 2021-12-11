Характер Ферстаппена – 🌪️: орал на партнеров, толкал отца, чуть не подрался с соперником, а «Ред Булл» даже запретил ему материться
12 декабря в Абу-Даби состоится финальная гонка сезона Формулы 1, в которой определится чемпион. Претендента два: Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» и Макс Ферстаппен из «Ред Булла». У обоих по 369,5 очка, но Ферстаппен выше из-за большего числа побед в сезоне.
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Сейчас разбираем еще одну важную особенность пилота «Ред Булла» – взрывной характер.
Ферстаппен часто ругается с соперниками. Босс «Ред Булла» даже запретил ему материться
Ферстаппен тусуется в Формуле 1 с 2015 года, и за 6 лет он наговорил много про своих партнеров и соперников. Вот некоторые примеры:
• C 2016-го по 2018-й его партнером по «Ред Буллу» был Даниэль Риккардо. И в 2018 году во время Гран-при Азербайджана они столкнулись в борьбе. Камеры сразу же поймали Ферстаппена. Он орал Риккардо: «Ты сейчас поступаешь как *** идиот. Заткнись и следи за своим вождением».
Правда, потом Ферстаппен сказал, что в этом инциденте виноватых нет, и они с Риккардо уладили разногласия.
• 2019 год, от Ферстаппена досталось Валттери Боттасу: «Если кто-то не может справиться с собственным болидом, значит, ему не место в команде. Я просто говорю, что не понимаю стиль вождения Валттери».
• В 2020-м он столкнулся с Лэнсом Строллом на тренировке в Портимао. В результате Ферстаппен жестко обматерил Стролла. Босс «Ред Булла» Кристиан Хорнер запретил после этого Ферстаппену ругаться матом.
• Разумеется, достается и Хэмилтону. После аварии в Сильверстоуне он сказал, что Хэмилтон праздновал, пока тот был в больнице. В сентябре он усомнился, что Хэмилтон гоняет по правилам ФИА и не работает с судьями. Сейчас сказал: «Мое отношение к Хэмилтону и «Мерседесу» изменилось. И не в лучшую сторону».
Один из самых знаменитых эпизодов с участием Ферстаппен – его конфликт с Эстебаном Оконом после Гран-при Бразилии в 2018 году. Окон на повороте попытался войти во внутреннюю траекторию и наехал на колесо Ферстаппена. Того развернуло, и он потерял несколько позиций.
После Гран-при Ферстаппен наехал на Окона в паддоке:
Окон говорил: «Это был чисто гоночный эпизод, но, возможно, я действительно допустил ошибку. Но что меня больше всего удивило – что он толкнул меня после гонки. Это было низко и непрофессионально».
Кстати, Хорнер говорил, что после одной ошибки на тренировке в 2019-м высказал Максу за слишком агрессивный стиль вождения. Тот практически игнорировал его во время самой гонки и не разговаривал до следующей. Потом, правда, они спокойно обсудили проблему и решили ее.
Возможно, в жестком характере Ферстаппена виноват его отец (бывший пилот). Он учил сына работать только на победу
Йос Ферстаппен – бывший пилот Формулы 1. Он участвовал в семи сезонах серии, но больших побед не добился. Его лучший результат – 10-е место в сезоне-1993. В том году он гонял в 10 гонках: две бронзы, пятое и восьмые места и шесть сходов.
Ферстаппен много говорил, что мечтал о победе в Формуле 1, но был недостаточно талантлив для этого. Поэтому он вложил все силы в сына Макса. С детства он жестко воспитывал его как будущего чемпиона. Об этом говорил так:
«Когда Максу исполнилось четыре, я сразу же ввел в его жизнь тренировки и режим. Мы стали заниматься с ним: бегали, делали какие-то базовые упражнения. Я объяснял ему устройство машины, учил его водить. Макс иногда не хотел работать над собой, но я был жесток и неуступчив».
У сайта про автоспорт The Race есть текст про детство Ферстаппена. Заголовок текста: «Жесткая любовь. Любопытные приемы из воспитания Макса Ферстаппена». Вот пара историй из текста:
1. После соревнований по картингу Йос Ферстаппен заставлял 10-летнего сына выезжать на трассу снова и тренировался. Без разницы, какая погода была в тот день: дождь или безоблачно.
2. На молодежном чемпионате мира по картингу Ферстаппен столкнулся с соперником и вылетел из гонки. Отец работал над картингом два месяца, а после поражения сына разнес палатку, откуда они (он, мама Макса и его друг) смотрели гонку и заставил его самого грузить картинг в фургон. По пути домой Йос и Макс сильно разгругались. И отец высадил его на станции заправки. Если бы не уговоры матери, то он так бы и уехал.
Еще одна история из интервью Макса Ферстаппена:
«Как-то на тренировке я неправильно выполнил поворот в легком месте и разорвал шину. Отец назвал меня криворуким. Мне было так обидно, что я толкнул его. Отец наорал на меня, а после неделю игнорировал. Я тренировался самостоятельно и даже поехал на гонке сам, без его подсказок. Я выбыл на пятом круге и пришел к нему с извинениями. Он лишь сказал: «Еще раз исполнишь что-то такое, я тебя пошлю, и ты будешь барахтаться в этом дерьме сам».
Йос Ферстаппен и сам отмечал жесткое воспитание сына:
«Возможно, иногда я вел себя чересчур жестко. Но это дало результаты. Макс теперь лидер Формулы 1. Я с детства его учил, что нужно стремиться только к лучшему. В нашем доме никогда не говорили о втором и третьем месте. Только золото и только первое место. Иногда, чтобы создать в Максе дух победителя, нужно было поступать жестко. Важно, что он понял, почему я вел себя так и не обижается на меня. Я им очень горжусь».
Еще Йос Ферстаппен отмечал, что Макс за годы карьеры стал настолько требовательным к себе, что иногда жестко воспринимает свои ошибки даже после подробного анализа:
«В этом он пошел в меня. Я тоже дико злился, когда видел, что ошибаюсь. Но Макс свирепеет так, что его боюсь даже я. Он не способен нормально проигрывать».
В «Ред Булле» давно говорят, что Ферстаппен работает над своим характером
Так характеризовал его в 2018 году его бывший партнер по «Ред Буллу» Даниэль Риккардо:
«Думаю, в целом, когда агрессия начала сказываться на его взаимоотношениях с пилотами и публичном статусе, Макс начал меняться. Он стал спокойнее и уравновешеннее. Как я могу объяснить это? Очень просто: взросление».
Прогресс Ферстаппена в плане характера отмечает и Кристиан Хорнер: «Макс стал спокойнее. Просто он повзрослел. У него появилась девушка, которая помогает ему с напряжением и давлением. Он стал трезвее оценивать даже самые спорные эпизоды. Мы в «Ред Булле» гордимся им».
Макс же говорит, что он теперь легче воспринимает все ошибки и неудачи, потому что сначала прогоняет эмоции, успокаивается и анализирует: «Если бы я дальше взрывался по любому случаю, то давно бы сошел с ума».