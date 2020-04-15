Роналду проводит самоизоляцию на Мадейре: живет в рыбацкой деревне и каждый день ездит тренироваться на стадион
Италия сейчас – по-прежнему один из эпицентров распространения коронавируса. Там зафиксировано более 162 тысяч случаев заражения. В стране введен режим чрезвычайного положения: давно отменены массовые мероприятия, власти разрешают жителям выходить из дома только в случае крайней необходимости. Футбольные клубы и все остальные спортивные организации отправлены на отдых.
Криштиану Роналду, как и некоторые легионеры «Ювентуса» (Пьянич и Игуаин), покинул Италию. Сейчас он в Португалии, где ситуация в принципе похожа на итальянскую: массовые мероприятия отменены, есть определенный запрет на передвижения среди жителей. Правда, в целом же картина немного лучше: 17 тысяч зараженных коронавирусом.
Криштиану вместе с семьей сейчас на родном острове Мадейра. Там он изначально жил в семиэтажном доме в центре города Фуншал. Но затем переехал в загородный дом, аренда которого стоит 3,5 тысячи евро в неделю.
DailyStar пишет, что дом расположен в рыбацкой деревне Каникал на востоке Мадейры. Внутри пять спален, тренажерный зал, бассейн, кинотеатр, игровая комната. Португальское издание Correio da Manha связалось с источником, близким к семье. Он сообщил, что в Фуншале Роналду должен был сидеть дома и его это угнетало. Плюс там вокруг полно фанатов, которые требовали внимания. В Каникале он живет в охраняемом районе, где значительно меньше людей – поэтому Роналду с семьей иногда выходит на прогулку за пределы дома.
Расстояние между Каникалом и Фуншалом на Google Maps:
Во время самоизоляции Роналду тренируется вместе с детьми.
И вместе с Джорджиной.
Еще он нарушил самоизоляцию и выбрался на стадион «Насионаля», где тренировался в компании нескольких игроков. Министр здравоохранения Мадейры сказал: «У Роналду нет специального специального разрешения на тренировки. Он может тренироваться, пока уважает правила, как и все граждане. У него нет никаких привилегий. Все граждане могут выходить из дома и делать это до тех пор, пока они не собираются в группы и соблюдают безопасную дистанцию, делая упражнения. Поэтому Роналду делал то, что мы видели».
Обновление истории от DailyMail. По данным издания, Роналду получил личное разрешение на тренировки на стадионе «Насионаля» от президента клуба Руи Алвеса. Алвес подтвердил:
- Роналду позвонил Алвесу и спросил, есть ли у него возможность немного потренироваться на стадионе. Тот согласился.
- Он тренируется каждый день. Приходит в разное время, тренируется по таймингу всегда по-разному.
- Изначально была информация, что Криштиану делает легкие тренировки. Алвес сказал: «Он очень мотивирован. Тренируется долго и очень усердно. Он должен поддерживать свою форму. И мы помогаем ему в этом».