Болид пилота Формулы 1 взорвался после аварии с Квятом. Все в огне
Роман Грожан из «Хаас» не очень удачно квалифицировался на Гран-при Бахрейна – занял лишь 19-ю позицию. Сама гонка началась и закончилась для него на первом круге – на третьем повороте.
Грожан медленно начал гонку и не полез в общий трафик с первого поворота, поэтому настроился на следующие. Второй поворот – неудача. Третий – Грожан влез в трафик, неудачно пошел на обгон, наткнулся на колесо Даниила Квята и улетел в заграждение.
Сам Квят продолжил гонку. Болид Грожана буквально разрубило на две части – и он взорвался. Можно предположить, что это последствия разгерметизации топливного бака. Отсюда и взрыв, и огромное пламя.
Грожана спасло гало (дугообразная деталь болида за местом пилота). Оно не позволило Грожану удариться после столкновения.
Так это выглядело со стороны.
Грожан в этом столкновении чудом не пострадал. Он спокойно выбрался из болида (точнее, из его остатков).
А вот видео момента.
Сам Грожан не пострадал. Он в порядке – но пресс-служба «Хаас» пишет, что он получил ожоги рук и лодыжек. В качестве меры предосторожности его отправили в госпиталь.
После аварии появился красный флаг. Гонку приостановили на 45 минут.
Мы следим за развитием событий в этой гонке.