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#Бавария #Футбол #коронавирус #Динамо #Федор Кудряшов #Антальяспор

Тренировки из-за коронавируса по видеосвязи. Так делает «Бавария», турецкий клуб Кудряшова, планирует «Динамо»

24 марта, 23:42

Скриншот с видео

До возобновления спортивных сезонов из-за эпидемии коронавируса пока далеко, но игроки и на карантине стараются поддерживать форму. Хоккеисты выбирают разные тренировки – даже с собаками.

У футболистов есть тренировки по видеосвязи. «Бавария» разработала специальный план удаленных занятий: небольшие группы игроков через видеозвонки тренируются по 75-90 минут. Упражнения самые разные, в том числе силовые и на выносливость.

«Групповая динамика проявляется даже тогда, когда все связаны друг с другом лишь виртуально», – радуется руководитель по науке и фитнесу профессор доктор Хольгер Бройх.

Нечто подобное скоро наверняка можно будет увидеть и в московском «Динамо». Карантин продлен, но есть интернет, возможность онлайн-тренировок и тренер, который может их провести.

Комментатор Эльвин Керимов рассказал, кто первым решился на такой эксперимент в Турции. Это клуб «Антальяспор», в котором играет Федор Кудряшов.

В клипе российский футболист тоже присутствует.

Касается это и других видов спорта. Например, трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо провел получасовую онлайн-тренировку для болельщиков.

А есть игроки, которые перейдут на онлайн-обучение – Лукаку, Витсель и Де Брюйне посетят тренерские курсы по видеосвязи.

В некоторых командах возобновляются индивидуальные тренировки, например, в казанском «Рубине» футболисты занимаются на базе и проходят восстановительные процедуры – все с учетом мер предосторожностей.

Европейский очаг коронавируса сейчас находится в Италии, но тренируются и там. Например, к тренировкам вернулся баскетбольный «Виртус» из Болоньи – главный тренер клуба Саша Джорджевич заверил: «Тренировочный комплекс обрабатывается, чтобы мы могли заниматься».

Ожидается, что 25 марта к тренировкам приступит футбольный «Наполи».

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