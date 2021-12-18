«Победа Ферстаппена сделает Формулу 1 злее». Обсуждаем гоночный сезон с Алексеем Поповым

Алексей Попов – главный комментатор, фанат и эксперт Формулы 1 в России. Ранее «Гол» делал с ним большое интервью о карьерном пути и профессии (обязательно читайте его по ссылке ниже), а теперь мы поговорили только про сезон Формулы 1: что творилось на финише, виноват ли Хэмилтон в поражении, какие важные детали все упускают, кто разочаровал и впечатлил, как дела у русского пилота Мазепина.

Большое интервью с Алексеем Поповым – как случайно прийти в журналистику и стать звездой гонок

«У меня пульс прыгал настолько, что включались часы»

– Момент, когда происходил решающий обгон. Вы как-то сдержанно отреагировали, без эмоций.

– Да, мне даже писали: «Что ты так спокоен?» Мне вообще хотелось молчать, просто смотреть. Редкий случай, когда я искренне нервничал. Здесь была до такой степени кульминация, что слова застревали. У меня пульс прыгал настолько, что включились часы, а они обычно на тренировках включаются: предлагают записать бег или еще что-то там. Я потом увидел сообщение от них: «Какую тренировку записать?»

Мы на том моменте даже встали с Натальей [Фабричновой – комментатор «Матч ТВ»]. Мы никогда не вставали.

– Вы ожидали, что гонка закончится так? Или что FIA все-таки даст рестарт?

– Думал, что будет рестарт. И даже надеялся, потому что очень грустно бы все закончилось. Я понимаю, что болельщикам Хэмилтона хотелось, чтобы гонка закончилась под пейс-каром. Но тут уж удача – она весь сезон то к одному, то к другому поворачивалась. Это было правильно решение.

В NASCAR же дают овертаймы. То есть, когда заканчиваются круги, добавляют что-то, чтобы не финишировали под желтыми флагами. Но там это можно, поскольку есть система дозаправки. В Формуле 1 этого нет. Чисто теоретически болиды можно дозаправить, но для этого нужно заезжать в боксы, снимать корпус. Это долгая система.

Поэтому рестарт – это хорошо. Я бы вообще бы с места давал.

– Люди до сих пор не могут определиться: кто виноват в этой ситуации, засудила ли FIA «Мерседес»?

– Каждый для себя определился ровно в тот момент, когда это произошло. Все. Я перечитал гигантское количество мнений. Не беру внимание англичан, потому что там страшные волны: «Отмените результат, найдите Маси [Майкл Маси – директор Формулы 1]. Нашего мальчика обокрали». Но я беру во внимание только мнение настоящих болельщиков.

Фанаты Макса понимают, что решение в пользу Ферстаппена было не до конца правильным, но справедливым: он весь сезон был лучше, а Льюису много подсуживали. А те, кто болеет за Льюиса, уверены: Льюис доказал все в этой гонке, а судьи отдали Максу эту победу. Поэтому здесь уже никто никого не убедит.

Так было всегда. Я видел много баталий. Например, баталии Проста и Сенны не дошли до нашей публики, потому что у нас не показывали эти сезоны.

Первое соперничество, в котором люди осознанно болели – это Шумахер с Хиллом. До сих пор я читаю об этом, и до сих пор никто никого убедить не может. Но это болельщики-олды. Когда между ними начинаются холивары, они закидывают друг друга 25-27 лет одними и теми же аргументами.

К чему я это все. Так началась новая история, и она никогда не закончится. Те же самые факты, какие-то новые добавятся – но в целом аргументная база сформирована на десятилетия вперед, и она не изменится.