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Формула 1
Льюис Хэмилтон
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#Формула 1 #Льюис Хэмилтон

В 10 км от трассы Формулы 1 ракеты разнесли нефтяной объект – это конфликт Саудовской Аравии и хуситов из Йемена. Гонка не отменяется

27 марта Формула 1 приедет в Джидду и проведет там второй Гран-при сезона-2022. 25 марта состоялась первая и вторая практика. И в этот день ракетами был атакован нефтяной объект компании Aramco. Пилоты напряглись, но руководство Ф1 приняло спорное решение.

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Что произошло

Сразу же после нескольких мощных взрывов на объекте Aramco начался сильный пожар, от которого поднимался огромный столб дыма. Все это происходило в 10 км от трассы в Джидде. А группа йеменских хуситов взяли на себя ответственность за атаку объекта – они использовали не только ракеты, но и беспилотники.

Из-за произошедшего начало второй практики было отложено, а представители команд и руководство Формулы 1 провели экстренное заседание, на котором решали вопрос проведения дальнейших практик, квалификаций и самой гонки. В итоге руководитель Ф1 Стефано Доменикали сказал: «Все в порядке. Мы чувствуем себя в безопасности».

Что за конфликт у Саудовской Аравии и хуситов

На самом деле этот конфликт родился еще в XX веке, просто за последние семь лет он достиг исторической отметки жесткости. После событий «Арабской весны» Иран и Саудовская Аравия начали копить могущество Бахрейне, Сирии и Йемене, что обострило взаимоотношение между двумя странами.

Кадр горящего объекта Aramco

Хуситы были сформированы еще в середине девяностых в Йемене. Но пришли к власти в стране лишь в 2015-м. В этом году хуситы установили свою власть в стране. Это не понравилось некоторым арабским странам, включая Саудовскую Аравию, которая боялась усиления влияния Ирана на территории Йемена и обвиняла его в снабжении оружием войск хуситов.

Дальнейшие важные события в истории этого конфликта:

  • 2015 год: вытеснение хуситов с юга Йемена и попытка урегулирование мирным путем конфликта со стороны бывшего президента Йемена Али Абдалла Салеха. Тогда стало известно, что Великобритания поддержала военную операцию Саудовской Аравии.
  • 2016 год: перемирие и прерывание его путем нанесения авиаударов по границам Йемена со стороны саудовской коалиции (Бахрейн, Кувейт, Иордания, Судан и т.д.).
  • 2017 год: продолжение боев.
  • 2018 год: саудовская коалиция продолжала авиаудары по территории Йемена.
  • 2019 год: запомнился ответными и достаточно мощными атаками путем бомбардировок с дронов и беспилотников.

В 2021 году США прекратили поддержку коалиции и высказали надежду, что смогут урегулировать конфликт мирным путем. Джо Байден заявлял: «Чтобы подчеркнуть нашу приверженность этому, мы прекращаем всю американскую поддержку наступательных операций в Йемене, включая соответствующие продажи вооружений. В то же время Саудовская Аравия сталкивается с ракетными ударами, ударами беспилотников и другими угрозам со стороны поддерживаемых Ираном сил. Мы продолжим поддерживать и помогать Саудовской Аравии защищать свои суверенитет, территориальную целостность и свой народ».

На данный момент взаимные нападения продолжаются. Последнее – как раз атака Aramco.

Что будет с ближайшей гонкой

Будет ли проведена гонка? Кажется, да. На момент написания материала нет ни одного заявления со стороны Формулы 1 и ФИА по отмене Гран-при и мероприятий вокруг.

После взрыва на нефтяном объекте Формула 1 и ФИА запретили пилотам общаться с журналистами и хоть как-то комментировать произошедшее. Но Льюис Хэмилтон все же успел:

«Чувствую ли я себя комфортно? Я бы так не сказал. Казни в Саудовской Аравии? Это не наша компетенция. Мы просто спортсмены, но мы должны показывать людям, что это безнравственно».

После короткого совещания руководство Формулы 1 убедило команды, что им ничего не угрожает. Коллективы единогласно одобрили это решение.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: HOCH ZWEI, www.imago-images.de, Hasan Bratic/Global Look Press
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