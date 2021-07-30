Уэстбрук переходит в «Лейкерс»

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания рассказал о договоренности «Вашингтона» и «Лейкерс» по Расселу Уэстбруку. Его информацию подтвердил инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Что получит «Вашингтон»: Кайла Кузму, Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, Монтреза Харрелла и 22-й пик драфта-21.

Что получит «Лейкерс»: Рассела Уэстбрука, пики второго раунда драфта-2024 и драфта-2028.

Расселу Уэстбруку 32 года. До 2019 года он играл в НБА за «Оклахому». Потом у него был год в «Хьюстоне» и переход в «Вашингтон».

Уэстбрук провел сезон в «Вашингтоне», где набирал в среднем по 22,2 очка. Он играет на позиции разыгрывающего.