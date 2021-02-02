Возвращение, которое вы не заметили. Гонщик в аварии сломал все кости в ногах и два года лечился

• Корреа говорил, что обычно адреналин сдерживает всю боль. Но он не мог терпеть ее после столкновения. Корреа даже попросил спасателей ввести его в состояние наркоза.

• После аварии у него возник острый респираторный дистресс-синдром, его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи ввели его в состояние искусственной комы, так он пролежал две недели.

• Левая нога пострадала не так сильно. Но правая – очень. Корреа говорил, что потерял 6 см большеберцовой кости. Первое время он отращивал кость на один миллиметр в день. В течение года ему сделали несколько сложнейших операций.

• Цитата Корреа»: «Я сделаю все, что от меня зависит, но, думаю, моя правая нога не восстановится полностью никогда».

• Изначально врачи думали, что Корреа будет восстанавливаться больше двух лет, но он справился за два года: «Думаю, это из-за того, что я хорошо подготовлен физически. Если бы это было не так, то я бы не выжил».

Так восстанавливался Корреа.