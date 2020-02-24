Турок из НБА лишен гражданства и разыскивается за поддержку лидера госпереворота. От него даже отрекся отец
«Бостон» на конец февраля третий на Востоке. Один из самых заметных игроков там – турок Энес Кантер.
Вкратце о нем:
- 27 лет назад родился в Цюрихе;
- Начал карьеру в «Фенербахче»;
- Был самым молодым игроком турецкой сборной на Евробаскете-2011, перед этим отказался играть на домашнем ЧМ-2010, где турки выиграли бронзу;
- С 2011-го играл в НБА за «Юту», «Оклахому», «Нью-Йорк» и «Портленд», в «Бостоне» – с 2019-го.
У Кантера большая и серьезная история взаимоотношений с собственной страной. В Турции его обвиняют в терроризме, он получает угрозы, а семья публично отреклась от него.
Ниже – как все это произошло.
В 2016 году в Турции провалился военный переворот с целью свержения президента Реджепа Эрдогана. Власти обвинили в заговоре движение «Хизмет» и его лидера – исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, хотя тот официально осудил попытку переворота. Но предположил, что власти организовали ее сами. Гюлен больше 20 лет живет в США, куда уехал учиться, и поначалу поддерживал Эрдогана. Теперь Турция призывает к выдаче Гюлена.
Кантер – один из многочисленных последователей Гюлена. Идеями «Хизмета» в одной из построенных им школ он проникся еще в юности. За год до мятежа Кантер не поехал на Евробаскет-2015 – по словам тренера Эргина Атамана, он не извинился перед партнерами за прошлые инциденты.
Возможно, тренер говорил про отказ играть на ЧМ-2010 – тогда Кантер хотел лучше подготовиться к занятиям в университете Кентукки, куда переехал из Турции. Отец Кантера тогда сказал, что решение было непростым, но у его сына еще будет возможность играть за страну на больших турнирах. Сын же после слов Атамана заявил, что причина его отсутствия на Евробаскете-2015 никакие не инциденты, а политическая позиция.
После мятежа Кантер открыто критиковал власти Турции в соцсетях и защищал Гюлена. Он тут же получил массу угроз смерти в твиттере от соотечественников. Позже в Турции закрыли доступ к его странице. Через несколько недель от баскетболиста публично отрекся его отец.
«Я предупреждал Энеса, но он не перестал писать твиты против нашего президента и народа Турции. Наша семья не поддерживает его неуважительные высказывания. Я и семья Кантеров отрекаемся от Энеса. Приносим извинения нашему президенту и народу Турции за то, что воспитали такого сына», – написал в открытом письме Мехмет Кантер. Предполагалось, что письмо могло быть написано под давлением, поскольку преследования в Турции после попытки переворота ожидаемо усилились.
Кантер отреагировал своим письмом, где подтвердил, что он потерял всю свою семью, но ради работы Гюлена пожертвует ей, и подписался «Энес (Кантер) Гюлен».
Позже Энес предположил, что письмо отца было выпущено с целью защитить семью. Год спустя отца забрали, о чем Кантер и сообщил: «Он арестован турецким правительством и Гитлером нашего века. Возможно, сейчас его пытают, как и тысячи других».
Тогда отца выпустили, но год спустя приговорили к 15 годам тюрьмы.
Вероятно, спровоцировано это было после попытки задержать баскетболиста. Во время благотворительной поездки из Азии в Европу Кантера не посадили на рейс в Румынии из-за аннулированного турецкого паспорта. Власти Турции помимо этого выдали ордер на арест Кантера. Он смог улететь в Лондон, а оттуда – в США. «Мой дом – Америка, – заявил Кантер. – Мы должны что-то сделать с правительством Эрдогана. Я люблю Турцию, я люблю свою страну, но хочу, чтобы меня услышали».
Тогда же в 2017-м Кантер назвал себя человеком без гражданства. Он не поехал в Лондон на матч НБА между «Нью-Йорком» и «Вашингтоном» (запланированная игра в Европе посреди сезона) из-за угрозы быть арестованным или убитым.
Еще Кантер испортил отношения и с бывшим баскетболистом Хедо Тюркоглу, с которым когда-то играл за сборную. Тюркоглу 15 лет был в НБА, где получил награду самому прогрессирующему игроку 2008-го, а по завершении карьеры стал президентом Федерации турецкого баскетбола. Теперь они периодически ругаются в прессе, Тюркоглу считает Кантера недалеким, Кантер называет Тюркоглу личным псом Эрдогана.
Из-за политической ситуации Кантер, как он считает, теряет контракт с Nike: «Они боятся, что если подпишут со мной контракт, то все их магазины в Турции закроют». В 2020-м ситуация примерно та же, что и все эти годы. «Из-за многочисленных угроз я хожу в чьем-то сопровождении даже в продуктовый магазин», – говорил Кантер год назад, сейчас подтверждает, что угрозы идут до сих пор. Но критиковать турецкие власти не бросает.
Кроме длинной и тяжелой истории с политикой Кантер также известен интересом к реслингу. В сентябре он даже выступил в майке «Бостона» против реслера R-Truth и победил его, получив чемпионский трофей WWE24/7. Говорят, Кантер встречался с известной девушкой-реслером Даной Брук, но пара рассталась. Дана весело пофлиртовала с Дэйвом Батистой, а на разрыв с Кантером намекнула еще летом:
А еще Кантер установил рекорд, организовав 40 баскетбольных лагерей за лето. «Мне говорили, что девять – это максимум, так что мне захотелось сделать нечто сумасшедшее. Бить рекорды – хорошо, но важнее было организоваться бесплатные лагеря в межсезонье и дать детям возможность заниматься спортом и встречаться со звездами, чего они обычно по финансовым причинам не могут получить».
Он посетил 25 штатов, а в Портленде, по его словам, вообще было 900 детей. «Я покрываю все расходы, потому что не хочу, чтобы дети за что-то платили, не хочу, чтобы они беспокоились о деньгах». За все лето на это у Кантера ушло примерно 250-300 тысяч долларов, но что более важно – очень много времени.
«Когда я закончу карьеру, хочу посмотреть назад и сказать, сколько людей я вдохновил. Жизнь слишком коротка, чтобы жить только собой, больше смысла в ней, чтобы помочь добиться успеха и другим. Когда ты это делаешь, жизнь приносит еще больше удовольствия».