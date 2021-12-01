Что сейчас с «Вояджером-1» – самым дальним от Земли объектом, созданным человеком, который уже 44 года летает по космосу
5 сентября 1977 года в США стартовал зонд «Вояджер-1» – через 16 дней после старта «Вояджера-2» (да, второй был раньше первого). Изначально он запускался для исследования Юпитера и Сатурна, но давно выполнил ее, улетел намного дальше и запустил второстепенную миссию – исследование отдаленных регионов Солнечной системы.
Спустя 44 года «Вояджер-1» все еще бороздит космос.
Зачем вообще нужен «Вояджер-1» и какую пользу он принес. И почему он уже 30 лет не присылает снимков
• В 1979 году «Вояджер-1» сделал детальные снимки Юпитера. В том же году он открыл первые за пределами Земли активные вулканы – на юпитеровском спутнике Ио.
• 1981 год – «Вояджер-1» приблизился к Сатурну. И открыл три ее спутника: Атлас, Прометей и Пандору.
• Изначально миссия рассчитывалась всего на пять лет, но после перерасчетов ученые поняли: миссия может продолжаться дальше. Поэтому в 1982 году они подкорректировали работу двигателей «Вояджера-1», которая позволит ему как можно дальше отдалиться от Земли – и в идеале выйти за пределы Солнечной системы.
• 1990 год. «Вояджер-1» сделал последние снимки Солнечной системы. Ученные назвали их «семейными снимками», поскольку на них видны Венера, Земля, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, расположенные вокруг Солнца. С этого момента начинается уже межзвездная миссия «Вояджера-1».
• 1998 год. «Вояджер-1» преодолел расстояние «Пионера-10» (еще один зонд NASA) и обогнал его. Так он стал самым удаленным от Земли объектом, созданным человеком.
• 2005 год. «Вояджер-1» преодолел последнюю ударную волну, образованную при столкновении солнечного и межзвездных ветров. С того момента земные компьютеры не могут считывать его данные. NASA давно исключила возможность включения камер, поскольку это сильно тратит энергию «Вояджера».
• В 2012 году «Вояджер-1» вышел в межзвездное пространство и стал первым объектом, созданным человеком, которому это удалось. Дальше зонд с точностью измерил плазму в межзвездном пространстве.
• В 2017 году инженеры NASA впервые за 37 лет активировали двигатели «Вояджера-1». Это было сделано для коррекции курса и увеличения срока службы зонда.
• 2021 год. Зонд обнаружил слабый постоянный гул, создаваемый колебаниями плазменных волн. Благодаря этому ученные поняли, что в межзвездном газе происходит больше активных процессов, чем в солнечном ветре. Впервые в истории человечества ученые могут оценить межзвездную плазму, а не делать предположения по приблизительным данным, как это было раньше.
Где сейчас находится «Вояджер-1»
На официальном сайте NASA есть отдельный раздел движении «Вояджера-1» и «Вояджера-2». На данный момент первый зонд движется со скоростью 17 км/с, его расстояние от Земли составляет почти 23,5 млрд км (за это время «Вояджер-2» прошел почти 19 млрд км).
Если говорить о положении «Вояджера-1» относительно Солнечной системы, то оно выглядит так.
Так выглядит положение «Вояджер-1» относительно Земли в сравнении с положением «Вояджера-2».
Что будет дальше
Следующий важный этап отношений Земли и «Вояджера-1» – потеря контакта. Сайт voyagersfinalmessage.com, ссылаясь на данные от бортовых источников питания зонда, пишет: до нашего последнего контакта с «Вояджером-1» осталось около 700 дней.
Ученные сообщают, что «Вояджер-1» сейчас стремительно теряет топливо. К середине XXI века он, возможно, потеряет его совсем. Но астрофизик из университета Айовы Билл Курт говорит, что сейчас NASA работает над тем, чтобы продлить рабочее состояние «Войджера-1» минимум до 2027 года. На данный момент на «Вояджере-1» включены только 4 из 10 основных приборов.
Когда-нибудь это все же произойдет, и Земля потеряет связь с зондом. После этого у «Вояджера-1» будет дипломатическая миссия. Он везет закодированную информацию с: а) Приветствиями на 55 мировых языках; б) Фотографиями с поверхности Земли. К тому же по его работе можно легко отследить контакты местоположения Земли.