Почему Италия – центр Европы по заражению коронавирусом
Сложно поверить, что всего три недели назад в Италии было инфицировано всего три человека, а сейчас – это вторая страна по количеству заболевших, а в Европе – первая с большим отрывом.
По данным сайта РБК в Италии:
- 21 февраля – 3 зараженных;
- 28 февраля (через неделю) – 821 зараженный;
- 6 марта – 4034 зараженных;
- 10 марта – 9172 зараженных.
Больше только в Китае, более 80 тысяч, но оттуда и пошла эпидемия. По состоянию на 10 марта Италия опережает Южную Корею на полторы тысячи зараженных, на две – Иран. Вторая европейская страна по численности – Франция, но там заболевших в девять раз меньше, чем в Италии.
Вспышка эпидемии возникла на севере Италии в Ломбардии и Венето. Вслед за отменой массовых мероприятий вроде Венецианского карнавала наступил запрет на проведение спортивных турниров. С 8 марта на севере Италии въезд и выезд из регионов разрешен только в исключительных случаях.
Так почему именно Италия? Версий сейчас много.
Недостаточные меры по предотвращению. С 30 января Италия блокировала полеты в Китай и из Китая, тому же примеру последовали только Чехия и Греция. Но итальянцы не принимали других мер и не изолировали заболевших, а граждане из Китая продолжали прибывать в страну наземным транспортом.
Сюда же можно включить и необспечение провинциальных больниц нужными материалами – масками и защитными костюмами, несмотря на распоряжение Министерства здравоохранения. «Итальянцы просто безбашенные, у них нет нормальной системы эпидемиологического контроля», – мнение заведующего кафедрой инфекционных болезней Боткинской больницы, доктора медицинских наук Владимира Белобородова.
Большое количество пожилых людей. Известно, что вирус особенно опасен именно для их здоровья. В 2018 году по старению населения Италия была второй страной в мире. Средний возраст граждан страны – 45 лет.
«Нулевой» пациент так и не выявлен. В Италии не знают, с кого именно началось глобальное заражение, и как его можно было предотвратить.
Неспособность медиков распознать коронавирус. Такое мнение выразил глава департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли: «Причина – в незнании медиками симптоматики, в итоге не было поставлено правильного диагноза. Это не их вина, а сложность этого вируса».
И тут же говорят о такой причине – большое количество проведенных тестов. Италия была вынуждена проводить комплексное тестирование из-за вспышки болезни.
Италия и Китай тесно связаны. Например, именно Италия выдает китайцам больше всего шенгенских виз, а еще она – третья в Западной Европе по числу китайских мигрантов. «Думаю, что здесь все-таки работают какие-то политические и экономические факторы. Например, экономические связи с Китаем у Италии теснее, чем у других европейских стран», – считает руководитель отдела НИИ имени Гамалеи, вирусолог Феликс Ершов.
Все это означает неготовность страны к подобным ситуациям, в том числе и по экономическим причинам. У Италии слабая экономика и высокий уровень долга. Сейчас – еще большие потери из-за вспышки коронавируса.
Почему именно Италия – очаг коронавируса не смог ответить посол Италии в России Паскуале Терраччано. «Это вопрос, который я оставлю научному сообществу. Однако хочу подчеркнуть одну вещь: Италия проводит политику, построенную на прозрачности. Более 21 тыс. человек сдали анализы, так что существует значительная научная основа для исследований, которой Италия готова поделиться с международным сообществом», – отметил посол.