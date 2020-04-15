Роналду проводит самоизоляцию на Мадейре: живет в рыбацкой деревне и каждый день ездит тренироваться на стадион

Италия сейчас – по-прежнему один из эпицентров распространения коронавируса. Там зафиксировано более 162 тысяч случаев заражения. В стране введен режим чрезвычайного положения: давно отменены массовые мероприятия, власти разрешают жителям выходить из дома только в случае крайней необходимости. Футбольные клубы и все остальные спортивные организации отправлены на отдых.

Криштиану Роналду, как и некоторые легионеры «Ювентуса» (Пьянич и Игуаин), покинул Италию. Сейчас он в Португалии, где ситуация в принципе похожа на итальянскую: массовые мероприятия отменены, есть определенный запрет на передвижения среди жителей. Правда, в целом же картина немного лучше: 17 тысяч зараженных коронавирусом.

Криштиану вместе с семьей сейчас на родном острове Мадейра. Там он изначально жил в семиэтажном доме в центре города Фуншал. Но затем переехал в загородный дом, аренда которого стоит 3,5 тысячи евро в неделю.

DailyStar пишет, что дом расположен в рыбацкой деревне Каникал на востоке Мадейры. Внутри пять спален, тренажерный зал, бассейн, кинотеатр, игровая комната. Португальское издание Correio da Manha связалось с источником, близким к семье. Он сообщил, что в Фуншале Роналду должен был сидеть дома и его это угнетало. Плюс там вокруг полно фанатов, которые требовали внимания. В Каникале он живет в охраняемом районе, где значительно меньше людей – поэтому Роналду с семьей иногда выходит на прогулку за пределы дома.

Расстояние между Каникалом и Фуншалом на Google Maps: