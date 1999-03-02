Никита Мазепин

Дата рождения
2 марта 1999 г.
Инфо
Российский автогонщик
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Формула 1
Мазепин занял последнее место в сезоне Формулы 1. У него ноль очков и два вылета из-за аварий
#Никита Мазепин
Формула 1
Мазепин сдал положительный тест на коронавирус и не выступит на Гран-при Абу-Даби
#Никита Мазепин
Автогонки
Ферстаппен – победитель Гран-при США. Мазепин занял 17-е место
#Макс Ферстаппен
Формула 1
Мазепин и Шумахер продлили контракты с «Хаас» на 2022 год
#Формула 1
Формула 1
Мазепин останется в «Хаас» на следующий сезон. Он еще не набирал очки в Формуле 1
#Никита Мазепин
Формула 1
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии. Мазепин занял 19 место
#Макс Ферстаппен
Формула 1
Мазепин объяснил преклонение колена перед гонкой «Формулы-1» жестом уважения к ветеранам ВОВ
#Никита Мазепин
Формула 1
WADА проверяет использование цветов флага России на болиде «Хаас»
#Формула 1
Автогонки
Официальное заявление «Хаас»: Мазепин заявлен на сезон-2021 Формулы 1
#Никита Мазепин
Формула 1
Сын Михаэля Шумахера подписал контракт с «Хаас» из Формулы 1
#Мик Шумахер
Формула 1
Мазепин подписал контракт с «Хаасом»
#Никита Мазепин
Формула 1
Российский гонщик Роберт Шварцман выиграл Гран-при Венгрии Формулы 2
#Роберт Шварцман