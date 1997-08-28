Райлли Опелка

Дата рождения
28 августа 1997 г.
Рост
211 см.
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Материалы
Материалы
Птица нагадила на кепку двухметровому теннисисту. И он долго не мог найти другую – из-за размера головы 🦅
#Райлли Опелка
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