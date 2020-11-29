Роман Грожан
Формула 1
Даниил Квят
Хаас
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#Роман Грожан #Формула 1 #Даниил Квят #Хаас

Болид пилота Формулы 1 взорвался после аварии с Квятом. Все в огне

час назад

Роман Грожан из «Хаас» не очень удачно квалифицировался на Гран-при Бахрейна – занял лишь 19-ю позицию. Сама гонка началась и закончилась для него на первом круге – на третьем повороте.

Грожан медленно начал гонку и не полез в общий трафик с первого поворота, поэтому настроился на следующие. Второй поворот – неудача. Третий – Грожан влез в трафик, неудачно пошел на обгон, наткнулся на колесо Даниила Квята и улетел в заграждение.

Сам Квят продолжил гонку. Болид Грожана буквально разрубило на две части – и он взорвался. Можно предположить, что это последствия разгерметизации топливного бака. Отсюда и взрыв, и огромное пламя.

Грожана спасло гало (дугообразная деталь болида за местом пилота). Оно не позволило Грожану удариться после столкновения.

Так это выглядело со стороны.

Грожан в этом столкновении чудом не пострадал. Он спокойно выбрался из болида (точнее, из его остатков).

А вот видео момента.

Сам Грожан не пострадал. Он в порядке – но пресс-служба «Хаас» пишет, что он получил ожоги рук и лодыжек. В качестве меры предосторожности его отправили в госпиталь.

После аварии появился красный флаг. Гонку приостановили на 45 минут.

Мы следим за развитием событий в этой гонке.

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