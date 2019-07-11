Большое интервью с Кириленко. Зачем он стал президентом? Что не так с русским баскетболом? Почему дети в США, а он − тут?

Теперь так: три перелета за сутки, никакого офиса и очень мало времени на семью

– Как строится ваш стандартный день?

– Его нет. Просто нет. Потому что он абсолютно ненормированный. У меня нет одного дня, чтобы я с 7 до 6 сидел в офисе. Я вообще практически в офисе не сижу. Мой исполнительный директор выгнал меня из него и сказал: «Тебе здесь делать нечего. Я сижу в офисе». Он сидит в офисе, а я разъезжаю.

Нет такого, что суббота и воскресенье – выходные, как у всех нормальных людей. В эти дни обычно проходят соревнования и игры, на которых мне нужно быть. Стараюсь формировать график так, чтобы сдвигать все в две недели, а одна неделя была более-менее свободная. Чтобы два-три дня подряд можно было провести с детьми. А потом опять две-три недели насыщенные: летишь в Китай, потом перелетаешь во Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург. За 3,5 года я закрыл полностью Владивосток – Калининград.

– В 34 года вы стали президентом РФБ. Почему именно чиновником, а не тренером?

– Поправлю сразу: это не чиновничья позиция, а общественная деятельность. Я понимаю, что это очень похоже – особенно у нас в стране. К тому моменту уже четыре года задумывался, чтобы закончить карьеру. Много травм. Не было возможности играть на том уровне, на котором привык.

Переходить из игрока, который делает результат, в разряд ветерана, который помогает молодым, мне не очень хотелось. Это как-то не мое. Как и тренерство. Уважаю труд тренера, но это ужасно тяжелая история: как игрок, только в два раза больше занятость. Этот момент я убрал для себя. Я могу быть детским тренером неделю, но у меня терпения просто не хватит на большее.

Не представлял себя вне баскетбола. Все равно вернулся бы в него в том или ином качестве. В 34 года, − когда я думал, чем заниматься дальше, − у нас в баскетболе сложилась не очень приятная и красивая ситуация. Возникло огромнейшее желание эту ситуацию разобрать.

Наш баскетбол заслуживает хорошего отношения к себе – как внутри страны, так и со стороны международных организаций. Любой вопрос, который сейчас возникнет с любой страной, мы решим за пять минут. Раньше никто не хотел с нами общаться. Люди смотрели и говорили: «Ну что, опять у вас какая-то ерунда?». Сейчас к нам обращаются. До этого все сидели в скорлупе, потому что привыкли, что федерация только карает.