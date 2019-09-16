Марк Газоль выпивает залпом бутылку вина, копается в огороде и выигрывает за год НБА + чемпионат мира

Где-то параллельно Марк копил собственные ачивки, которые все дотошнее вымывали историю о парне, что когда-то приехал в Мемфис затыкать дыру. Вот он подписал контракт на сотню миллионов за пять лет, вот пару раз попал в заявку на Матч Всех Звезд, вот впервые в истории клуба получил титул Лучшего защитника сезона.

И все. Марк Газоль − абсолютно самостоятельная спортивная единица. Разве что два момента:

1) в сборной Испании старший пока все равно оттеснял младшего,

2) все чемпионские перстни семьи блестели только на одной руке.

Адаптация

◊ Следующий этап − Марк Газоль времен позднего «Мемфиса». В этой главе он уже ветеран с сединой в бороде, огромной историей болезни (там одна заштопанная пятка чего стоит) и годами тактических изменений, которые прикрывают минусы.

Взрослый Газоль всегда прост и открыт, как его рассказы о любимых томатах. Он никогда не юлил, замазывая взаимоотношения с клубом шаблонами вежливости. Если все непонятно − он так и отвечал. Если он недоволен − пресса получала цитату об этом.

Проблема была вот в чем. Газоль хотел развития, готовился к переменам, осторожно думал об очередной попытке рывка. А «Мемфис» − ну, обычный «Мемфис». Плюс возраст, нули в контракте, хрупкое здоровье. Клуб не рискнул. После стольких лет и стольких перезагрузок.

Они расстались идеально. Спокойно и вежливо. Как пара, которая много лет прожила вместе, но чьи чувства просто кончились, хотя все друзья вокруг по привычке были уверены: эти точно навсегда. «Мемфис» через пару лет выведет номер из обращения, Газоль благодарит за все, фанаты стоя хлопают. Клуб продолжает в очередной раз изобретать фундамент на будущий рывок. Газоль − меняться, попадать в новые условия и адаптироваться к ним. «Адаптация» − вообще его любимое слово в последние годы.

«В НБА оставалось всего несколько игроков, которых ни разу не обменивали. Если бы это зависело от меня, то меня не обменяли бы. Я всегда считал, что могу изменить ситуацию в «Гризлис» и вывести команду в топ. Но, к счастью, они проигнорировали мое желание», − июльская цитата, в которую влезает весь Газоль. Колючий, прямой, нацеленный.

Часто ветераны в 34 думают только о здоровье, контракте и цветастом уходе. Марк Газоль не такой. Если он куда-то влезает, надо придумать идею.

Так в его карьере появился год, где случились два главных трофея: золото мира и титул НБА.