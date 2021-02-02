Хуан Мануэль Корреа
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Антуан Юбер
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#Хуан Мануэль Корреа #Антуан Юбер #Формула 2 #Формула 3

Возвращение, которое вы не заметили. Гонщик в аварии сломал все кости в ногах и два года лечился

02 февраля, 15:40
Илья Егоров

инстаграм Хуана-Мануэля Корреа

В 2019-м в аварии на трассе в Спа в Формуле 2 Хуан Мануэль Корреа столкнулся с Антуаном Юбером. Юбер погиб на месте. Корреа сломал все кости в ногах.

Моменты аварии:

С 2019-го Корреа восстанавливался после травм. Что об это известно:

• Так выглядели ноги Корреа после столкновения.

инстаграм Хуана Мануэля Корреа

• Корреа говорил, что обычно адреналин сдерживает всю боль. Но он не мог терпеть ее после столкновения. Корреа даже попросил спасателей ввести его в состояние наркоза.

• После аварии у него возник острый респираторный дистресс-синдром, его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи ввели его в состояние искусственной комы, так он пролежал две недели.

• Левая нога пострадала не так сильно. Но правая – очень. Корреа говорил, что потерял 6 см большеберцовой кости. Первое время он отращивал кость на один миллиметр в день. В течение года ему сделали несколько сложнейших операций.

Цитата Корреа»: «Я сделаю все, что от меня зависит, но, думаю, моя правая нога не восстановится полностью никогда».

• Изначально врачи думали, что Корреа будет восстанавливаться больше двух лет, но он справился за два года: «Думаю, это из-за того, что я хорошо подготовлен физически. Если бы это было не так, то я бы не выжил».

Так восстанавливался Корреа.

Корреа приехал на место катастрофы:

• Про Антуана Юбера Корреа говорил: «Мне потребовалось время, чтобы принять этот случай. Антуан был моим хорошим другом. Теперь я чувствую, что должен вернуться не только ради себя, но и ради него».

С момента страшной аварии в Спа прошел 521 день. Сейчас Корреа возвращается в гонки. Сезон-2021 он проведет в команде «АТР» в Формуле 3.

«Я очень рад вернуться после всего, что я пережил. Я сильно благодарен «АРТ». Их вера в меня значит многое. Ф3 – переходный год, моей мечтой по-прежнему является Формула 1».

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