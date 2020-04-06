«Черт, он реально сделал это?». 8 очков за 9 секунд – так Реджи Миллер убил «Никс» в плей-офф НБА

«Дела не очень хороши, если у тебя минус шесть за 15-20 секунд до конца, – говорил Миллер. – Но в баскетболе все возможно. Матч не закончен, пока не раздастся сирена». «Они облажались!» – вопил после игры Реджи, и это попало в камеру. «Просто эмоции», – потом пожимал плечами Миллер.

«До сих пор улыбаюсь, вспоминая это, – рассказывал герой позже. – Сделать это в Нью-Йорке, на их площадке, против них. Мы, «Индиана», против «Нью-Йорка», маленькие против больших. Это было сумасшествие. Должно было многое сойтись, чтобы мы победили».

В том матче здорово отыграл центровой Рик Смитс – голландец, набравший 34 очка. Но достижение Миллер затмило и его игру. Только Реджи про это не забыл: «Это он давал нам шансы на успех. В этом матче он был тортом, а я – просто глазурью».

Донни Уолш привел Миллера в «Индиану» в 1987-м, когда был президентом клуба. У него свои воспоминания о том моменте – он не дождался концовки и разочарованный ушел в раздевалку: «Закрыл дверь, ругаюсь, а тут стук и кто-то говорит: «Донни! Реджи только что сравнял!». А я отвечаю: «Отвали, я не в настроении». Я ору на него, а он смеется. И мы врубили телевизор».

А по телевизору как раз в это время Миллер забрасывал штрафные.