Почему Италия – центр Европы по заражению коронавирусом

Вспышка эпидемии возникла на севере Италии в Ломбардии и Венето. Вслед за отменой массовых мероприятий вроде Венецианского карнавала наступил запрет на проведение спортивных турниров. С 8 марта на севере Италии въезд и выезд из регионов разрешен только в исключительных случаях.

Так почему именно Италия? Версий сейчас много.

Недостаточные меры по предотвращению. С 30 января Италия блокировала полеты в Китай и из Китая, тому же примеру последовали только Чехия и Греция. Но итальянцы не принимали других мер и не изолировали заболевших, а граждане из Китая продолжали прибывать в страну наземным транспортом.

Сюда же можно включить и необспечение провинциальных больниц нужными материалами – масками и защитными костюмами, несмотря на распоряжение Министерства здравоохранения. «Итальянцы просто безбашенные, у них нет нормальной системы эпидемиологического контроля», – мнение заведующего кафедрой инфекционных болезней Боткинской больницы, доктора медицинских наук Владимира Белобородова.

Большое количество пожилых людей. Известно, что вирус особенно опасен именно для их здоровья. В 2018 году по старению населения Италия была второй страной в мире. Средний возраст граждан страны – 45 лет.