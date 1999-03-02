Никита Мазепин

Дата рождения
2 марта 1999 г.
Инфо
Российский автогонщик
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Формула 1
Мазепин занял последнее место в сезоне Формулы 1. У него ноль очков и два вылета из-за аварий
#Никита Мазепин
Формула 1
Мазепин сдал положительный тест на коронавирус и не выступит на Гран-при Абу-Даби
#Никита Мазепин
Автогонки
Ферстаппен – победитель Гран-при США. Мазепин занял 17-е место
#Макс Ферстаппен
Формула 1
Мазепин и Шумахер продлили контракты с «Хаас» на 2022 год
#Формула 1
Формула 1
Мазепин останется в «Хаас» на следующий сезон. Он еще не набирал очки в Формуле 1
#Никита Мазепин
Формула 1
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии. Мазепин занял 19 место
#Макс Ферстаппен
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Материалы
Тяжелая неделя русского гонщика Мазепина: выпал из Формулы 1, попал под санкции Евросоюза из-за отца, запустил фонд помощи спортсменам
#Никита Мазепин
«Победа Ферстаппена сделает Формулу 1 злее». Обсуждаем гоночный сезон с Алексеем Поповым
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#Формула 1
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Новый русский гонщик Формулы 1 вылетел со своей первой гонки. На первом круге 🤷‍♂️
#Никита Мазепин
Главные вопросы нового сезона Формулы 1. Появится кто-нибудь кроме Хэмилтона? Как выступит русский пилот? Феттель – уже все?
#Формула 1
Команда Формулы 1 из США с русским спонсором показала болид в цветах флага России. Хотя он запрещен на гонках
#Формула 1
Новый русский гонщик Формулы 1 выложил сторис, где трогает девушку за грудь. Команда извиняется, фанаты ругают
#Никита Мазепин
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