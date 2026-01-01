Хаас

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Формула 1
Мазепин занял последнее место в сезоне Формулы 1. У него ноль очков и два вылета из-за аварий
#Никита Мазепин
Формула 1
Мазепин сдал положительный тест на коронавирус и не выступит на Гран-при Абу-Даби
#Никита Мазепин
Формула 1
Определились составы команд Формулы 1 на сезон. Гуаньюй станет первым китайским пилотом в истории турнира
#Чжоу Гуаньюй
Формула 1
Мазепин и Шумахер продлили контракты с «Хаас» на 2022 год
#Формула 1
Формула 1
WADА проверяет использование цветов флага России на болиде «Хаас»
#Формула 1
Автогонки
Официальное заявление «Хаас»: Мазепин заявлен на сезон-2021 Формулы 1
#Никита Мазепин
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Тяжелая неделя русского гонщика Мазепина: выпал из Формулы 1, попал под санкции Евросоюза из-за отца, запустил фонд помощи спортсменам
#Никита Мазепин
Новый русский гонщик Формулы 1 вылетел со своей первой гонки. На первом круге 🤷‍♂️
#Никита Мазепин
Команда Формулы 1 из США с русским спонсором показала болид в цветах флага России. Хотя он запрещен на гонках
#Формула 1
Болид пилота Формулы 1 взорвался после аварии с Квятом. Все в огне
#Роман Грожан
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