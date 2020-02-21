Уэстбрук – бэдбой и чертов пижон: задирает соперников, жалуется на фанатов, сильно злится на партнеров
Пара Харден – Уэстбрук в этом сезоне НБА неплохо разрывает соперников, раньше они делали это в «Оклахоме», с этого сезона соединились в «Хьюстоне». Мало кто сомневается в том, что их клуб сыграет в плей-офф.
Харден стабилен, собирая дабл-даблы, но хорош и Уэстбрук. Например, в игре с «Лейкерс» он преодолел отметку в 20 000 очков за карьеру. Но, в отличие от бородача, Уэстбрук попадает в новости еще и из-за своего характера.
В последнем матче против «Голден Стэйт» его удалили за перепалку с соперниками. «Меня всегда выставляют плохим парнем. Это нечестно», – рассердился Уэстбрук.
Только за этот сезон вспоминаются его стычки с Патриком Беверли и Дэмианом Лиллардом. Лидер «Портленда» сфолил, на что Уэстбрук отреагировал: «Ты не можешь защищаться против меня. Это нереально». Лиллард коротко ответил в твиттере: «Lol».
С игроком «Клипперс» Уэстбрук пререкался и осенью, и зимой – сначала сказал, что Беверли не умеет играть в защите, а просто бегает и ничего не делает, а затем назвал его мусором, когда Беверли посмеялся над попыткой Уэстбрука попасть трехочковый. Тот промах стоил команде победы в той игре.
Через месяц уже смеялся Уэстбрук, когда Беверли удалили – это была новая серия в их отношениях. Кстати, тогда был еще один момент – Уэстбрук пожаловался на криво висящее кольцо, но установку проверили и погрешностей не нашли:
В январе он сильно расстроился из-за игры команды против «Оклахомы» – соперник набрал на 21 очко больше, а Уэстбрук в одном из тайм-аутов сел вообще отдельно от своих. Успокоить партнера подошел Харден:
Истории с Лиллардом и Беверли периодически обрастают новыми фактами и уже давно оцениваются как часть шоу. Лиллард называл сражение с Уэстбруком дракой двух псов. С Беверли и раньше были стычки.
С Джоэлом Эмбиидом тоже повздорили, когда игрок «Филадельфии» завалился на него. Уэстбрук не поверил, что Эмбиид упал на него случайно, а на вопрос, все ли в порядке между ними, ответил: «Нет, черт возьми».
Уэстбрук не всегда ладит с фанатами. В январе он вызвал охрану, чтобы тот утихомирил болельщика «Миннесоты».
Перепалка с фанатом «Юты» вообще перешла в скандал – Уэстбрук наговорил гадостей про него и его жену. «Они мне сказали: «Встань на колени, как ты привык», – позже возмутился баскетболист. Пострадали оба – «Юта» запретила фанату приходить на матчи, Уэстбрука оштрафовали на $25 тысяч.
С болельщиками «Юты» Уэстбрук не дружит давно. Зато сценка с фанатом «Денвера» вышла более позитивной: мальчик пихнул спортсмена, и тот с ним поговорил. Пристыдил, наверное.
Досталось и журналисту: «Оклахома» проиграла первый матч плей-офф «Портленду», а расстроенный Уэстбрук дважды проигнорировал его спич, призывая задать следующий вопрос:
Это все сцены только за последний год. Но Уэстбрук влипает в такие истории регулярно – и как обвиняемый, и как жертва. Высмеял опоздавшего журналиста, получил расистское оскорбление от комментатора, пытался выбить телефон из рук фаната (конечно, «Юты»), толкал болельщика (не «Юты», но все равно нехорошо), ругался со многими баскетболистами – это еще короткий список за 11-летнюю карьеру в НБА.
«Я просто ненавижу проигрывать. Единственное, что я страстно ненавижу, – это проигрывать», – объяснял Уэстбрук свою излишнюю эмоциональность. Когда его представляли в «Хьюстоне», то спросили, что большинство о людей о нем еще не знает.
«Что вообще-то я милый парень», – ответил он.