Дюрэнт – это вечная борьба. Против авторитетов, против бедности и смерти близкого, против ненависти толпы

Проклятие второго выбора, смерть тренера. Дюрэнт победил

Вокруг второго пика драфта в НБА всегда витал негатив. Так получается, что выбранные под вторым номером игроки проводят неполноценные карьеры, теряются или вовсе разочаровывают. Не все, но исключения тут лишь подтверждают правило.

Фанаты теорий заговора радуются: Стромайл Свифт, Джей Уильямс, любитель покурить травку Майкл Бизли, Хашим Табит, выбранный и тренируемый Майлом Джорданом Майкл Кидд-Гилкрист. К ним добавим Эвана Тернера и Дарко Миличича, ушедшего в 2003-м вслед за Леброном, но перед Уэйдом, Кармело и Бошем. Кто все эти люди сейчас?

Это только часть вторых выборов, сделанных в этом веке. С 1995 по 2014 год игроки под вторым выбором ездили на матч всех звезд 24 раза, первые – 86, а, например, девятые – 44. С чемпионствами и любыми индивидуальными наградами ситуация похожая – тут у вторых номеров тоже все туго.