Как побороть панику из-за коронавируса и не нервничать? Советуют психологи и врачи

Ольга Тихонова, психолог

Паника в трудных ситуациях помогает меньше всего, страх отнимает силы и нам сложно анализировать свои действия. В случае, когда есть реальная опасность, нужно постараться выполнять меры предосторожности и соблюдать правила профилактики коронавирусной инфекции. Помните что самое ценное – это время нашей жизни, и тратить его на страх не имеет смысла.

С тревожными мыслями работаем переключением на деятельность – даем себе задание что-то почитать, поговорить по телефону, сделать какую-то работу, хотя бы 10-15 минут.

Если самостоятельно справляться не получается и уровень тревожности растет, количество навязчивых мыслей увеличивается – необходимо обратиться к психоневрологу за медикаментозной поддержкой. Современные препараты не вызывают привыкания, и состояние нормализуется быстрее.

Стараемся перестроить негативное мышление, осознаем, что тревожные мысли о будущем – это негативные прогнозы, которые к реальности отношения не имеют. В этом случае снижаем тревожность планированием, продумываем свои реальные действия, разворачиваем самый катастрофический сценарий, выводим тревожные мысли из тени на свет. Когда мы знаем, что будем делать – тревожность снижается, потому что мы боимся неизвестности, недостатка информации. А если все известно, страх исчезает.