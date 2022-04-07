Сначала ученые предполагали, что HD1 – это обычная галактика с интенсивным звездообразованием. Но когда они подсчитали, сколько звезд она производит, то поняли, что ошиблись. HD1 производила минимум 100 звезд в год, что в десять раз больше обычных показателей.

Тогда стало понятно, что наблюдаемые процессы – это формирование не обычных звезд, а более ярких, горячих и массивных. Именно такими качествами обладали одни из первых звезды Вселенной. Их называют звездами населения III – и ученые прежде никогда не наблюдали за ними. Если астрономы докажут, что наблюдают именно их, то это будет первый подобный случай в истории.

По другой версии в центре HD1 находится массивная черная дыра

Другой причиной высокой яркости галактики может быть черная дыра. Она может находиться в центре HD1 и быть в 100 миллионов раз массивнее Солнца – больше любой из когда-либо наблюдавшихся человеком.

Какая бы теория ни подтвердилась, ученые наблюдают древнейшую из известных галактик, образовавшуюся всего через 300 миллионов лет после Большого взрыва. Теперь ее исследование продолжат с помощью «Джеймса Уэбба», чтобы уточнить степень удаленности от Земли. Если данные подтвердятся, то HD1 официально признают самой далекой галактикой.