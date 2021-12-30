Космос: Материалы

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Как устроена жизнь космонавтов на МКС в невесомости: моются без воды, спят стоя, вместо стирки – утиль в атмосфере
#Космос
27 июля, 21:35
К Земле подлетает важная комета – посмотрите на это в прямой трансляции
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#Космос
14 июля, 23:46
1
Телескоп «Джеймс Уэбб» показал прошлое на 13 миллиардов лет назад – как это возможно
#Джеймс Уэбб
12 июля, 13:22
Не пропустите суперлуние – чем оно отличается от обычного полнолуния и когда увидеть в вашем городе
#Космос
11 июля, 23:20
Сколько в космосе мусора, откуда он берется, чем опасен и как все это убирать
#Космос
03 июля, 18:20
Зачем строить в космосе гигантский щит из пузырей – ученые MIT уверены: это остановит глобальное потепление
#Космос
01 июля, 15:12
В Луну врезалась ракета: никто не признается, чья она
#Космос
29 июня, 17:29
Музыка, кино и тексты, которые делали наш 2021 год
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#Гол
30 декабря 2021, 07:00
2
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новости
Как Гагарин жил после космоса и почему туда не вернулся. Репортаж из города, где он работал и умер − разбившись на самолете по неоднозначной причине
#Юрий Гагарин
12 ноября 2021, 07:00
1
Какой объект ближе всех подлетал к Солнцу – и реально ли вообще долететь до него
#Космос
25 июня, 14:37
Не пропустите парад пяти планет – это явление в небе бывает раз в 20 лет: почему это происходит и можно ли увидеть без приборов
#Космос
23 июня, 15:51
Что такое метеорный шторм и как увидеть его в небе
#Космос
30 мая, 20:54
Факты о Гагарине – правда или ложь. Угадайте, какие истории на самом деле происходили вокруг первого полета в космос
#Юрий Гагарин
12 апреля 2021, 19:50
Сколько зарабатывают космонавты
#Космос
25 мая, 17:55
В Британии упал метеорит – и его не могут найти уже неделю. Самый большой метеорит в истории упал тысячи лет назад в Африке и до сих пор лежит там
#Космос
20 мая, 14:20
Астроном поймал звуковой сигнал из космоса 45 лет назад – и до сих пор никто точно не знает, откуда он взялся
#Космос
19 мая, 23:40
Лунное затмение в 2022-м – уникальное за 430 лет. Кстати, почему Луна при затмении красная
#Космос
16 мая, 18:30
Чем «Джеймс Уэбб» отличается от других телескопов – сравните качество фото, которые они делают в космосе
#Джеймс Уэбб
11 мая, 12:03
Как звучит черная дыра – послушайте видео момента, когда она поглощает звезду
#Космос
05 мая, 23:45
Самая большая комета в истории летит в сторону Солнца – ее открыл «Хаббл», и она весит 500 триллионов тонн
#NASA
13 апреля, 18:53
Откуда пошла фраза Гагарина «Поехали!» – это часть анекдотов и слова человека, который готовил его к полету
#Юрий Гагарин
12 апреля, 16:35
Космические туристы впервые полетели на МКС на корабле SpaceX: каждый заплатил по $55 млн, одному из участников – 71 год
#SpaceX
08 апреля, 22:05
Астрономы открыли самую далекую и древнюю галактику – в ней могут находиться одни из первых во Вселенной звезд
#Космос
07 апреля, 22:09
Чем отличаются обычные планеты от карликовых
#Космос
04 апреля, 16:06
Самая далекая звезда во Вселенной – ее нашел телескоп «Хаббл»
#Космос
31 марта, 22:56
Можно ли прорыть Землю до центра? Какие скважины в мире – самые глубокие и зачем они нужны
#Космос
28 марта, 22:38
В космосе уже 5000 экзопланет, которые обнаружены человеком. Что это такое и чем отличается от просто планет?
#NASA
22 марта, 14:29
NASA раздает посадочные талоны в полет вокруг Луны: что это такое и как их получить
#NASA
08 марта, 12:14
Астрономы открыли черную дыру-изгоя, которую искали шесть лет через телескоп «Хаббл»
#Хаббл
02 февраля, 21:18
Астрофизики нашли уникальную черную дыру – она не поглощает звезды, а создает их
#NASA
24 января, 16:29
Где сейчас находится телескоп «Хаббл» – лучший фотограф космоса, который полетел на орбиту больше 30 лет назад
#Хаббл
08 января, 17:57
Что сейчас с «Вояджером-1» – самым дальним от Земли объектом, созданным человеком, который уже 44 года летает по космосу
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#Вояджер-1
01 декабря 2021, 19:20
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