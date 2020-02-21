Уэстбрук – бэдбой и чертов пижон: задирает соперников, жалуется на фанатов, сильно злится на партнеров

Пара Харден – Уэстбрук в этом сезоне НБА неплохо разрывает соперников, раньше они делали это в «Оклахоме», с этого сезона соединились в «Хьюстоне». Мало кто сомневается в том, что их клуб сыграет в плей-офф.

Харден стабилен, собирая дабл-даблы, но хорош и Уэстбрук. Например, в игре с «Лейкерс» он преодолел отметку в 20 000 очков за карьеру. Но, в отличие от бородача, Уэстбрук попадает в новости еще и из-за своего характера.

В последнем матче против «Голден Стэйт» его удалили за перепалку с соперниками. «Меня всегда выставляют плохим парнем. Это нечестно», – рассердился Уэстбрук.