Игрок «Баварии» созванивается с детьми-инвалидами и учит язык жестов

Корентен Толиссо полезно проводит время на карантине из-за коронавируса. L'Équipe рассказал большую историю его онлайн-общения с детьми-инвалидами. Толиссо проводит с ними видеоконференции, где учит языков жестов и рассказывает детям о своей карьере. Первый опыт был успешным, дальше у Толиссо запланированы еще несколько созвонов.

Мать Толиссо работала директором в двух специализированных заведениях, поэтому о различных проблемах и отклонениях он узнал рано. Когда Толиссо вспоминал детское время, то описывал его одной фразой: «Я всегда думал, что обязательно что-нибудь сделаю для этих детей». Теперь он обратился в программу PlayersForSociety – там помогают футболистам с конкретными действиями в таких ситуациях.

Толиссо пообщался с мальчиком Полом, у которого синдром Дауна. Пол научил его жесту, которым игрок теперь собирается отпраздновать следующий гол за «Баварию». Сам Толиссо планирует помогать людям с инвалидностью не только созвонами: «Мы хотим изменить предрассудки и облегчить их доступ к трудоустройству и стажировкам. Я хочу им помочь. Они не выбрали свою ситуацию».

Акция Толиссо уже имеет эффект. Организаторы звонков получили четыре тысячи сообщений от семей с детьми-инвалидами, которым нужна конкретная помощь.