NASA раздает посадочные талоны в полет вокруг Луны: что это такое и как их получить

На билете есть QR-код, переводящий пользователя на страницу программы виртуального гостя. Там можно подписаться на обновления по миссии и получить дополнительную справочную информацию.

Одна из главных целей Artemis – постройка окололунной станции

Artemis 1 – только первый этап долгосрочной миссии. Во время него корабль Orion пройдет вокруг Луны и примерно через один-два месяца вернется на Землю. Так организаторы протестируют технологии, которые в будущем будут перевозить людей.

Запуск Artemis 1 изначально планировался на ноябрь 2021 года, но несколько раз откладывался. Пока организаторы рассчитывают, что запустят миссию не раньше мая.