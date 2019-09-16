Марк Газоль выпивает залпом бутылку вина, копается в огороде и выигрывает за год НБА + чемпионат мира
Тот пухлый малый
В истории человечества было несколько разных объяснений, кто такой Марк Газоль.
◊ В нулевых это была молодая звезда Испании − но это ничего не значит, потому что всем плевать на испанский чемпионат.
◊ В 2007-2008-х это был один из десятка потоковых новичков драфта: 48-й пик, 22 года, ничего особенного на фоне разговоров про Кевина Дюрэнта или Эла Хорфорда. Все стало понятно, когда взявший Марка «Лейкерс» через полгода использовал его как одно из условий в сделке с «Мемфисом» по переходу Пау Газоля − могучего центрового и будущего двухкратного чемпиона эпохи зрелого Коби.
Да, Марк Газоль заехал в НБА как типичный младший брат. Донашивал клуб за старшим, постоянно с ним сравнивался и выглядел нелепым на фоне сияющего в тусовке Пау: толстенький, корявенький и с обидным прозвищем Мешок.
◊ Газоль середины 2010-х − божок провинциального клуба. Вы точно знаете таких парней, даже если не знаете баскетбол. Они укоренились в одном месте, стали там локальными героями и представляют собой весь респект команды в глазах мира − потому что выглядят достойно, не бегают за славой, несут приятную идею о краевом патриотизме. В футболе такие глыбы −Ди Натале в «Удинезе» или Гацкан в «Ростове».
«Мемфис» эпохи Газоля-старшего − команда, которая три года подряд проигрывала первый раунд плей-офф. «Мемфис» эпохи Газоля-младшего − примерно то же самое, но все-таки агрессивнее, успешнее, лучше: выходили в финал конференции, пару раз проходили первый раунд и всякое такое.
Зато Марк в условиях более-менее статичного клуба цвел, менялся и эволюционировал. Часто следить персонально за ним было интереснее, чем за всем «Мемфисом».
Гаспачо как философия
За эти десять лет Газоль сбросил массу и пришел в форму. Больше никаких приколов про толстяка.
Когда-то он любил «Макдональдс» и не заморачиваться. Но с годами погрузился в изучение питания и сформулировал девиз-мантру: «Если вы тренируете тело, но не питаете его правильно, это все не имеет особого смысла».
Газоль увлекся растительной диетой: свежие овощи, фрукты, салаты, минимум тяжелого мяса и никакого коварного сахара. Но главная фишка − садоводство. Газолю неинтересно просто пересесть на овощной рацион − он сам его выращивает. В Испании на вилле у Средиземного моря Газоль разбил собственный сад и плотно увлекся огородом. Кабачки, сливы, огурцы, перцы, помидоры. Обо всем этом он счастливо рассказывает любому, кто готов его слушать.
Вместо тысячи примеров − вот этот монолог о гаспачо из интервью GQ (!):
«На вкус самодельный гаспачо отличается от любого гаспачо, которое вы сможете купить, потому что вы точно знаете, сколько времени понадобилось, чтобы каждое растение созрело. Вот почему я бы советовал покупать ингредиенты для него на фермерском рынке, потому что все идет прямо от грядок к вашему столу. Я предпочитаю гаспачо с небольшим количеством хлеба, чтобы оно был гуще, и мне нравится, когда оно на основе помидоров и зеленого перца. У каждого свои предпочтения, конечно. Но мое гаспачо лучшее».
Так, «Гол», зачем текст про баскетбольную карьеру так резко оборвался на кулинарный роман? Все просто: среди грядок и средиземноморского ветра Газоль-младший находит мудрость, которая помогает ему в работе. Вот еще одна цитата − об этом:
«Садоводство много делает для вашего мозга. Вы узнаете, как работают процессы и как важно все делать правильно, чтобы в конце насладиться томатом. Я всегда был терпелив, но садоводство действительно растит в тебе это [качество]. Иногда, даже если вы делаете все по книге, случается что-нибудь сумасшедшее − например, птицы могут прилететь и склевать ваш сад. Нет никаких гарантий. Так что все, что вы можете, − это попытаться сделать все правильно, а затем набраться терпения».
Кстати, возможно, познание мира через пищевую гармонию − один из тех факторов, что в том числе помог Марку сбросить образ Пау. Теперь уже он учил старшего брата, как правильно: готовить, накладывать в тарелку зелень вместо тостов с арахисовым маслом, думать о составляющих процесса.
Где-то параллельно Марк копил собственные ачивки, которые все дотошнее вымывали историю о парне, что когда-то приехал в Мемфис затыкать дыру. Вот он подписал контракт на сотню миллионов за пять лет, вот пару раз попал в заявку на Матч Всех Звезд, вот впервые в истории клуба получил титул Лучшего защитника сезона.
И все. Марк Газоль − абсолютно самостоятельная спортивная единица. Разве что два момента:
1) в сборной Испании старший пока все равно оттеснял младшего,
2) все чемпионские перстни семьи блестели только на одной руке.
Адаптация
◊ Следующий этап − Марк Газоль времен позднего «Мемфиса». В этой главе он уже ветеран с сединой в бороде, огромной историей болезни (там одна заштопанная пятка чего стоит) и годами тактических изменений, которые прикрывают минусы.
Взрослый Газоль всегда прост и открыт, как его рассказы о любимых томатах. Он никогда не юлил, замазывая взаимоотношения с клубом шаблонами вежливости. Если все непонятно − он так и отвечал. Если он недоволен − пресса получала цитату об этом.
Проблема была вот в чем. Газоль хотел развития, готовился к переменам, осторожно думал об очередной попытке рывка. А «Мемфис» − ну, обычный «Мемфис». Плюс возраст, нули в контракте, хрупкое здоровье. Клуб не рискнул. После стольких лет и стольких перезагрузок.
Они расстались идеально. Спокойно и вежливо. Как пара, которая много лет прожила вместе, но чьи чувства просто кончились, хотя все друзья вокруг по привычке были уверены: эти точно навсегда. «Мемфис» через пару лет выведет номер из обращения, Газоль благодарит за все, фанаты стоя хлопают. Клуб продолжает в очередной раз изобретать фундамент на будущий рывок. Газоль − меняться, попадать в новые условия и адаптироваться к ним. «Адаптация» − вообще его любимое слово в последние годы.
«В НБА оставалось всего несколько игроков, которых ни разу не обменивали. Если бы это зависело от меня, то меня не обменяли бы. Я всегда считал, что могу изменить ситуацию в «Гризлис» и вывести команду в топ. Но, к счастью, они проигнорировали мое желание», − июльская цитата, в которую влезает весь Газоль. Колючий, прямой, нацеленный.
Часто ветераны в 34 думают только о здоровье, контракте и цветастом уходе. Марк Газоль не такой. Если он куда-то влезает, надо придумать идею.
Так в его карьере появился год, где случились два главных трофея: золото мира и титул НБА.
«Я пьян, бро! Вот моя песня»
Летом 2018-го Газоль вписался в спасательную операцию у берегов Средиземного моря. Его отряд искал беженцев, которые из Африки переплывали в Европу, но по дороге терялись или попадали в аварию на хлипких баркасах. Все это осложняли юридические сложности (Мальта, Италия и другие прибрежные страны не рады толпе уцелевших, но мигрантов) и погода.
Газоль оторвался от любимого сада не чистить карму или заниматься благотворительностью, а испытать себя, помогая другим. Он очень трезво формулировал свою роль: «Я приманка, крючок, чтобы привлечь внимание к проблеме», − говорил Газоль в мальтийском порту перед отплытием. Это он собрал вокруг темы медийный шум и даже взял с собой журналистов. Так появился большой фактурный материал ESPN о том приключении.
Примерно за тем же Газоль появился в «Торонто». Они там, конечно, никакие не беженцы. Но в плей-офф им очень нужен был такой мудрый дед с навыками трехочковых, крепкой защитой и желанием засунуть весь свой надменный опыт ради командного дела − а ему самому очень нужен был такой коллектив выскочек с характером, которые не будут каждый год сливать «Сан-Антонио», а попробуют перевернуть историю и закуситься с, хм-м-м, например, вон с тем гегемоном из Сан-Франциско.
Охранник «Торонто» говорил, что Газоль через пять минут знакомства выглядел как человек, которого ты знаешь пять лет.
Идеальный хэппи-энд этой быстрой истории − Газоль в помятой черной футболке, который стоит на платформе автобуса и выпивает залпом бутылку вина.
Позднее одноклубник Дэнни Грин вспоминал подробности: «Марк сказал что-то вроде «Я пьян, бро, вот моя песня!» Дух Мемфиса проявился в нем, когда он начал пить. Кажется, в какой-то момент он укусил меня. Тогда я сказал ведущему: «Нельзя давать Марку микрофон. Он может сказать какую-нибудь безумную вещь».
Никакого дизреспекта. Все все понимали. Газоль так долго и старательно шел к этому чемпионству и так быстро и лихо попал в него в самый случайный момент, что литровый глоток − детская шалость.
В тот вечер он праздновал не только за себя. В НБА впервые появились братья-чемпионы.
«Пау всегда говорил, что у него два перстня. Но я праздновал свой один так, будто у меня их пять. Так что я превзошел его в этом».
На десерт − чемпионство с Испанией. Второе в карьере. Но первое − без брата. Тогда, в 2006-м, мир был совсем другим. Не было перстней, сада, эпохи в «Мемфисе», рестайлинга в 34 и двух равнозначных великих братьев. Был только золотой юноша Пау Газоль и его младший Мешок.
Питайтесь правильно.