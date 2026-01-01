Автогонки: Материалы

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В 10 км от трассы Формулы 1 ракеты разнесли нефтяной объект – это конфликт Саудовской Аравии и хуситов из Йемена. Гонка не отменяется
#Формула 1
Тяжелая неделя русского гонщика Мазепина: выпал из Формулы 1, попал под санкции Евросоюза из-за отца, запустил фонд помощи спортсменам
#Никита Мазепин
«Дакар-2022» – это: взорваный грузовик, езда с оторванной дверью, наезд на мотоциклистов, едва не сбитый верблюд и другие истории
#Дакар-2022
Ферстаппен забрал у Квята место в «Ред Булле», а теперь встречается с его бывшей девушкой и воспитывает его дочь
#Макс Ферстаппен
Важнейшая гонка Формулы 1 за полвека – почему вы должны за ней следить, даже если ничего не понимаете. Здесь мы все объясним
#Формула 1
На Формуле 1 в Катаре появился кубок мира по футболу, а пилоты били пенальти со звездами футбола: Квят забил обе попытки, а Туре потерял бутсу
#Формула 1
Босс команды Формулы 1 боится игл. Но для борьбы со страхом набил тату в честь гонщика. Еще один босс проиграл спор на тату в честь того же гонщика
#Даниэль Риккардо
Главные вопросы нового сезона Формулы 1. Появится кто-нибудь кроме Хэмилтона? Как выступит русский пилот? Феттель – уже все?
#Формула 1
Как живет девушка-судья. Интервью про путешествия в 40 стран, гонорары в 7,5 тысяч и подкат от игрока во время матча
#Сабина Валиева
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«Своя игра» − легенда русского ТВ. Вот ее история: ведущий − актер, Вассерман и дагестанец, который выиграл после бутылки водки
#Своя игра
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У Хэмилтона сотая победа в Формуле 1 (столько нет даже у Шумахера) – заработал ее благодаря странной ошибке соперника во время дождя
#Льюис Хэмилтон
Два болида Формулы 1 врезались друг в друга: колесо прошло рядом с головой Хэмилтона
#Формула 1
Возможно, в этом году в Формуле 1 будет новый чемпион. И поддержка у этого парня – огонь: когда он побеждает, все в оранжевом 🧡
#Макс Ферстаппен
Новый русский гонщик Формулы 1: гонял в шлеме с кристаллами Сваровски, устраивал аварию в Сочи, его командой владел отец
#Никита Мазепин
Новый русский гонщик Формулы 1 вылетел со своей первой гонки. На первом круге 🤷‍♂️
#Никита Мазепин
Возвращение, которое вы не заметили. Гонщик в аварии сломал все кости в ногах и два года лечился
#Хуан Мануэль Корреа
Создатель «Тачек» разбился за год до премьеры. А Pixar долго изобретали мимику машин и рисовали отдельные кадры неделями
#кино
Новый русский гонщик Формулы 1 выложил сторис, где трогает девушку за грудь. Команда извиняется, фанаты ругают
#Никита Мазепин
Большое интервью с Алексеем Поповым – как случайно прийти в журналистику и стать звездой гонок
#Формула 1
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В гонках – новая звезда из России. Побеждает, спонсируется Ротенбергом и владеет цветочным бизнесом
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#Роберт Шварцман
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Гонщик Формулы 1 пьет шампанское из ботинка, когда попадает на подиум. Угощает партнеров, соперников и зрителей
#Даниэль Риккардо
Как там Шумахер. Вышел из комы и лечится стволовыми клетками
#Михаэль Шумахер
Феттель уходит из «Феррари» из-за высокой зарплаты и конкуренции с молодой звездой, чей контракт в 3-4 раза ниже
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#Себастьян Феттель
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Адская трасса в Нюрбургринге, на которой чуть не погиб Лауда. На ней страдал весь автоспорт: за все время – 73 смерти
#Формула 1
Гонщик «Феррари» провел стрим в костюме банана. Теперь это новый мем
#Шарль Леклер
Парни делали гонки мраморных шариков. Команда Формула Е подключилась: создала свою с реальными участниками и проиграла
#Формула Е
Гонщик NASCAR назвал партнера «ниггером» во время виртуальной гонки. Итог – увольнение, потеря спонсоров и отстранение от гонок
#Кайл Ларсон
Влияние коронавируса на Формулу 1: перенос технического регламента, огромные убытки серии и разговоры о банкротстве команд
#Формула 1
Герои-2019, которых мы не замечали
#Футбол
Из-за коронавируса Формула 1 тоже ушла в онлайн. Провела виртуальный кубок, в котором участвовал Куртуа
#Формула 1
Песню The Chemical Brothers для «Формулы-1» номинировали на «Грэмми» – хотя фанатам гонок она не очень зашла
#Формула 1
Звезда фильмов «Люди Икс» готовится к главной автогонке в Ле-Мане и снимает мини-сериал. Зрители в восторге
#кино
Последняя гонка Квята – американские горки. Как и вся его карьера
#Даниил Квят
Джеки Чан – большой фанат автогонок. Его команда даже выигрывала супермарафон в Ле-Мане
#Джеки Чан