Дюрэнт – это вечная борьба. Против авторитетов, против бедности и смерти близкого, против ненависти толпы
Проклятие второго выбора, смерть тренера. Дюрэнт победил
Вокруг второго пика драфта в НБА всегда витал негатив. Так получается, что выбранные под вторым номером игроки проводят неполноценные карьеры, теряются или вовсе разочаровывают. Не все, но исключения тут лишь подтверждают правило.
Фанаты теорий заговора радуются: Стромайл Свифт, Джей Уильямс, любитель покурить травку Майкл Бизли, Хашим Табит, выбранный и тренируемый Майлом Джорданом Майкл Кидд-Гилкрист. К ним добавим Эвана Тернера и Дарко Миличича, ушедшего в 2003-м вслед за Леброном, но перед Уэйдом, Кармело и Бошем. Кто все эти люди сейчас?
Это только часть вторых выборов, сделанных в этом веке. С 1995 по 2014 год игроки под вторым выбором ездили на матч всех звезд 24 раза, первые – 86, а, например, девятые – 44. С чемпионствами и любыми индивидуальными наградами ситуация похожая – тут у вторых номеров тоже все туго.
Вернемся в 2007-й. Когда Михаил Прохоров еще откладывал деньги с завтраков, планируя приобрести фрашизу в лиге, на драфте НБА под вторым пиком ушел один из лучших игроков современности – Кевин Дюрэнт. Фрешмен Техасского университета был выбран командой «Сиэтл Суперсоникс» ровно за сезон до их переезда в Оклахому.
В детстве Дюрэнт был заметно выше своих сверстников. Долговязое строение тела, длинные руки, взрывной первый шаг и отличная техника позволяли Дюрэнту всегда быть на виду у скаутов. Одноклассники дразнили Кевина за нескладное телосложение, а бабушка называла его рост божьим даром.
Первым профессиональном тренером для Дюрэнта стал Чарльз Крейг. Коуч молодежной баскетбольной команды «PG Jaruars» привел команду к двум чемпионствам. Именно тогда все узнали Кевина Дюрэнта как одного из самых талантливых подростков страны. 35 номер Дюрэнта – память о тренере. Он умер в 35 лет, но успел помочь юноше в начале карьеры.
Болельщики НБА давно ждали такого таланта – который свергнет надоевшего Коби и навяжет борьбу растущему Леброну. Кого-то поскромнее и помолчаливее, но с большой любовью к игре и мотивацией. Таким игроком и был Дюрэнт. «Он бросал по кольцу постоянно, тысячи раз за день. Все, кто видел его игру, смело говорили, что этот парень станет великим игроком», – рассказывал студенческий тренер «Техаса».
В первые годы карьеры Дюрэнт выиграл приз лучшему новичку года. Уже на третий сезон в лиге Кевин набирал 30 очков в среднем за игру и стал лучшим молодым снайпером в истории НБА. Но «Оклахома» была опасна не только наличием Дюрэнта в составе. Следом за ним приехали талантливые защитники с драфта 2008 и 2009 годов – Расселл Уэстбрук и Джеймс Харден. Тогда у них образовалось молодое трио, которое мы помним до сих пор.
Пик той команды пришелся на сезон-2011/12, когда Дюрэнт в статусе полноценной звезды лиги вывел «Оклахому» в полуфинал Запада. Тогда и случился знаменитый и важный для молодых игроков вынос. В пяти матчах «Оклахома» развалила «Лейкерс» с Коби, а в последней домашней встрече трио набрало 70 очков под сумасшедший рев трибун. Только «Майами» Леброна в финале притормозили такой разгон.
Развал команды, ненависть фанатов. Дюрэнт победил
Дюрэнт обещал вернуться за титулом вместе с командой в следующем сезоне. «Он уже лучше Коби. Да, у того 5 титулов, а у Кевина их нет. Но сейчас он уже второй после Леброна», – писал ESPN. Вернуться не получилось. Менеджер Сэм Прести имел свои планы на команду: он отказался платить Хардену желаемую сумму, обменяв того в «Хьюстон». Так развалилось трио приятелей. Зато пошли разговоры о том, что это была потенциально величайшая династия в истории НБА из тех, что мы так и не увидели.
В следующие три года «Оклахома» не смогла добраться до финала. Заслуженная награда МВП Дюрэнта в сезоне-2013/14, когда Уэстбрук почти не играл, запустила конфликт между друзьями. Эта награда утвердила КейДи в роли одного из лучших игроков НБА, но не дала ему возможности бороться за титул.
Эмоциональная речь Дюрэнта на церемонии награждения, адресованная маме, до сих пор разбирается на цитаты: «Когда тебе было 18, родился мой брат. Спустя три года появился я. Все складывалось против нас. 21-летний родитель и двое сыновей. Одно из моих лучших воспоминаний – когда мы переехали в нашу новую квартиру, без кровати и мебели. Мы просто сидели в комнате и обнимали друг друга. Ты кричала мне на моих играх в 8-9 лет, заставила поверить нас. Одевала нас и давала нам еду, даже когда сама ложилась спать голодная. Ты жертвовала ради нас. Ты настоящий МВП».
Решение о переходе в «Голден Стэйт» шло не только от желания выигрывать. Дюрэнт просто не хотел один отвечать за результат. Ему важно наслаждаться игрой и жить в семейной атмосфере. После двух чемпионств в Окленде тоже пошли разборки. В одной из осенних встреч 2018 года Дрэйдонд Грин и Дюрэнт поругались. Тогда Грин в жесткой форме пояснил, что выигрывать команда может и без него. Отворачиваясь, Дюрэнт ответил: «Вот почему я ухожу».
Этот плей-офф обернулся полным крахом как для команды, так и для Кевина. В серии с «Рокетс» Дюрэнт потянул икроножную мышцу и должен был пропустить остаток сезона. Но каким-то образом все равно вышел в финале при счете 3-1 в пользу «Торонто». Неизвестно, как можно было залечить такую серьезную травму всего за несколько недель. Ходили слухи, что Дюрэнт готов играть, но специально не выходит на площадку и подставляет команду.
КейДи сыграл вопреки всему. Он отбегал 12 минут, а слабая икроножная мышца привела к полному разрыву ахилла. Дюрэнт настолько хотел помочь команде победить и сыграть в финале? Или пошел на поводу у комьюнити и хотел опровергнуть их несправедливую критику? Теплого прощания и благодарности за взаимовыгодное сотрудничество с «Уорриорз» все равно не получилось, хотя КейДи в 2019-м был хорош.
Летом-2016 Дюрэнт навсегда изменил отношение к себе со стороны баскетбольного комьюнити. Его возненавидели все, ведь он присоединился к «Голден Стэйт». На тот момент это была команда, закончившая сезон с 73-мя победами. Дюрэнт хотел первое чемпионство, поэтому полностью наплевал на всеобщее мнение. Чемпионство пришло уже в первый год. КейДи получил МВП финала, но вместе с ним – образ негодяя.
Он уже не был золотым мальчиком, которого притеснял злой дядя Уэстбрук. Часть болельщиков прозвали Дюрэнта змеей. Очень кстати для хейтеров подвернулась история про фейковые аккаунты в твиттере, с которых Дюрэнт нахваливал себя и задавал своему же основному аккаунту желаемые вопросы. Правда это или нет, но прошлым летом за подобную деятельность «Филадельфия» уволила генерального менеджера Брайана Коланжело. Мем, где Дюрэнт уткнулся в телефон, до сих пор актуален.
Дюрэнт прекрасно понимает ситуацию вокруг себя. Он иногда заглядывает в подкасты к Биллу Симмонсу, а в прошлом году беседовал с защитником «Портленда» Си Джеем Макколлумом. Кевин очень грамотно излагает мысли, отлично понимает тонкости менеджерской профессии. Старается открыто общаться на самые колкие темы и искренне хвалит игроков соперника с работниками фронт-офисов команд.
Пропущенный год, возвращение в 32. Дюрэнт победит?
Писали, что еще год назад он хотел объединиться с Кайри Ирвингом, давно перевез бизнес в Нью-Йорк и присмотрел там жилье. Сегодня «Бруклин Нетс» – один из лучших вариантов на рынке для продолжения карьеры. Голодная до славы команда сразу отхватила двух олл-старов, согласившись взять Деандре Джордана в комплекте.
Дюрэнт пропустит весь следующий сезон и неизвестно, каким вернется к 32 годам. Он уже выигрывал МВП, два раза был лучшим в финале и дважды стал чемпионом. Дюрэнт приходил в «Голден Стэйт» для победы над Леброном и вряд ли стал своим в Сан-Франциско. Как бы Боб Майерс, генеральный менеджер «ГСВ», не плакал и не сожалел о своем решении допустить КейДи до игры в финале.
Новая глава в «Бруклине» началась, а мир НБА ждет на паркете того самого долговязого парня, забивающего вся подряд в с разных дистанций. Парня, любящего баскетбол и прущего вперед, даже когда все вокруг против него.
(видео взято с официальных ютуб-каналов НБА и Кевина Дюрэнта)