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NASA
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#NASA

NASA раздает посадочные талоны в полет вокруг Луны: что это такое и как их получить

08 марта, 12:14

NASA запустило акцию для желающих участвовать в программе Artemis 1. Полететь в космос на корабле не получится, но можно поместить свое имя на флешку, которая пролетит вокруг орбиты Луны.

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Получить «посадочный талон» может кто угодно – достаточно заполнить форму

Форма для записи есть на сайте NASA. Участникам акции нужно ввести свое имя, фамилию и придумать ПИН-код для доступа к талону. После регистрации пользователь получит билет, на котором пунктом назначения указана орбита Луны, транспортным средством – корабль Orion, а число накопленных миль – 1,3 миллиарда. 

Посадочный талон редактора «Гола»

На билете есть QR-код, переводящий пользователя на страницу программы виртуального гостя. Там можно подписаться на обновления по миссии и получить дополнительную справочную информацию.

Одна из главных целей Artemis – постройка окололунной станции

Artemis 1 – только первый этап долгосрочной миссии. Во время него корабль Orion пройдет вокруг Луны и примерно через один-два месяца вернется на Землю. Так организаторы протестируют технологии, которые в будущем будут перевозить людей.

Запуск Artemis 1 изначально планировался на ноябрь 2021 года, но несколько раз откладывался. Пока организаторы рассчитывают, что запустят миссию не раньше мая. 

план мисси Artemis 1

NASA

Миссия Artemis считается одной из ключевых для NASA на ближайшие десятилетия. Она предусматривает первую с 1972 года высадку людей на Луну, а также создание окололунной станции Gateway – пересадочного пункта для миссий по исследованию Луны и дальнего космоса. Она будет работать как пересадочный пункт для космонавтов, отправляющихся в другие миссии. 

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