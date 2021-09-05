Возможно, в этом году в Формуле 1 будет новый чемпион. И поддержка у этого парня – огонь: когда он побеждает, все в оранжевом 🧡

Ферстаппену в конце сентября исполнится 24 года. И сейчас он – один из двух главных кандидатов на победу в сезоне. За 9 гонок до конца он идет на первом месте. Правда, отрыв от Хэмилтона минимальный, всего 3 очка. Но Ферстаппен выглядит очень прилично в этом сезоне. Из 13 гонок он взял 7 – это на 3 больше, чем у Хэмилтона.

Некоторые факты по Ферстаппену:

🇳🇱 Родился в семье гонщика. Его отец, Йос Ферстаппен, тоже когда-то гонял в Ф1. Слова Йоса: «Сын – сильный парень. Я не добрался до победы в Формуле 1, но это была мечта. Но Макс сделает это. Этот парень с детства себя мотивировал. Он – настоящий чемпион. Титул Макса – всего лишь вопрос времени».

🇳🇱 Чтобы всерьез побороться за титул, Ферстаппен работает с несколькими тренерами – тренер по тактике, по психологии. У Ферстаппена есть личный диетолог и тренер по физподготовке. Менеджер «Ред Булла» Кристиан Хорнер рассказывает:

«Макс поменял рабочий подход. Раньше он был перспективным пилотом с обалденным потенциалом. Но этот потенциал благодаря тяжелому труду превратился в настоящее мастерство».

🇳🇱 Инженер «Ред Булла» из Киева Дидрик Киндс рассказывал, что Макс неприлично помешался на гонках. На трассе постоянно на контакте с инженерами. Дома – проходит новые гонки в симуляторах, чтобы получше подготовиться к Гран-при.

🇳🇱 В этом сезоне их соперничество с Хэмилтоном усилилось. И Ферстаппен, кажется, переносит его легче. Он лучше выступает. Он спокойнее пережил столкновение в Великобритании (на первом круге в той гонке Хэмилтон выбил Ферстаппена). И он даже троллит Льюиса. Например, за 10 кругов до конца гонки в Голландии он обратился к инженерам: «Ну что, Хэмилтон будет сегодня на что-нибудь жаловаться?»

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