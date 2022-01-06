Птица нагадила на кепку двухметровому теннисисту. И он долго не мог найти другую – из-за размера головы 🦅

В итоге Опелка все же получил подходящую кепку и доиграл матч, в котором проиграл другому американцу Максиму Кресси.

Опелка говорил в интервью, что из-за высокого роста (211 см) всю одежду он делает под заказ. И ему постоянно неудобно вне дома – особенно в ресторане и в путешествиях, когда нужно «скрючиваться на стандартных кроватях»

Опелка действительно играет только в кепке. Это легко проследить по его инстаграму.