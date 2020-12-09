Новый русский гонщик Формулы 1 выложил сторис, где трогает девушку за грудь. Команда извиняется, фанаты ругают
Никита Мазепин в следующем сезоне выступит в Формуле 1 за команду «Хаас». Этот год он провел в Формуле 2, где соревновался с Миком Шумахером. Шумахер выиграл сезон в Формуле 2 и тоже подписался с «Хаас». Поэтому дальше они поедут вместе. Если Мазепин решит проблемы вне гонок.
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Сейчас фанаты Формулы 1 требуют от «Хаас» качественного расследования по скандалу, который произошел с Мазепиным. Тот отдыхал с девушками, а потом в его инстаграме появилась история из машины. На видео девушка показывает средний палец в камеру, а сам Мазепин кладет руку ей на грудь. Позже Мазепин удалил видео, но люди все сохранили.
Последствия такие:
- Команда «Хаас» опубликовала заявление: «Мы не оправдываем поведение Никиты Мазепина в видео, которое появилось у него в соцсетях. Нам не нравится и сам факт публикации такого видео. Мы расследуем этот вопрос внутри команды, поэтому никаких дальнейших комментариев пока не будет».
- На сайте Change.org набирает популярность петиция, под которой подписываются все новые фанаты Формулы 1. Автор призывает к исключению Мазепина из Формулы 1. Причины: агрессивный стиль пилотажа и насильственное поведение в отношении женщин. Более 8 тысяч человек подписали петицию в момент написания этого материала.
- Люди осуждают поведение Мазепина и в соцсетях. Главный итог ситуации: Мазепин и Шумахер еще не провели в Формуле 1 ни одной гонки, но уже обсуждаются больше многих пилотов. Мик Шумахер везде мелькает из-за фамилии отца, Никита Мазепин – из-за собственных ошибок и странного поведения.
Сам Мазепин уже выложил в инстаграме пост с извинениями: «Прошу прощения за мои недавние действия. За все, что я сделал. За появление такого видео в соцсетях. Приношу извинения «Хаас», потому что поставил команду в плохое положение. Обязан придерживаться высоких стандартов поведения в Формуле 1. Обещаю, что извлеку из этого урок».
Девушку из видео зовут Андреа. Она тоже описала в инстаграме ситуацию, где объяснила взаимоотношения с Мазепиным: «Мы с Никитой дружим очень давно. На видео – шутка. Я сама разместила это видео в его аккаунте. Честно говорю вам, что Никита очень хороший человек. Он никогда не сделал бы вещей, который причинили бы вред девушке».
В жизни Мазепина есть и другая сомнительная история. Вот случай из 2016 года, когда он агрессивно повел себя после гонки по отношению к сопернику. Мазепин и англичанин Каллум Айлотт поспорили из-за действий во время заезда, а потом Айлотт получил от него удар по лицу. За это Мазепин схватил дисквалификацию на одну гонку Формулы 3.
Сейчас он вырос, но претензии есть уже к стилю пилотажа. Мазепин часто агрессивно защищается во время гонок, из-за чего подвергает опасности других пилотов. Только в декабрьском заезде он был дважды оштрафован за неоправданную агрессию и потерял подиум. Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер уже сказал, что Мазепин в этих моментах просто не думал головой.
Но качественно обгонять Мазепин тоже умеет: