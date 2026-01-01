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Тяжелая неделя русского гонщика Мазепина: выпал из Формулы 1, попал под санкции Евросоюза из-за отца, запустил фонд помощи спортсменам
#Никита Мазепин
Новый русский гонщик Формулы 1 вылетел со своей первой гонки. На первом круге 🤷‍♂️
#Никита Мазепин
Команда Формулы 1 из США с русским спонсором показала болид в цветах флага России. Хотя он запрещен на гонках
#Формула 1
Болид пилота Формулы 1 взорвался после аварии с Квятом. Все в огне
#Роман Грожан