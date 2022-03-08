NASA раздает посадочные талоны в полет вокруг Луны: что это такое и как их получить
NASA запустило акцию для желающих участвовать в программе Artemis 1. Полететь в космос на корабле не получится, но можно поместить свое имя на флешку, которая пролетит вокруг орбиты Луны.
Получить «посадочный талон» может кто угодно – достаточно заполнить форму
Форма для записи есть на сайте NASA. Участникам акции нужно ввести свое имя, фамилию и придумать ПИН-код для доступа к талону. После регистрации пользователь получит билет, на котором пунктом назначения указана орбита Луны, транспортным средством – корабль Orion, а число накопленных миль – 1,3 миллиарда.
На билете есть QR-код, переводящий пользователя на страницу программы виртуального гостя. Там можно подписаться на обновления по миссии и получить дополнительную справочную информацию.
Одна из главных целей Artemis – постройка окололунной станции
Artemis 1 – только первый этап долгосрочной миссии. Во время него корабль Orion пройдет вокруг Луны и примерно через один-два месяца вернется на Землю. Так организаторы протестируют технологии, которые в будущем будут перевозить людей.
Запуск Artemis 1 изначально планировался на ноябрь 2021 года, но несколько раз откладывался. Пока организаторы рассчитывают, что запустят миссию не раньше мая.
Миссия Artemis считается одной из ключевых для NASA на ближайшие десятилетия. Она предусматривает первую с 1972 года высадку людей на Луну, а также создание окололунной станции Gateway – пересадочного пункта для миссий по исследованию Луны и дальнего космоса. Она будет работать как пересадочный пункт для космонавтов, отправляющихся в другие миссии.