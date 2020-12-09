Новый русский гонщик Формулы 1 выложил сторис, где трогает девушку за грудь. Команда извиняется, фанаты ругают

Никита Мазепин в следующем сезоне выступит в Формуле 1 за команду «Хаас». Этот год он провел в Формуле 2, где соревновался с Миком Шумахером. Шумахер выиграл сезон в Формуле 2 и тоже подписался с «Хаас». Поэтому дальше они поедут вместе. Если Мазепин решит проблемы вне гонок.

Новый русский гонщик Формулы 1: гонял в шлеме с кристаллами Сваровски, устраивал аварию в Сочи, его командой владел отец

Сейчас фанаты Формулы 1 требуют от «Хаас» качественного расследования по скандалу, который произошел с Мазепиным. Тот отдыхал с девушками, а потом в его инстаграме появилась история из машины. На видео девушка показывает средний палец в камеру, а сам Мазепин кладет руку ей на грудь. Позже Мазепин удалил видео, но люди все сохранили.