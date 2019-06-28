Пройти с одним клубом через три лиги. Да, и в России бывают такие герои

– Как руководство и игроки отмечают, что для «Тамбова» вы уже не просто обычный футболист?

– Меня и в команде называют легендой тамбовского футбола, ха-ха. Руководство уже стало близким. «Олежек, Олежек…». Привилегий нет. У нас коллектив. Все едины.

– Вы в «Тамбове» с 2014 года и поднялись от ПФЛ до РПЛ. Главное воспоминание за этот период.

– Пока это, естественно, выход в РПЛ. Моя мечта – поиграть в ней. И не один год. Пять-семь лет назад это казалось недостижимым, но я всегда к этому стремился.

После выхода в РПЛ первым делом подумал, что сыграю против звезд российского футбола на хороших стадионах. Хотя и в ФНЛ на хороших играли. Интересно посмотреть уровень и сам ажиотаж.

– Внутри не было такого: «Да, я красавчик – прошел от ПФЛ до РПЛ»?

– Только внутренне. Внешне стараюсь не показывать такое. Я родом из Бугульмы, из Татарстана. После сезона приезжал и встречался с мэром города. Меня позвали на неформальную встречу. У нас футбольный город: все знали, что я с «Тамбовом» вышел в РПЛ.

Пришел в администрацию, попили чай, поговорили, наделали фотографий всяких. Я подарил футболку, с его стороны тоже был подарок – татарская тюбетейка, ха-ха. Какую-то медальку дали с каким-то званием, но не почетного жителя города.

– Сначала была ЛФЛ, потом – ПФЛ и ФНЛ, скоро будет РПЛ. Как менялась ваша жизнь после перехода из одной лиги в другую?

– Начали игроки уровнем выше приходить. Сам начал приближаться к их уровню. Говорят же, что в России в футбол играют до 30 лет. Дальше – катастрофа. У меня наоборот. Это даже не стечение обстоятельств, но после 30 начал себя лучше чувствовать.

Семья всегда со мной. У меня дочка в Тамбове родилась. В садик здесь ходит. Жена всегда рядом. Почти второй дом. Дольше в других командах я не играл. Шестой год пошел.

– В раздевалке вас дедом не называют?

– Нет. Называют просто Черный. По фамилии.

– В 20 лет вы дебютировали в профессиональном футболе. В 32 – дебютируете в РПЛ. Завершите карьеру в 45?

– Ха-ха, дальше будет видно. Раньше не было таких предложений. «Тамбов» не то чтобы сделал из меня звезду, но я здесь начал прогрессировать. Сил достаточно. По показателям, которые мы измеряем, всегда нахожусь в тройке-пятерке лучших.