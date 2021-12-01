Что сейчас с «Вояджером-1» – самым дальним от Земли объектом, созданным человеком, который уже 44 года летает по космосу

Зачем вообще нужен «Вояджер-1» и какую пользу он принес. И почему он уже 30 лет не присылает снимков

• В 1979 году «Вояджер-1» сделал детальные снимки Юпитера. В том же году он открыл первые за пределами Земли активные вулканы – на юпитеровском спутнике Ио.

• 1981 год – «Вояджер-1» приблизился к Сатурну. И открыл три ее спутника: Атлас, Прометей и Пандору.

• Изначально миссия рассчитывалась всего на пять лет, но после перерасчетов ученые поняли: миссия может продолжаться дальше. Поэтому в 1982 году они подкорректировали работу двигателей «Вояджера-1», которая позволит ему как можно дальше отдалиться от Земли – и в идеале выйти за пределы Солнечной системы.

• 1990 год. «Вояджер-1» сделал последние снимки Солнечной системы . Ученные назвали их «семейными снимками», поскольку на них видны Венера, Земля, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, расположенные вокруг Солнца. С этого момента начинается уже межзвездная миссия «Вояджера-1».

• 1998 год. «Вояджер-1» преодолел расстояние «Пионера-10» (еще один зонд NASA) и обогнал его. Так он стал самым удаленным от Земли объектом, созданным человеком .

• 2005 год. «Вояджер-1» преодолел последнюю ударную волну, образованную при столкновении солнечного и межзвездных ветров. С того момента земные компьютеры не могут считывать его данные . NASA давно исключила возможность включения камер, поскольку это сильно тратит энергию «Вояджера».

• В 2012 году «Вояджер-1» вышел в межзвездное пространство и стал первым объектом, созданным человеком, которому это удалось. Дальше зонд с точностью измерил плазму в межзвездном пространстве.

• В 2017 году инженеры NASA впервые за 37 лет активировали двигатели «Вояджера-1». Это было сделано для коррекции курса и увеличения срока службы зонда.

• 2021 год. Зонд обнаружил слабый постоянный гул, создаваемый колебаниями плазменных волн. Благодаря этому ученные поняли, что в межзвездном газе происходит больше активных процессов, чем в солнечном ветре. Впервые в истории человечества ученые могут оценить межзвездную плазму, а не делать предположения по приблизительным данным, как это было раньше.