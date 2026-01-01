Теннис: Материалы

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Федерер сыграл с мальчиком, которому пять лет назад пообещал не бросать теннис и дождаться его взросления
#Роджер Федерер
Как западные медиа обсуждают победу на «Уимблдоне» теннисистки из России, которая выступала за Казахстан
#Елена Рыбакина
ATP и WTA лишили «Уимблдон» начисления очков из-за отстранения россиян и белорусов – так теннис признал дискриминацию
#Уимблдон
Первая ракетка мира Эшли Барти неожиданно завершила карьеру в 25 лет – она выиграла главные турниры и сказала, что «выдохлась»
#Эшли Барти
Что происходило после финала Australian Open-2022: Надаль упал без сил в зале, Медведев ответил зрителям
#Медведев – Надаль
Хроника финала Australian Open-2022: пять абзацев о матче Медведев – Надаль, который длился более пяти часов
#Медведев – Надаль
Сколько Даниил Медведев заработал за второе место на Australian Open-2022 💰
#Медведев – Надаль
Чемпионка Уимблдона обвинила члена партии Китая в принуждении к сексу. И не выходит на связь
#Теннис
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
Федерер – самый обожаемый теннисист планеты. Эта сила выше побед
#Роджер Федерер
«С идиотами просьбы не работают». Медведев проиграл финал Надалю и зрителям – ругался и хлопал в ответ на шум
#Медведев – Надаль
«Ты тупой? Смотри на меня!» Медведев накричал на судью, но прошел в финал и извинился
#Даниил Медведев
Джокович владеет компанией, которая ищет лечение от ковида. Но она не дает научных доказательств работы, а ее адрес – квартира
#Новак Джокович
18-летний Алькарас – сенсация тенниса. Победил третью ракетку мира, хотя сам недавно был в пятой сотне рейтинга
#Карлос Алькарас Гарфия
«Сегодня на ужин буду чертову подачу Даниила. Прямо в глотку». Медведев и Кириос сыграли пока самый яркий матч тенниса в 2022-м
#Ник Кириос
Теннисист Кириос отхлебнул пиво из стакана у зрителя на трибуне и раздал автографы – так он радуется победе 🍺
#Ник Кириос
Детали по депортации Джоковича из Австралии: рекордные заражения, пустые полки в супермаркетах, коронавирус на Australian Open
#Новак Джокович
Скандал Джоковича продолжается – все подробности здесь: он или подделал тест (потому что против вакцин), или заражал людей коронавирусом
#Новак Джокович
Эпоха Шараповой – в лучших фото
#Мария Шарапова
Ельцин + теннис = культовая любовь. Он играл сам, подсадил политиков, знал всех молодых, развил индустрию в России
#Борис Ельцин
Птица нагадила на кепку двухметровому теннисисту. И он долго не мог найти другую – из-за размера головы 🦅
#Райлли Опелка
Джокович против вакцинации. Australian Open дали ему странное освобождение – но пограничники задержали в аэропорту Мельбурна из-за визы
#Новак Джокович
Грек Циципас ест бутерброд с черной икрой под гимн России. «Скажи мне, что ты русский, не говоря это»
#Стефанос Циципас
Сколько сборная России заработала за победу на Кубке Дэвиса. Это ее первый успех за 15 лет 🎾
#Кубок Дэвиса
Как Джокович опять выиграл «Уимблдон»: повторил рекорд «Большого шлема», показал безумную растяжку и, конечно, съел травинку с газона
#Новак Джокович
Зверев – сын русских эмигрантов, который в этому году забрал у россиян два сверхважных финала: золото Олимпиады и Итоговый турнир
#Александр Зверев
Как провел этот год Медведев – главный русский теннисист сейчас: выиграл первый титул «Большого шлема», но завалил Олимпиаду
#Даниил Медведев
Зверев отпраздновал титул с собаками: он заказывает для них аккредитации, ест за одним столом и считает «привилегированнее некоторых людей»
#Александр Зверев
Сколько Медведев заработал за Итоговый турнир ATP-2021 💰
#Даниил Медведев
«Худшее поражение – это решение не пытаться». Джокович как идеал мотивации
#Новак Джокович
Медведев показал на US Open празднование «мертвая рыба» из FIFA. Он постоянно играет и чуть не ушел в киберспорт
#Даниил Медведев
Медведев обыграл Джоковича в годовщину свадьбы. Он скрывает жену, но говорит: после предложения жизнь сильно улучшилась
#Даниил Медведев
Величие Медведева: отдал за турнир один сет, смазал год Джоковичу и стал четвертым 🇷🇺 чемпионом US Open
#Даниил Медведев
Какой эмоциональный Джокович: плачет, разбивает ракетку после ошибок и горячо хвалит Медведева
#Новак Джокович
Кто такой Аслан Карацев – открытие Australian Open. Был на 747 месте в рейтинге, но все поменяли тренировки в Минске
#Аслан Карацев