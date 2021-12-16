Новый Орлеан
НБА
Оклахома-Сити
Девонте Грэм
«Новый Орлеан» забросил победный со своей половины на последней секунде. Это самое дальнее попадание в НБА за 25 лет
4 часа назад
«Новый Орлеан» обыграл «Оклахому» в регулярном чемпионате НБА (113:110). Ключевыми моментами матча стали два броска, произошедшее на последних двух секундах.
- 110:107. «Оклахома» проигрывал «Новому Орлеану» за 1,4 секунды до конца. Но Шей Гилджес-Александер бросает примерно с центра площадки и сравнивает.
- 110:110. Игроки «Оклахомы» и болельщики празднуют три очка. Игра идет к овертайму.
- 113:110. Но «Новый Орлеан» тут же выходит вперед – после броска со своей половины площадки. Его исполнил Девонте Грэм.
Грэм после матча сказал, что уже рассчитывал на овертайм. Но когда увидел, что матч продолжается, он быстро ввел мяч в игру, а потом забросил его и набрал три очка для команды.
Служба статистики ESPN назвала это самым дальним победным броском в НБА за 25 лет. Грэм попал в кольцо примерно с 18,5 метра.
Это не первый раз в сезоне, когда Грэм забрасывает победный на последних секундах. В ноябре он забросил трехочковый против «Юты» за 1,3 секунды до конца.
- Это был матч двух аутсайдеров Западной конференции. «Новый Орлеан» занимает предпоследнее место, «Оклахома» – последнее.
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