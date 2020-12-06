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Сын Шумахера – победитель сезона в Формуле 2 🏆
#Мик Шумахер
Формула 1
Российский гонщик Роберт Шварцман выиграл Гран-при Венгрии Формулы 2
#Роберт Шварцман
Формула 1
Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб после аварии. Еще один пилот – в больнице
#Антуан Юбер
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Возвращение, которое вы не заметили. Гонщик в аварии сломал все кости в ногах и два года лечился
#Хуан Мануэль Корреа
Новый русский гонщик Формулы 1 выложил сторис, где трогает девушку за грудь. Команда извиняется, фанаты ругают
#Никита Мазепин
Новый русский гонщик Формулы 1: гонял в шлеме с кристаллами Сваровски, устраивал аварию в Сочи, его командой владел отец
#Никита Мазепин
В гонках – новая звезда из России. Побеждает, спонсируется Ротенбергом и владеет цветочным бизнесом
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#Роберт Шварцман
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