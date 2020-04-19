Парни делали гонки мраморных шариков. Команда Формула Е подключилась: создала свою с реальными участниками и проиграла
Дион Баккер и его брат Джелле прославились на ютубе благодаря каналу Jelle’s Marble Runs, который основали в 2018 году. У канала простой смысл: братья устраивают гонки мраморных шариков. Трассы собирают из подручных средств: роют дорожки в земле, мастерят их из пластмассы, составляют из игрушек и т.д.
Идея набрала популярность во время пандемии коронавируса. Сейчас на канал подписаны уже 792 тысячи подписчиков. А лайками и репостами помогают многие звезды. Больше всего Дион Баккер гордится репостом гитариста Fall Out Boys Пита Венца.
Изначально у этих видео не было никакой привязки к спорту. Баккер просто развлекался, народу нравилось – это его и мотивировало. «Сейчас нужно отвлекать людей от всяких ненужных мыслей, войн, эпидемий. Это нужно делать любыми способами. Мне очень нравится, когда люди называют затею крутой или смеются в комментариях».
Сейчас же с Баккером связались представители команды Формулы Е Envision Virgin Racing – вместе они организовали Гран-при Парижа. В планах – еще несколько.
Такой пафосный анонс появился в твиттере Envision Virgin Racing.
Баккеры собрали трассу по подобию парижской и провели гонку по всем правилам:
1. Сделали квалификацию, в которой победил шарик, представляющий Rokit Venturi Racing.
2. Перед гонкой разместили шарики команд в соответствии с результатами квалификации.
3. Провели полноценную гонку, в которой победил шарик Mercedes.
Результаты гонки (организаторы из Envision Virgin Racing заняли лишь последнее место):
А вот полное видео гонки – с комментатором (голос Формулы Е – Джек Николс) и зрителями на трибунах (такими же мраморными шариками).
Управляющий директор Envision Virgin Racing Сильвен Филиппи объяснил: «Мы планируем несколько гонок. Парижская, как мне кажется, прошла хорошо. Была и телевизионная графика, и комментатор, и трибуны, ха-ха. К сожалению, мы еще не придумали режим атаки для шариков, но мы в процессе».