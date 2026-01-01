Космос: Материалы

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Материалы
За полвека изучения Марса человек уже оставил там 7 тонн мусора: но убирать это слишком дорого
#Космос
Как создавался первый искусственный спутник Земли: почему СССР опередил США и что именно спутник принес изучению космоса
#Спутник-1
Зачем NASA специально разбивает зонд за $330 млн об астероид
#NASA
Люди возвращаются на Луну – впервые за 50 лет: для чего и почему все эти годы никому не нужны были высадки
#NASA
Как полнолуние влияет на человека и на природу
#Космос
Как устроена жизнь космонавтов на МКС в невесомости: моются без воды, спят стоя, вместо стирки – утиль в атмосфере
#Космос
К Земле подлетает важная комета – посмотрите на это в прямой трансляции
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#Космос
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Музыка, кино и тексты, которые делали наш 2021 год
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#Гол
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# новости
Как Гагарин жил после космоса и почему туда не вернулся. Репортаж из города, где он работал и умер − разбившись на самолете по неоднозначной причине
#Юрий Гагарин
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Телескоп «Джеймс Уэбб» показал прошлое на 13 миллиардов лет назад – как это возможно
#Джеймс Уэбб
Не пропустите суперлуние – чем оно отличается от обычного полнолуния и когда увидеть в вашем городе
#Космос
Сколько в космосе мусора, откуда он берется, чем опасен и как все это убирать
#Космос
Правда или ложь о полете Юрия Гагарина? Тест «Гола»
#Юрий Гагарин
Зачем строить в космосе гигантский щит из пузырей – ученые MIT уверены: это остановит глобальное потепление
#Космос
В Луну врезалась ракета: никто не признается, чья она
#Космос
Какой объект ближе всех подлетал к Солнцу – и реально ли вообще долететь до него
#Космос
Не пропустите парад пяти планет – это явление в небе бывает раз в 20 лет: почему это происходит и можно ли увидеть без приборов
#Космос
Что такое метеорный шторм и как увидеть его в небе
#Космос
Сколько зарабатывают космонавты
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#Космос
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В Британии упал метеорит – и его не могут найти уже неделю. Самый большой метеорит в истории упал тысячи лет назад в Африке и до сих пор лежит там
#Космос
Астроном поймал звуковой сигнал из космоса 45 лет назад – и до сих пор никто точно не знает, откуда он взялся
#Космос
Лунное затмение в 2022-м – уникальное за 430 лет. Кстати, почему Луна при затмении красная
#Космос
Чем «Джеймс Уэбб» отличается от других телескопов – сравните качество фото, которые они делают в космосе
#Джеймс Уэбб
Как звучит черная дыра – послушайте видео момента, когда она поглощает звезду
#Космос
Самая большая комета в истории летит в сторону Солнца – ее открыл «Хаббл», и она весит 500 триллионов тонн
#NASA
Откуда пошла фраза Гагарина «Поехали!» – это часть анекдотов и слова человека, который готовил его к полету
#Юрий Гагарин
Космические туристы впервые полетели на МКС на корабле SpaceX: каждый заплатил по $55 млн, одному из участников – 71 год
#SpaceX
Астрономы открыли самую далекую и древнюю галактику – в ней могут находиться одни из первых во Вселенной звезд
#Космос
Чем отличаются обычные планеты от карликовых
#Космос
Самая далекая звезда во Вселенной – ее нашел телескоп «Хаббл»
#Космос
Можно ли прорыть Землю до центра? Какие скважины в мире – самые глубокие и зачем они нужны
#Космос
В космосе уже 5000 экзопланет, которые обнаружены человеком. Что это такое и чем отличается от просто планет?
#NASA
NASA раздает посадочные талоны в полет вокруг Луны: что это такое и как их получить
#NASA
Астрономы открыли черную дыру-изгоя, которую искали шесть лет через телескоп «Хаббл»
#Хаббл
Астрофизики нашли уникальную черную дыру – она не поглощает звезды, а создает их
#NASA