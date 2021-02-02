Возвращение, которое вы не заметили. Гонщик в аварии сломал все кости в ногах и два года лечился
В 2019-м в аварии на трассе в Спа в Формуле 2 Хуан Мануэль Корреа столкнулся с Антуаном Юбером. Юбер погиб на месте. Корреа сломал все кости в ногах.
Моменты аварии:
С 2019-го Корреа восстанавливался после травм. Что об это известно:
• Так выглядели ноги Корреа после столкновения.
• Корреа говорил, что обычно адреналин сдерживает всю боль. Но он не мог терпеть ее после столкновения. Корреа даже попросил спасателей ввести его в состояние наркоза.
• После аварии у него возник острый респираторный дистресс-синдром, его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи ввели его в состояние искусственной комы, так он пролежал две недели.
• Левая нога пострадала не так сильно. Но правая – очень. Корреа говорил, что потерял 6 см большеберцовой кости. Первое время он отращивал кость на один миллиметр в день. В течение года ему сделали несколько сложнейших операций.
• Цитата Корреа»: «Я сделаю все, что от меня зависит, но, думаю, моя правая нога не восстановится полностью никогда».
• Изначально врачи думали, что Корреа будет восстанавливаться больше двух лет, но он справился за два года: «Думаю, это из-за того, что я хорошо подготовлен физически. Если бы это было не так, то я бы не выжил».
Так восстанавливался Корреа.
Корреа приехал на место катастрофы:
• Про Антуана Юбера Корреа говорил: «Мне потребовалось время, чтобы принять этот случай. Антуан был моим хорошим другом. Теперь я чувствую, что должен вернуться не только ради себя, но и ради него».
С момента страшной аварии в Спа прошел 521 день. Сейчас Корреа возвращается в гонки. Сезон-2021 он проведет в команде «АТР» в Формуле 3.
«Я очень рад вернуться после всего, что я пережил. Я сильно благодарен «АРТ». Их вера в меня значит многое. Ф3 – переходный год, моей мечтой по-прежнему является Формула 1».