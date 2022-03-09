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Никита Мазепин
Формула 1
Хаас
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#Никита Мазепин #Формула 1 #Хаас

Тяжелая неделя русского гонщика Мазепина: выпал из Формулы 1, попал под санкции Евросоюза из-за отца, запустил фонд помощи спортсменам

09 марта, 21:20

Последние две недели были не самыми легкими для российского автоспорта:

  • 24 февраля – «Хаас» убрал российский триколор и лого «Уралкалия» с болида.
  • 27 февраля – сочинский Гран-при России отменен.
  • 3 марта – Формула 1 отказалась от проведения российского этапа Гран-при. Санкт-Петербург должен принимать гонки серии с 2023 года, но остался без них.
  • 4 марта – ФИА выпустила документ для российских и белорусских пилотов. Если кратко, то они выступают без флага и гимна.
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Отдельно проблемы навалились на Никиту Мазепина. Начало марта было связано с бесконечными обсуждениями разрыва его контракта с «Хаасом». Подтверждение инсайдов случилось 5 марта – команда расторгла соглашение не только с ним, но с «Уралкалием» (главный спонсор «Хааса» до того дня; глава – отец Никиты Мазепина).

На прощание Мазепин сказал:

Что говорили вокруг этой ситуации:

💬 Джин Хаас, владелец и глава «Хаас»: «Было сильное давление со стороны спонсоров, связанное с негативным имиджем из-за спонсора и гонщика из России. Надеюсь, вся эта политика теперь рассосется. Мы здесь ради гонок, а не политики, но, к сожалению, давление было серьезным. Многие спонсоры из NASCAR были совсем не рады продолжать сотрудничество с российским пилотом в любой серии».

💬 Ральф Шумахер, брат Михаэля Шумахера и дядя Мика Шумахера (бывший партнер Мазепина по «Хаас»): «Для Никиты это очень досадная и неприятная ситуация. Он не имеет к происходящему абсолютно никакого отношения. Так что я понимаю, что ситуация была очень тяжелая, однако разрыв контракта в такой ситуации – единственное верное решение».

9 марта был насыщенным для Никиты Мазепина. Сначала он выступил на пресс-конференции, на которой рассказал об увольнении из «Хаас»:

«Я узнал об увольнении в тот же момент, когда это было доведено до прессы. Я молодой человек, мне 23 года, и я не был готов к такому. Не было никаких намеков или слов вроде: «Знаешь, мы приняли вот такое решение, через 15 минут оно будет объявлено, будь готов.

Я собирался выступать как нейтральный атлет. Это было позволено ФИА. Однако вечером накануне аннулирования контракта была получена дополнительная бумага со стороны федерации. Мы изучали все варианты, в той бумаге было много условий. Но уже следующим утром я получил информацию об аннулировании контракта, так что ещё до того, как я решил, подписывать эту бумагу или нет, контракт разорвали».

Потом он объявил об основании фонда для поддержки спортсменов:

Вечером Мазепин-младший попал в новый санкционный список Евросоюза. Причина – он сын человека, который считается существенным источником правительства РФ. Пока никакой реакции со стороны пилота или его представителей нет.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de/Global Look Press
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