В 10 км от трассы Формулы 1 ракеты разнесли нефтяной объект – это конфликт Саудовской Аравии и хуситов из Йемена. Гонка не отменяется
27 марта Формула 1 приедет в Джидду и проведет там второй Гран-при сезона-2022. 25 марта состоялась первая и вторая практика. И в этот день ракетами был атакован нефтяной объект компании Aramco. Пилоты напряглись, но руководство Ф1 приняло спорное решение.
Что произошло
Сразу же после нескольких мощных взрывов на объекте Aramco начался сильный пожар, от которого поднимался огромный столб дыма. Все это происходило в 10 км от трассы в Джидде. А группа йеменских хуситов взяли на себя ответственность за атаку объекта – они использовали не только ракеты, но и беспилотники.
Из-за произошедшего начало второй практики было отложено, а представители команд и руководство Формулы 1 провели экстренное заседание, на котором решали вопрос проведения дальнейших практик, квалификаций и самой гонки. В итоге руководитель Ф1 Стефано Доменикали сказал: «Все в порядке. Мы чувствуем себя в безопасности».
Что за конфликт у Саудовской Аравии и хуситов
На самом деле этот конфликт родился еще в XX веке, просто за последние семь лет он достиг исторической отметки жесткости. После событий «Арабской весны» Иран и Саудовская Аравия начали копить могущество Бахрейне, Сирии и Йемене, что обострило взаимоотношение между двумя странами.
Хуситы были сформированы еще в середине девяностых в Йемене. Но пришли к власти в стране лишь в 2015-м. В этом году хуситы установили свою власть в стране. Это не понравилось некоторым арабским странам, включая Саудовскую Аравию, которая боялась усиления влияния Ирана на территории Йемена и обвиняла его в снабжении оружием войск хуситов.
Дальнейшие важные события в истории этого конфликта:
- 2015 год: вытеснение хуситов с юга Йемена и попытка урегулирование мирным путем конфликта со стороны бывшего президента Йемена Али Абдалла Салеха. Тогда стало известно, что Великобритания поддержала военную операцию Саудовской Аравии.
- 2016 год: перемирие и прерывание его путем нанесения авиаударов по границам Йемена со стороны саудовской коалиции (Бахрейн, Кувейт, Иордания, Судан и т.д.).
- 2017 год: продолжение боев.
- 2018 год: саудовская коалиция продолжала авиаудары по территории Йемена.
- 2019 год: запомнился ответными и достаточно мощными атаками путем бомбардировок с дронов и беспилотников.
В 2021 году США прекратили поддержку коалиции и высказали надежду, что смогут урегулировать конфликт мирным путем. Джо Байден заявлял: «Чтобы подчеркнуть нашу приверженность этому, мы прекращаем всю американскую поддержку наступательных операций в Йемене, включая соответствующие продажи вооружений. В то же время Саудовская Аравия сталкивается с ракетными ударами, ударами беспилотников и другими угрозам со стороны поддерживаемых Ираном сил. Мы продолжим поддерживать и помогать Саудовской Аравии защищать свои суверенитет, территориальную целостность и свой народ».
На данный момент взаимные нападения продолжаются. Последнее – как раз атака Aramco.
Что будет с ближайшей гонкой
Будет ли проведена гонка? Кажется, да. На момент написания материала нет ни одного заявления со стороны Формулы 1 и ФИА по отмене Гран-при и мероприятий вокруг.
После взрыва на нефтяном объекте Формула 1 и ФИА запретили пилотам общаться с журналистами и хоть как-то комментировать произошедшее. Но Льюис Хэмилтон все же успел:
«Чувствую ли я себя комфортно? Я бы так не сказал. Казни в Саудовской Аравии? Это не наша компетенция. Мы просто спортсмены, но мы должны показывать людям, что это безнравственно».
После короткого совещания руководство Формулы 1 убедило команды, что им ничего не угрожает. Коллективы единогласно одобрили это решение.