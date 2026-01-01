Роман Грожан

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Формула 1
Пилот «Хаас» Роман Грожан врезался в заграждение на скорости 221 км/ч
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Болид пилота Формулы 1 взорвался после аварии с Квятом. Все в огне
#Роман Грожан
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