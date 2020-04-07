Убийство отца изменило Джордана. Он закончил карьеру и ушел в бейсбол − чтобы через год вернуться в НБА и стать легендой
Майкл Джордан в 90-е: шесть чемпионств, победная Олимпиада, конфликты с деньгами
Тим Доэрти в материале для Bleacher Report в 2011 году объяснял, почему Майкл Джордан – величайший баскетболист за все времена. Его аргументы: десять раз Джордан попадал в сборную звезд НБА, пять раз становился самым ценным игроком сезона (мог больше), обыгрывал великих соперников, набирал больше всех очков. Характеристики поверхностные, но вполне подходят для понимания масштабов Джордана – даже если сомневаетесь, что он лучший в истории.
Любимое голосование фанатов баскетбола – Майкл Джордан или Леброн Джеймс? Так вот: Леброн Джеймс взял 23-й номер специально по примеру Майкла Джордана. «Я хочу все делать, как он: бросать, летать, уклоняться от соперников, высовывать язык и орать в лицо сопернику», – рассказывал Леброн. Показательное признание от одного из лучших баскетболистов современности.
Мало? Тогда есть такая визуальная магия от самого Джордана:
Майкл Джордан доминировал не только в НБА. Победа на Олимпиаде-1992 стала для Джордана второй в карьере (первая – в 1984-м). Ту сборную США называли командой мечты из-за подбора игроков. На ютуб-канале Олимпиады есть запись матча США и Хорватии на Олимпиаде-1992. Один из комментариев с большинством лайков: «Ни одна баскетбольная команда прошлого, настоящего и будущего не превзойдет команду мечты 1992 года».
Сборную США представляли Ларри Берд, Мэджик Джонсон, Скотти Пиппен и другие звезды. Джордан в ней считался только одним из топов. Зато он инициировал подавление войны брендов, когда у Nike и Reebok были напряженные отношения. Джордан был лицом Nike, но победные костюмы для американской сборной готовил Reebok. Чтобы не допустить конфликта, Джордан и еще несколько баскетболистов обернулись в американские флаги во время празднования.
С другим скандалом все оказалось не так просто: в те годы лига расследовала возможную игру Джордана на ставках (профи – нельзя). В 1992 году у осужденного наркоторговца Джеймса Боулера нашли чек на 57 тысяч долларов, подписанный лично Джорданом. Сначала Джордан врал, потом признался: заплатил за проигранную партию в гольф. Это не было нарушением, но серьезно подкосило репутацию Джордана на фоне разбирательств и фотографий у казино.
Летом 1993 года противоречивый внутренний мир Майкла Джордана официально рухнул – убили его отца. В тот момент Джордан только оформил третье чемпионство в НБА. Всего их наберется сразу шесть, все – в «Чикаго». Тогда 30-летний Джордан как раз вышел на пик карьеры: стабильно забирал трофеи с командой и коллекционировал личные звания MVP финала (тоже всего шесть). Тогда же максимально шатким стало положение Джордана за пределами площадки.
Убийство Джеймса Джордана – случайность или спланированное ограбление?
Доказанная официальная версия: Джеймса Джордана-старшего (у него есть сын Джеймс Джордан) убили подростки Лэрри Демери и Даниэль Грин. Они сделали это ради ограбления, пока Джеймс Джордан спал в машине. Джордан погиб от пистолетной пули и уже мертвым оказался в воде – в таком положении труп провел 11 дней, пока его не нашел гулявший рыбак.
Chicago Tribune показал развитие ситуации по шагам:
- 22 июля Джеймс Джордан присутствовал на похоронах, а потом поехал домой. Он остановился в зоне для отдыха на шоссе Ламбертона.
- 23 июля в 7 утра с телефона Джордана звонят на горячую линию по вопросам секса. Дальше идут новые вызовы – почти все идут родственникам и друзьям Грина и Демери.
- 26 июля Грин и Демери оставили машину Джордана в лесистой местности – она полностью разграблена.
- 30 июля Грин записывает рэп-видео, где показывает чемпионские часы Джордана и кольцо с матча звезд НБА-1986. Их Майкл Джордан дарил отцу.
- 3 августа изувеченное тело Джордана находят в ручье. Изначально его внесли в список под именем Джон Доу, а через четыре дня кремировали.
- 12 августа семья Майкла Джордана сообщает о пропаже отца. Уже на следующие сутки в Джоне Доу опознают Джеймса Джордана.
Демери и Грин за это убийство отбывают пожизненное заключение. Оба точно причастны к смерти Джеймса Джордана, хотя по теориям заговора все было не так просто. В первое время убийство отца Джордана даже приписывали к азартным играм Майкла – якобы он задолжал слишком много денег, а за дела сына пострадал отец. Позже перед Майклом Джорданом извинились: все оказалось проще и не связано с его личностью.
В деле была одна странность, которую не объяснили и через много лет. С телефона Джеймса Джордана утром после убийства звонили не только родственникам Демери и Грина. Точно доказано, что поступил звонок на телефон Диза – биологического сына шерифа округа Робсон. Он работал в трейлерном парке рядом с местом убийства и занимался торговлей наркотиками. Адвокаты давили, что следствие не проверило версию с причастностью Диза к убийству.
Тот звонок Дизу породил новую теорию. Версия защиты Грина в том, что Демери участвовал в торговле наркотиками вместе с Дизом. Джеймс Джордан оказался в неудачном месте в неудачное время – там ждали другого человека, машину которого позже хотели использовать для перевозки наркотиков. Демери был свидетелем на суде по Грину – именно он дал показания против него. Упоминание Диза в этой истории запрещалось: доказательства со стороны защиты не приняли.
В 2018-м Даниэль Грин опять добивался судебного разбирательства. Он рассказывал, что в ту ночь не убивал Джеймса Джордана, а просто помогал Демери избавиться от тела. Впервые Грин требовал пересмотра дела еще в 2010 году – тогда его защита ссылалась на ошибки в заключениях следствия. «Отсутствие вины всегда заставляет вас сражаться», – рассказывал Грин. В марте 2020-го стало известно, что на условно-досрочное освобождение рассматривают Демери.
Джордан ушел в бейсбол – и через год вернулся лучшей версией себя
Майкл Джордан был для Джеймса уже четвертым ребенком, но они все время оставались близки. Отец во многом повлиял на становление личности Майкла Джордана: привил ему любовь к баскетболу и научил играть в бейсбол. Джеймс Джордан везде ездил вместе с сыном и оберегал его карьеру на молодежных этапах. Попутно рассказывал о своей полупрофессиональной бейсбольной карьере. Джордан все слушал, но все равно играл в баскетбол.
Через четыре месяца после третьего титула в НБА Майкл Джордан объявил о временном завершении карьеры. Все произошло на фоне смерти отца и того расследования НБА по ставкам. Джордан объяснил решение потерей страсти к баскетболу. Позже он признавал, что смерть Джеймса Джордана тоже подтолкнула к паузе. Прошло два дня после выступления Джордана – НБА отказалась от претензий и закрыла расследование.
Джордана подозревали в тайном сговоре с комиссионером НБА Дэвидом Стерном. В своем заявлении он тоже сослался на Стерна: «Если тот разрешит, я вернусь». Теории такие: Джордан боялся за репутацию, лига – за реальную потерю звезды. В марте 1994 года Джордан договорился с владельцем «Чикаго», чтобы тот устроил его в бейсбольную команду «Чикаго Уайт Сокс». Бейсбольная командировка продлилась год – отвела удар от азарта, но без спортивного успеха.
Майкл Джордан не достиг великих высот в бейсболе, но главный итог в другом: когда он объявил о возвращении в НБА, уже никто не вспоминал негативную сторону жизни Джордана. С любовью к баскетболу тоже все наладилось – и на это косвенно повлиял именно бейсбол. Так считает Майк Барнетт, который пересекался с Джорданом в бейсбольном «Чикаго»: «Я верю, что он заново открыл себя и радость от соревнований. Мы заставили его захотеть играть в баскетбол».
Тим Гровер долгое время лично работал с Джорданом. В 2019-м бывший тренер вспоминал, что Джордан всегда стремился к совершенству. Когда отец умер, Джордан только на время ушел в тень, а потом снова привел клуб к чемпионству в НБА и сам стал только сильнее. «Он вернулся и на высоком уровне сделал то, что должен был сделать. Выполнил свою работу. Нет большей привилегии, чем стремление к совершенству», – рассказал Гровер.
Четвертое чемпионство Джордан выиграл в День отцов – это праздник обычно отмечается в Америке в третье воскресенье июня. На эту дату в 1996 году пришелся шестой матч финальной серии между «Чикаго» и «Сиэтлом». Команда Джордана победила со счетом 87:75, но сам Джордан не сразу порадовался победе. Тренер «Чикаго» Фил Джексон вспоминал, что Джордан быстро убежал в раздевалку: там он в слезах упал на пол и прижал к себе мяч.
У Джордана было два состояния в год первого чемпионства после смерти отца. Основное – здоровая спортивная злость. Джордан считал, что без титула в 1996-м фанаты никогда по-настоящему не признали бы его звездное возвращение. Об этом Джордан кричал и сразу после финала. Другое желание Джордана – успех для умершего отца. Поэтому о своем достижении в 1996 году Джордан говорил: «Знаю, что он смотрит».
Джордан любил отца и реально считал, что тот повлиял на его карьеру. Джеймс Джордан был рядом на праздновании всех трех чемпионств в начале 90-х. С тех времен сохранилось много знаменитых кадров, но об одном из них рассказывал фотограф НБА Эндрю Бернштейн. Он сфотографировал рыдающего Джордана с отцом во время празднования первого чемпионства в «Чикаго». Позже Джордан связался с Бернштейном и просил выслать эту фотографию в рамке.
В 2016 году Джордан пожертвовал 2 миллиона долларов организациям, которые примеряют афроамериканцев и полицейских. И вспомнил отца: «Как гордый американец и отец, который потерял своего отца в результате бессмысленного акта насилия. Как чернокожий человек, я глубоко обеспокоен смертью афроамериканцев и возмущен трусливыми нападениями на полицейских. Я скорблю о семьях, которые потеряли близких, потому что хорошо знаю их боль».