Как выучить восемь языков и везде жить без переводчика. Рассказывает лучший полиглот русского футбола

– Как сложно переключиться с одного языка на другой? В голове же хаос, нет?

– Смотрите: есть сербский, польский, русский – все славянские языки. Здесь нет большой проблемы. Особенно просто, когда нужно перейти с русского на польский. Там много похожих слов.

В Польше я играл пять лет, в России – уже шесть. Честно скажу, бывает тяжело. Начинаю что-то говорить, потом мешаю слова. Но это быстро проходит, и я возвращаюсь к одному языку. А с английского на немецкий переключиться даже проще.

– Когда я пытаюсь говорить на английском, сначала на русском продумываю предложение, потом подбираю английские слова и таким образом выражаюсь.

– Я давно прошел этот этап. Я тоже сначала думал на сербском, потом переводил, подбирал слова. Но это пройдет. Сейчас у меня все идет на автоматизме.

– Чтобы выучить несколько языков, нужно иметь какую-то склонность? Или это могут все?

– Приведу пример в случае с английским и немецким языком. Многие думают, что это вообще два разных языка. Поверьте, они друг на друга похожи. Да, немецкий жестче, но оба похоже звучат. Если знаете один, то частично понимаете и другой.

Когда я переехал в Германию, не особо знал английский. Меня раздражало, когда приходил на тренировки, а там очень много легионеров. Кто-то говорил на немецком языке, кто-то на английском. Через какое-то время попросил начальника команды, чтобы он записал меня на курсы немецкого языка. Четыре месяца интенсивной учебы: с 9 утра до 13 дня каждый день без перерыва. Так себя заставил выучить немецкий, после этого все пошло дальше.

– Получается, нужно преодолевать себя?

– Конечно. Должен быть какой-то талант, но тут так же, как и в любой сфере жизни: если его не развивать, не совершенствовать, не хотеть над ним работать, то он так и останется просто талантом – ничем большим.

– В вашей семье многие говорят на нескольких языках?

– У моей супруги тоже есть какой-то дар к языкам. Только она немного в другую сторону пошла: испанский, английский, русский, польский. Тоже много знает.

– Самая большая трудность, с которой столкнулись при изучении языков.

– Самое важное и сложное – заинтересоваться на 100%. Не просто что-то выучить и на этом закончить, но и совершенствоваться каждый день от акцента до набора слов.

– Вы себя каждый раз как заинтересовываете?

– Мне, например, стыдно приехать в другую страну, где я играю в футбол и зарабатываю деньги, не понимать языка и не общаться с местными людьми. Для меня это неуважение к тем, кто меня пригласил и дал работу. Это главная проблема. Понятно, что ты не выучишь язык через два месяца, но нужно показать, что с каждым днем ты понимаешь его все больше и больше. Это мой принцип.