Тренировки из-за коронавируса по видеосвязи. Так делает «Бавария», турецкий клуб Кудряшова, планирует «Динамо»

До возобновления спортивных сезонов из-за эпидемии коронавируса пока далеко, но игроки и на карантине стараются поддерживать форму. Хоккеисты выбирают разные тренировки – даже с собаками.

У футболистов есть тренировки по видеосвязи. «Бавария» разработала специальный план удаленных занятий: небольшие группы игроков через видеозвонки тренируются по 75-90 минут. Упражнения самые разные, в том числе силовые и на выносливость.

«Групповая динамика проявляется даже тогда, когда все связаны друг с другом лишь виртуально», – радуется руководитель по науке и фитнесу профессор доктор Хольгер Бройх.