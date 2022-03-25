В 10 км от трассы Формулы 1 ракеты разнесли нефтяной объект – это конфликт Саудовской Аравии и хуситов из Йемена. Гонка не отменяется

Что произошло

Сразу же после нескольких мощных взрывов на объекте Aramco начался сильный пожар, от которого поднимался огромный столб дыма. Все это происходило в 10 км от трассы в Джидде. А группа йеменских хуситов взяли на себя ответственность за атаку объекта – они использовали не только ракеты, но и беспилотники.

Из-за произошедшего начало второй практики было отложено, а представители команд и руководство Формулы 1 провели экстренное заседание, на котором решали вопрос проведения дальнейших практик, квалификаций и самой гонки. В итоге руководитель Ф1 Стефано Доменикали сказал: «Все в порядке. Мы чувствуем себя в безопасности».

Что за конфликт у Саудовской Аравии и хуситов

На самом деле этот конфликт родился еще в XX веке, просто за последние семь лет он достиг исторической отметки жесткости. После событий «Арабской весны» Иран и Саудовская Аравия начали копить могущество Бахрейне, Сирии и Йемене, что обострило взаимоотношение между двумя странами.