Характер Ферстаппена – 🌪️: орал на партнеров, толкал отца, чуть не подрался с соперником, а «Ред Булл» даже запретил ему материться

Ферстаппен часто ругается с соперниками. Босс «Ред Булла» даже запретил ему материться

Ферстаппен тусуется в Формуле 1 с 2015 года, и за 6 лет он наговорил много про своих партнеров и соперников. Вот некоторые примеры:

• C 2016-го по 2018-й его партнером по «Ред Буллу» был Даниэль Риккардо. И в 2018 году во время Гран-при Азербайджана они столкнулись в борьбе. Камеры сразу же поймали Ферстаппена. Он орал Риккардо: «Ты сейчас поступаешь как *** идиот. Заткнись и следи за своим вождением».

Правда, потом Ферстаппен сказал, что в этом инциденте виноватых нет, и они с Риккардо уладили разногласия.

• 2019 год, от Ферстаппена досталось Валттери Боттасу: «Если кто-то не может справиться с собственным болидом, значит, ему не место в команде. Я просто говорю, что не понимаю стиль вождения Валттери».

• В 2020-м он столкнулся с Лэнсом Строллом на тренировке в Портимао. В результате Ферстаппен жестко обматерил Стролла. Босс «Ред Булла» Кристиан Хорнер запретил после этого Ферстаппену ругаться матом.

• Разумеется, достается и Хэмилтону. После аварии в Сильверстоуне он сказал, что Хэмилтон праздновал, пока тот был в больнице. В сентябре он усомнился, что Хэмилтон гоняет по правилам ФИА и не работает с судьями. Сейчас сказал: «Мое отношение к Хэмилтону и «Мерседесу» изменилось. И не в лучшую сторону».

Один из самых знаменитых эпизодов с участием Ферстаппен – его конфликт с Эстебаном Оконом после Гран-при Бразилии в 2018 году. Окон на повороте попытался войти во внутреннюю траекторию и наехал на колесо Ферстаппена. Того развернуло, и он потерял несколько позиций.