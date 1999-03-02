Никита Мазепин

Дата рождения
2 марта 1999 г.
Инфо
Российский автогонщик
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Тяжелая неделя русского гонщика Мазепина: выпал из Формулы 1, попал под санкции Евросоюза из-за отца, запустил фонд помощи спортсменам
#Никита Мазепин
«Победа Ферстаппена сделает Формулу 1 злее». Обсуждаем гоночный сезон с Алексеем Поповым
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#Формула 1
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Новый русский гонщик Формулы 1 вылетел со своей первой гонки. На первом круге 🤷‍♂️
#Никита Мазепин
Главные вопросы нового сезона Формулы 1. Появится кто-нибудь кроме Хэмилтона? Как выступит русский пилот? Феттель – уже все?
#Формула 1
Команда Формулы 1 из США с русским спонсором показала болид в цветах флага России. Хотя он запрещен на гонках
#Формула 1
Новый русский гонщик Формулы 1 выложил сторис, где трогает девушку за грудь. Команда извиняется, фанаты ругают
#Никита Мазепин
Новый русский гонщик Формулы 1: гонял в шлеме с кристаллами Сваровски, устраивал аварию в Сочи, его командой владел отец
#Никита Мазепин