Убийство отца изменило Джордана. Он закончил карьеру и ушел в бейсбол − чтобы через год вернуться в НБА и стать легендой

Майкл Джордан в 90-е: шесть чемпионств, победная Олимпиада, конфликты с деньгами

Тим Доэрти в материале для Bleacher Report в 2011 году объяснял, почему Майкл Джордан – величайший баскетболист за все времена. Его аргументы: десять раз Джордан попадал в сборную звезд НБА, пять раз становился самым ценным игроком сезона (мог больше), обыгрывал великих соперников, набирал больше всех очков. Характеристики поверхностные, но вполне подходят для понимания масштабов Джордана – даже если сомневаетесь, что он лучший в истории.

Любимое голосование фанатов баскетбола – Майкл Джордан или Леброн Джеймс? Так вот: Леброн Джеймс взял 23-й номер специально по примеру Майкла Джордана. «Я хочу все делать, как он: бросать, летать, уклоняться от соперников, высовывать язык и орать в лицо сопернику», – рассказывал Леброн. Показательное признание от одного из лучших баскетболистов современности.

Мало? Тогда есть такая визуальная магия от самого Джордана: