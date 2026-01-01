Баскетбол: Новости

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Баскетбол
«Голден Стэйт» – чемпион НБА. Это четвертая победа клуба за восемь последних сезонов
#Голден Стэйт Уорриорз
Кино
Брюс Уиллис, Леброн Джеймс и Эми Адамс получили номинации на «Золотую малину» – за худшие актерские работы
#Золотая малина
Баскетбол
Леброн повторил рекорд Кобе Брайанта по числу участий в Матче всех звезд НБА
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Скульптор в годовщину гибели Кобе Брайанта и его дочери установил памятник на месте крушения вертолета
#Кобе Брайант
Баскетбол
Томпсон сыграл в НБА впервые с июня 2019 года. Он набрал 17 очков
#Клэй Томпсон
Баскетбол
Ирвинг впервые в сезоне сыграл за «Бруклин». Отец получил от него игровую майку
#Кайри Ирвинг
Баскетбол
Янг с 56 очками поставил рекорд сезона НБА и личный рекорд, но «Атланта» проиграла
#Трэй Янг
Баскетбол
Леброн стал третьим игроком в истории НБА, набравшим 36 тысяч очков. До рекорда ему меньше 2400 очков
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Карри первым в НБА забросил 3000 трехочковых. Он забрасывает минимум по одному в 157 матчах подряд
#НБА
Баскетбол
Мозгов перешел в «Руну», которая играет в Суперлиге-1. Пять лет назад он выиграл НБА
#Тимофей Мозгов
Баскетбол
Организаторы матча НБА в Торонто удалили 14 зрителей за неправильное ношение масок
#НБА
Баскетбол
«Новый Орлеан» забросил победный со своей половины на последней секунде. Это самое дальнее попадание в НБА за 25 лет
#Новый Орлеан
Баскетбол
Итудис извинился за поражение ЦСКА в 21 очко от УНИКСа. Клуб набрал всего семь очков во второй четверти
#ЦСКА (б)
Футбол
Карри – рекордсмен НБА по числу трехочковых
#Стефен Карри
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Баскетбол
Дюрэнт набрал 51 очко за матч и обновил рекорд результативности в этом сезоне НБА
#Кевин Дюрэнт
Баскетбол
Леброн оформил 100-й трипл-дабл в карьере. Он стал пятым игроком НБА, кому это удалось
#Леброн Джеймс
Баскетбол
«Я разочарован, зол и растерян». Леброн сдал ошибочный тест на коронавирус и пропустил игру против «Сакраменто»
#Леброн Джеймс
Баскетбол
«Мемфис» победил в НБА с разницей в 73 очка. Это крупнейший разгром в истории лиги
#НБА
Баскетбол
НБА лишила «Чикаго» и «Майами» драфт-пиков второго раунда. Клубы вели переговоры до открытия рынка свободных агентов
#НБА
Баскетбол
Okko покажет матчи Евролиги. Трансляции начнутся с нового сезона
#Евролига
Баскетбол
Леброн пропустит минимум 10 дней и четыре матча НБА из-за ковид-протокола. Дэвис сказал, что болезнь проходит бессимптомно
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Игрок «Орландо» получил штраф в 35 тысяч долларов за бросок очков в арбитра
#Уэнделл Картер
Баскетбол
«Такое нельзя терпеть». Леброн пожаловался на двух болельщиков из первого ряда судье – их вывели со стадиона
#Леброн Джеймс
Футбол
Nike выпустит совместную продукцию от Леброна Джеймса и «Ливерпуля». Ее задумали как конкурента Jordan
#Ливерпуль
Баскетбол
Леброн отстранен на один матч НБА за удар локтем. Это его первая дисквалификация за 19 сезонов
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Леброн Джеймс удален в матче с «Детройтом» после удара локтем. За 19 сезонов в НБА это его второе удаление
#Леброн Джеймс
Баскетбол
«Финикс» победил в 10 матчах подряд. Такого с клубом не было с сезона-2009/10
#Финикс
Баскетбол
Итудис не покинет ЦСКА. Команда проиграла пять матчей подряд
#Димитрис Итудис
Баскетбол
Йокич дисквалифицирован на один матч за толчок игрока «Майами». Тот получил травму шеи
#НБА
Баскетбол
Йокич удален в матче с «Майами» за неспортивное поведение. Он толкнул соперника в спину и травмировал тому шею
#Никола Йокич
Разное
500 богатейших людей мира. 29 из них – россияне: в том числе совладельцы и спонсоры клубов РПЛ, КХЛ, сборной России
#мир
Баскетбол
«Лейкерс» проиграли «Оклахоме», упустив преимущество в 26 очков. Это первый такой случай в клубе за 25 лет
#НБА
Баскетбол
Двукратный чемпион НБА Куинн Кук перешел в «Локомотив-Кубань». Он выигрывал лигу с «Уорриорз» и «Лейкерс»
#Куинн Хьюз
Баскетбол
Зоран Лукич стал главным тренером сборной России по баскетболу. Базаревич ушел из команды после невыхода на ОИ
#Зоран Лукич
Баскетбол
Абдул-Джаббар, Нэш, Дюрэнт – в списке 75 лучших игроков в истории НБА
#НБА
Баскетбол
Сезон НБА стартовал с побед «Милуоки» и «Голден Стэйт». Карри впервые с 2016 года оформил трипл-дабл
#НБА
Баскетбол
«Филадельфия» отстранила Симмонса на одну игру из-за его поведения. Тренер сказал, что тот не работал на занятии
#НБА
Баскетбол
«Бруклин» отстранил Ирвинга от игр. Законы Нью-Йорка запрещают посещение стадиона при отказе от вакцинации
#Кайри Ирвинг
Баскетбол
Пау Газоль завершил карьеру. Его последним клубом была «Барселона»
#Пау Газоль
Баскетбол
НБА выпустила предварительные ковидные протоколы. Непривитым игрокам запретят обеды с командой
#НБА
Баскетбол
«Химки» выступят в Суперлиге в новом сезоне. Из-за нехватки финансирования команда не заявилась в Единую лигу ВТБ
#Химки (б)
Баскетбол
Умер баскетбольный тренер Ивкович. ЦСКА трижды выигрывал с ним чемпионат России
#ЦСКА (б)
Баскетбол
Джеймс покинул ЦСКА. Стороны расторгли контракт
#Майк Джеймс
Баскетбол
Пермская «Парма» добавила в название имя букмекера. Клуб назвал этой первой такой сделкой в спорте
#Парма
Баскетбол
Элен Шакирова стала главным тренером «Актобе». Для нее это дебют в мужском профессиональном баскетболе
#Элен Шакирова
Баскетбол
Россия попала в одну группу с Италией, Нидерландами и Исландией в квалификации ЧМ-2023 по баскетболу
#Россия (баскетбол)
Баскетбол
Алексей Швед объявил о завершении карьеры в сборной России. Он не играл в ней с 2018 года
#Алексей Швед
Баскетбол
Дюрэнт стал партнером платформы Weedmaps. Он займется просвещением спортсменов о пользе медицинской марихуаны
#Кевин Дюрэнт
Баскетбол
Баскетболист Валиев подал в суд на «Химки» из-за долгов. Он считает, что клуб подделал его подписи в документах
#Химки (б)
Баскетбол
Алексей Швед вернулся в ЦСКА после ухода из «Химок». Они не заявились в лигу из-за отсутствия финансирования
#Алексей Швед
Баскетбол
Дюрэнт заработает 198 млн долларов по новому четырехлетнему контракту с «Бруклином»
#Кевин Дюрэнт
Олимпиада 2020
🏀 Сборная США выиграла Олимпиаду. Дюрэнт – самый результативный игрок финала
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🇫🇷 Команды Франции сыграют в финалах Олимпиады по баскетболу, волейболу и в двух гандбольных турнирах
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Дончич – третий в истории Олимпиад баскетболист с трипл-даблом после Белова и Леброна
#Лука Дончич
Олимпиада 2020
🏀 В финале Олимпиады сыграют США и Франция. Дончич может выиграть бронзу: Словения встретится с Австралией
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🏀 США сыграют с Австралией в полуфинале Олимпиады-2020, Словения – против Франции
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🏀 Пары 1/4 финала: США сыграют с Испанией, Австралия – против Аргентины
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🏀 Словения победила Испанию и выиграла группу. Дончичу не хватило передачи до трипл-дабла
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🏀 США победили Чехию с разницей +35 и вышли в плей-офф. Дюрэнт – лучший американский бомбардир на Олимпиадах
#Олимпиада-2020
Баскетбол
Уэстбрук переходит в «Лейкерс»
#Расселл Уэстбрук
Олимпиада 2020
🇷🇺🥈 Мужская сборная России по баскетболу 3х3 выиграла серебро Олимпиады-2020
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🇷🇺🥈 Женская сборная России – серебряный призер Олимпиады-2020 по баскетболу 3х3
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🏀 Женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпиады-2020. Соперник – США
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🏀 Мужская сборная России по баскетболу 3х3 победила четырехкратных чемпионов мира Сербию и вышла в финал Олимпиады-2020
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🏀 США разгромили Иран. Разница очков – +54
#Олимпиада-2020
Баскетбол
🏀 Дончич набрал 48 очков за матч и повторил второй результат в истории баскетбольных турниров на Олимпиаде
#Лука Дончич
Олимпиада 2020
🏀 США проиграли Франции на Олимпиаде-2020. Это их первое поражение с 2004 года
#Олимпиада-2020
Баскетбол
Яннис выполнил обещание семилетней давности, выиграв НБА с «Милуоки». В 2014-м он заверил, что не уйдет без титула
#Яннис Адетокумбо
Баскетбол
«Милуоки» стал пятым чемпионом в истории НБА, отыгравшимся с 0:2 в серии
#Милуоки (б)
Баскетбол
После чемпионства «Милуоки» у троих братьев Адетокумбо есть титул НБА. Это первая такая семья в истории лиги
#НБА
Баскетбол
Крис Пол из «Финикса» – первый баскетболист, проигравший 4 серии плей-офф, в которых его команда вела 2:0
#Крис Пол
Баскетбол
Яннис – MVP финала НБА. В решающем матче он набрал 50 очков
#Яннис Адетокумбо