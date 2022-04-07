Астрономы открыли самую далекую и древнюю галактику – в ней могут находиться одни из первых во Вселенной звезд
Международная группа ученых обнаружила самую далекий из известных человеку астрономических объектов – галактику HD1. Она находится на расстоянии в 13,5 миллиардов световых лет от Земли, что на 100 миллионов световых лет дальше прежнего рекордсмена GN-z11.
Ученых удивила яркость HD1. Вероятно, они увидели одни из первых звезд
HD1 производит больше ультрафиолетового излучения, чем другие галактики. Один из авторов исследования Фабио Пакуччи считает, что это следствие энергетических процессов, происходящих в галактике. «Если точнее, происходивших несколько миллиардов лет назад», – сказал Пакуччи.
Сначала ученые предполагали, что HD1 – это обычная галактика с интенсивным звездообразованием. Но когда они подсчитали, сколько звезд она производит, то поняли, что ошиблись. HD1 производила минимум 100 звезд в год, что в десять раз больше обычных показателей.
Тогда стало понятно, что наблюдаемые процессы – это формирование не обычных звезд, а более ярких, горячих и массивных. Именно такими качествами обладали одни из первых звезды Вселенной. Их называют звездами населения III – и ученые прежде никогда не наблюдали за ними. Если астрономы докажут, что наблюдают именно их, то это будет первый подобный случай в истории.
По другой версии в центре HD1 находится массивная черная дыра
Другой причиной высокой яркости галактики может быть черная дыра. Она может находиться в центре HD1 и быть в 100 миллионов раз массивнее Солнца – больше любой из когда-либо наблюдавшихся человеком.
Какая бы теория ни подтвердилась, ученые наблюдают древнейшую из известных галактик, образовавшуюся всего через 300 миллионов лет после Большого взрыва. Теперь ее исследование продолжат с помощью «Джеймса Уэбба», чтобы уточнить степень удаленности от Земли. Если данные подтвердятся, то HD1 официально признают самой далекой галактикой.