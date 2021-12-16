«Новый Орлеан» забросил победный со своей половины на последней секунде. Это самое дальнее попадание в НБА за 25 лет

Грэм после матча сказал, что уже рассчитывал на овертайм. Но когда увидел, что матч продолжается, он быстро ввел мяч в игру, а потом забросил его и набрал три очка для команды.

Служба статистики ESPN назвала это самым дальним победным броском в НБА за 25 лет. Грэм попал в кольцо примерно с 18,5 метра.

Это не первый раз в сезоне, когда Грэм забрасывает победный на последних секундах. В ноябре он забросил трехочковый против «Юты» за 1,3 секунды до конца.