«Черт, он реально сделал это?». 8 очков за 9 секунд – так Реджи Миллер убил «Никс» в плей-офф НБА
18 сезонов, более 1500 матчей. Реджи Миллер – игрок, которого всегда будут особо чтить в «Индиане», тем более что он только за этот клуб и выступал в своей мощной карьере. Его номер выведен из обращения, он давно введен в Зал славы, а со сборной США становился олимпийским чемпионом.
Но главное упоминание о Миллере – восемь очков за девять секунд. Момент, который подчеркивает особо, насколько непредсказуем баскетбол.
Сезон-1994/95. «Индиана» рубится в полуфинале конференции с «Никс», первый матч. За 18,7 секунды «Индиана» уступает 99:105:
• Атака «Индианы», три очка от Миллера, 102:105.
• Потом ошибка «Никс» – на перехвате Миллер, который уходит за дугу и снова швыряет три. За пять секунд два его броска сравнивают счет, 105:105.
• Новая атака «Никс», фол Сэма Митчелла, два штрафных, которые мажет Джон Старкс.
• Дальше – фол игрока «Никс». Миллер забивает два штрафных (нашли на ком фолить – он целых пять раз был лучшим в регулярках по ним). У него восемь очков всего за 8,9 секунды.
• Эти очки становятся последними в игре, поскольку заключительная атака «Нью-Йорку» ничего не принесла. И это победа!
Просто вдумайтесь в это еще раз:
- 105:99 в пользу «Никс» за 16,5 секунды (через 0,1 секунды мяч влетит в корзину);
- 8 очков Миллера за следующие 8,9 секунды;
- 105:107 – итоговый счет. Победа «Индианы». Фантастика.
Серия была упорной, и все решалось в седьмом матче, который выиграла «Индиана». В финале конференции она так же в семи матчах уступила «Орландо». А подвиг Миллера навсегда вошел в историю.
С «Нью-Йорком» «Индиана» в плей-офф пересекалась в 1990-х сразу шесть раз. Корректнее сказать – в 1990-х плюс 2000-й год, поскольку шестая встреча состоялась в сезоне-1999/00. Обе команды одержали по три победы, но нервов «Никс» Миллер потрепал изрядно – он играл во всех этих матчах. И получил прозвище Knick Killer.
«Меня поразило, что у Реджи хватило хладнокровия отказаться от быстрого двухочкового и, проведя мяч, выйти за линию, чтобы забросить трехочковый. Это поступок первоклассного спортсмена, парня, у которого по венам буквально лед течет, который любит напряжение и готов к последствиям, если промахнется», – вспоминал тренер «Индианы» Ларри Браун.
«Дела не очень хороши, если у тебя минус шесть за 15-20 секунд до конца, – говорил Миллер. – Но в баскетболе все возможно. Матч не закончен, пока не раздастся сирена». «Они облажались!» – вопил после игры Реджи, и это попало в камеру. «Просто эмоции», – потом пожимал плечами Миллер.
«До сих пор улыбаюсь, вспоминая это, – рассказывал герой позже. – Сделать это в Нью-Йорке, на их площадке, против них. Мы, «Индиана», против «Нью-Йорка», маленькие против больших. Это было сумасшествие. Должно было многое сойтись, чтобы мы победили».
В том матче здорово отыграл центровой Рик Смитс – голландец, набравший 34 очка. Но достижение Миллер затмило и его игру. Только Реджи про это не забыл: «Это он давал нам шансы на успех. В этом матче он был тортом, а я – просто глазурью».
Донни Уолш привел Миллера в «Индиану» в 1987-м, когда был президентом клуба. У него свои воспоминания о том моменте – он не дождался концовки и разочарованный ушел в раздевалку: «Закрыл дверь, ругаюсь, а тут стук и кто-то говорит: «Донни! Реджи только что сравнял!». А я отвечаю: «Отвали, я не в настроении». Я ору на него, а он смеется. И мы врубили телевизор».
А по телевизору как раз в это время Миллер забрасывал штрафные.
Форвард «Никс» Энтони Мэйсон вспоминал: «Его второй трехочковый совсем сбил нас с толку. Мы были дезориентированы. Это было похоже на кошмар, от которого нельзя было сбежать. До сих пор об этом думаю. Сейчас можно посмеяться над этим, но тогда было совсем не так».
Старкс промазал оба штрафных. Его слова о том моменте: «Я иду к линии и думаю: «Черт, этот чувак реально сделал это?».
В честь подвига Миллера даже существует сайт на платформе Fansided (это интернет-сеть, объединяющая более 300 спортивных и развлекательных сайтов). Название нехитрое, но говорящее – 8points9seconds.com. Представьте, как приятно заходить туда фанату – каждый раз такое классное напоминание. А самому Реджи?
«Мне постоянно напоминают об этом – больше, чем я сам об этом думаю. Но, вспоминая, я до сих пор улыбаюсь».