Болид пилота Формулы 1 взорвался после аварии с Квятом. Все в огне

Роман Грожан из «Хаас» не очень удачно квалифицировался на Гран-при Бахрейна – занял лишь 19-ю позицию. Сама гонка началась и закончилась для него на первом круге – на третьем повороте.

Грожан медленно начал гонку и не полез в общий трафик с первого поворота, поэтому настроился на следующие. Второй поворот – неудача. Третий – Грожан влез в трафик, неудачно пошел на обгон, наткнулся на колесо Даниила Квята и улетел в заграждение.

Сам Квят продолжил гонку. Болид Грожана буквально разрубило на две части – и он взорвался. Можно предположить, что это последствия разгерметизации топливного бака. Отсюда и взрыв, и огромное пламя.

Грожана спасло гало (дугообразная деталь болида за местом пилота). Оно не позволило Грожану удариться после столкновения.

Так это выглядело со стороны.