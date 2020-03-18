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#коронавирус

Как побороть панику из-за коронавируса и не нервничать? Советуют психологи и врачи

18.03.2020 12:08
Николай Живоглядов
Валера Полевиков

Ольга Тихонова, психолог

Паника в трудных ситуациях помогает меньше всего, страх отнимает силы и нам сложно анализировать свои действия. В случае, когда есть реальная опасность, нужно постараться выполнять меры предосторожности и соблюдать правила профилактики коронавирусной инфекции. Помните что самое ценное – это время нашей жизни, и тратить его на страх не имеет смысла.

С тревожными мыслями работаем переключением на деятельность – даем себе задание что-то почитать, поговорить по телефону, сделать какую-то работу, хотя бы 10-15 минут.

Если самостоятельно справляться не получается и уровень тревожности растет, количество навязчивых мыслей увеличивается – необходимо обратиться к психоневрологу за медикаментозной поддержкой. Современные препараты не вызывают привыкания, и состояние нормализуется быстрее.

Стараемся перестроить негативное мышление, осознаем, что тревожные мысли о будущем – это негативные прогнозы, которые к реальности отношения не имеют. В этом случае снижаем тревожность планированием, продумываем свои реальные действия, разворачиваем самый катастрофический сценарий, выводим тревожные мысли из тени на свет. Когда мы знаем, что будем делать – тревожность снижается, потому что мы боимся неизвестности, недостатка информации. А если все известно, страх исчезает.

Кристина Шершевская, психолог

Старайтесь избегать новостей по данной проблеме: меньше смотрите телевизор, меньше слушайте радио. Установите для себя безопасные, но адекватные правила. Например, здороваться с людьми можно, но обниматься не стоит.

Во время тревожных мыслей необходимо уметь говорить себе: «Стоп!» Для этого стоит потренироваться в домашней спокойной обстановке. Сядьте удобно, поставьте таймер на несколько минут. Закройте глаза и разрешите себе думать тревожащие мысли. Ровно до сигнала будильника. Как только вы его услышите, громко и уверенно скажите: «Стоп!» И возвращайтесь к обычным делам. Повторяйте упражнение, постепенно уменьшая время. Как только вам станет это делать легко, тренируйтесь без таймера, будильника, вне дома.

Оксана Кобозева, психолог

Исключите новости из своей повседневной жизни. К сожалению, СМИ очень часто показывают не совсем достоверную информацию. Постарайтесь не читать социальные сети. Оградите себя от негатива.

Соблюдайте базовые предписания, касающиеся гигиены, повышайте иммунитет и старайтесь не нервничать.

Ирина Рудейко, врач-дезинфектолог, эпидемиолог-эксперт

Паника – чувство, неоправданное вообще. Страх – да, если вы видите, что на вас несется мамонт, а у вас даже копья нет. Возбудители инфекционных заболеваний вокруг нас всегда были, есть и будут. Они старше, мудрее от природы и более приспособлены к внешним изменениям, как то: антибиотики, дезинфекционные средства, экология и прочее. Надо это признать.

Меры, которые мы можем и должны применять − исключить общение в случае инфицирования ближнего (карантин). Избегать действительно массовых мероприятий, где невозможно соблюдать достаточную дистанцию (театры, соревнования, конференции с более тысячью участников), приобрести и использовать антисептик, стараться не здороваться за руку и другими способами, связанными с прикосновениями.

Возбудитель – это просто вирус. Мы приспособимся друг к другу, и все пойдет своим чередом до возникновения чего-то нового. Так будет всегда. Мир подвижен и меняется. Просто надо это знать и принимать меры.

Чихов окружающих бояться не нужно. Сейчас начинается раннее цветение, яркое солнце слепит глаза и принуждает к чиханию.

Это не Эбола. И даже не туберкулез. Соблюдайте правила на улице и гуляйте на здоровье.

Белякова Наталья, педиатр, неонатолог

С мыслью о коронавирусе нужно, во-первых, свыкнуться. Это первая стрессовая реакция, она уляжется. В  первую очередь нужно полностью прострессировать настолько, насколько хочется. Потом организм включит тормоза.

Мария Иванова, врач-терапевт

Паника оправдана отчасти. Вирус особенно опасен для пожилых пациентов старше 60 лет и пациентов с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы. Молодежь, как правило, переносит заболевание в легкой форме.

Лишь два процента из 100 заканчиваются смертельным исходом. Конечно, на первом месте среди причин смерти остаются заболевания сердечно-сосудистой системы и онкология. А от вируса гриппа умирают больше, чем от коронавируса.

Не поддаваться панике помогут элементарные правила личной гигиены: мыть руки с мылом 20 секунд, пользоваться антисептиками. Ограничить пребывание в местах скопления большого количества людей. Как раз на улице вероятность заболеть меньше, чем в супермаркете. Если вы находитесь в помещении, то проветривайте его чаще. Это уменьшит концентрацию вируса в воздухе.

Контакт с животными? Вирус передается от человека к человеку. Хотя есть теория, что первоисточником являются летучие мыши. Их китайцы употребляют в пищу. Но она не подтвердилась. Поэтому продолжайте заботиться о домашних животных так же, как раньше.

Контакт с людьми? Лучше поприветствовать собеседника в устной форме без телесного контакта. Или как в Китае – поклоном. В магазин выходить только в случае необходимости. Закупаться лучше раз в неделю или запастись самым необходимым. Можно прибегнуть к доставке продуктов. Все это опасно настолько, насколько опасен вирус гриппа и ОРВИ. До работы лучше добираться пешком, если возможно.

 

Все фото: Keystone Press Agency, Xinhua / Global Look Press
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