Оклахома-Сити

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Баскетбол
«Новый Орлеан» забросил победный со своей половины на последней секунде. Это самое дальнее попадание в НБА за 25 лет
#Новый Орлеан
Баскетбол
«Мемфис» победил в НБА с разницей в 73 очка. Это крупнейший разгром в истории лиги
#НБА
Баскетбол
«Лейкерс» проиграли «Оклахоме», упустив преимущество в 26 очков. Это первый такой случай в клубе за 25 лет
#НБА
Баскетбол
«Детройт» выиграл право первого выбора на драфте НБА. Второй пик – у «Хьюстона»
#драфт НБА
Баскетбол
«Оклахома» подписала игрока «Майами», отчисленного из-за антисемитских высказываний. И спустя неделю исключила его
#Майерс Ленард
Баскетбол
Матч «Филадельфии» и «Оклахомы» перенесен из-за коронавируса за несколько часов до начала
#НБА
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Команды НБА вышли в почти одинаковых формах. Отыграли так полматча и переоделись
#НБА
30 текстов о главных персонажах НБА – по одному на каждый клуб
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#НБА
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В НБА – крутой новозеландец. 17 братьев и сестер, чуть не стал бандитом, за стиль его называют гребаным Флинстоуном
#Стивен Адамс
Уэстбрук – бэдбой и чертов пижон: задирает соперников, жалуется на фанатов, сильно злится на партнеров
#Расселл Уэстбрук
Необычный способ объединения команды – костюм на заказ для каждого игрока
#Оклахома-Сити
Дюрэнт – это вечная борьба. Против авторитетов, против бедности и смерти близкого, против ненависти толпы
#Кевин Дюрэнт
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