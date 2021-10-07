НБА чуть не развалилась из-за кокаина. Употребляла половина лиги: звезды теряли сознание, попадали под суд и даже умирали

Джордж Гервин. Четырежды становился лучшим бомбардиром НБА, моментами был просто неудержим в атаке и вплоть до середины 80-х тащил на себе бедовый «Сан-Антонио». Но всю карьеру плотно сидел на кокаине – однажды скорая помощь даже госпитализировала его с передозировкой. Видевшие Гервина живьем уверены, что тот достиг бы невероятных высот. Если бы не Сами-Знаете-Что.

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Так же подозрительно быстро потухли и выдохлись карьеры Бернарда Кинга, Уолтера Дэвиса, Джона Лукаса, Марвина Барнса и многих других. Всем им так или иначе помешали наркотики.

С начала 80-х НБА взялась за проблему с наркотиками − повлияли новый комиссар и Рейган. Но окончательно все изменила смерть одного таланта в 1986-м

Что вообще с руководством НБА? Неужели организаторы все это время не замечали беспредел?

Они, конечно, замечали – проблема с наркотиками в профессиональных спортивных лигах тогда активно обсуждалась. Летом 1980-го в автокатастрофе погиб игрок «Юты» Терри Ферлоу, в крови которого были найдены следы кокаина и валиума. Тогда же состоялось расследование LA Times, в котором генеральный менеджер «Атланты» Стэн Кастен вбросил те самые «от 40 до 75%». В ноябре Sports Illustrated рассуждал о деградации Дэвида Томпсона и связал ее с наркозависимостью, а тот даже не стал ничего отрицать: «Я не делаю ничего такого, чего бы ни делали в НБА остальные».

Дело тут в другом: ни владельцы клубов с генеральными менеджерами, ни руководители лиги не знали, как подступиться к проблеме. Поймать кого-либо с поличным не удавалось, а руководство команд, столкнувшись с наркозависимостью своего игрока, не создавало шум: чаще всего от наркоманов просто пытались побыстрее избавиться − то есть обменять или отчислить.

Но в 1983 году президент США Рональд Рейган начал призывать к максимальной строгости по отношению к наркотикам и запустил государственную кампанию по борьбе: социальная кампания «Просто скажи «нет», ужесточение наказания за торговлю запрещенными веществами, а ежегодный бюджет антинаркотических ведомств в течение первого срока Рейгана вырос с 437 млн долларов до 1,4 млрд. Все это действительно дало толчок борьбе с наркотиками по всей стране.