Парни делали гонки мраморных шариков. Команда Формула Е подключилась: создала свою с реальными участниками и проиграла

Дион Баккер и его брат Джелле прославились на ютубе благодаря каналу Jelle’s Marble Runs, который основали в 2018 году. У канала простой смысл: братья устраивают гонки мраморных шариков. Трассы собирают из подручных средств: роют дорожки в земле, мастерят их из пластмассы, составляют из игрушек и т.д.

Идея набрала популярность во время пандемии коронавируса. Сейчас на канал подписаны уже 792 тысячи подписчиков. А лайками и репостами помогают многие звезды. Больше всего Дион Баккер гордится репостом гитариста Fall Out Boys Пита Венца.