Тяжелая неделя русского гонщика Мазепина: выпал из Формулы 1, попал под санкции Евросоюза из-за отца, запустил фонд помощи спортсменам
Последние две недели были не самыми легкими для российского автоспорта:
- 24 февраля – «Хаас» убрал российский триколор и лого «Уралкалия» с болида.
- 27 февраля – сочинский Гран-при России отменен.
- 3 марта – Формула 1 отказалась от проведения российского этапа Гран-при. Санкт-Петербург должен принимать гонки серии с 2023 года, но остался без них.
- 4 марта – ФИА выпустила документ для российских и белорусских пилотов. Если кратко, то они выступают без флага и гимна.
Отдельно проблемы навалились на Никиту Мазепина. Начало марта было связано с бесконечными обсуждениями разрыва его контракта с «Хаасом». Подтверждение инсайдов случилось 5 марта – команда расторгла соглашение не только с ним, но с «Уралкалием» (главный спонсор «Хааса» до того дня; глава – отец Никиты Мазепина).
На прощание Мазепин сказал:
Что говорили вокруг этой ситуации:
💬 Джин Хаас, владелец и глава «Хаас»: «Было сильное давление со стороны спонсоров, связанное с негативным имиджем из-за спонсора и гонщика из России. Надеюсь, вся эта политика теперь рассосется. Мы здесь ради гонок, а не политики, но, к сожалению, давление было серьезным. Многие спонсоры из NASCAR были совсем не рады продолжать сотрудничество с российским пилотом в любой серии».
💬 Ральф Шумахер, брат Михаэля Шумахера и дядя Мика Шумахера (бывший партнер Мазепина по «Хаас»): «Для Никиты это очень досадная и неприятная ситуация. Он не имеет к происходящему абсолютно никакого отношения. Так что я понимаю, что ситуация была очень тяжелая, однако разрыв контракта в такой ситуации – единственное верное решение».
9 марта был насыщенным для Никиты Мазепина. Сначала он выступил на пресс-конференции, на которой рассказал об увольнении из «Хаас»:
«Я узнал об увольнении в тот же момент, когда это было доведено до прессы. Я молодой человек, мне 23 года, и я не был готов к такому. Не было никаких намеков или слов вроде: «Знаешь, мы приняли вот такое решение, через 15 минут оно будет объявлено, будь готов.
Я собирался выступать как нейтральный атлет. Это было позволено ФИА. Однако вечером накануне аннулирования контракта была получена дополнительная бумага со стороны федерации. Мы изучали все варианты, в той бумаге было много условий. Но уже следующим утром я получил информацию об аннулировании контракта, так что ещё до того, как я решил, подписывать эту бумагу или нет, контракт разорвали».
Потом он объявил об основании фонда для поддержки спортсменов:
Вечером Мазепин-младший попал в новый санкционный список Евросоюза. Причина – он сын человека, который считается существенным источником правительства РФ. Пока никакой реакции со стороны пилота или его представителей нет.