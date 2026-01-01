Водные виды: Материалы

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Синхронистка потеряла сознание под водой и пошла на дно бассейна: чтобы ее спасти, тренер нырнула за ней
#Андреа Фуэнтес
Как из-за размера одежды Россия сенсационно получила первую в истории медаль в прыжках с трамплина. Раньше для обмана в трусы клали губки и полотенца
#Россия на Олимпийских играх-2022
Состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине по всем видам спорта
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#Россия на Олимпийских играх-2022
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Самая титулованная олимпийская спортсменка Канады наехала на учителя после трех медалей в Токио: «Благодарю за слова, что плавание ни к чему не приведет»
#Пенни Олексяк
Как быстро различать все стили плавания и ориентироваться в них
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#Плавание
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У России – бронза в синхронных прыжках в воду. Добыли парни, которые чуть не закончили карьеру из-за перелома позвоночника и гайморита
#Олимпиада-2020
Плавание на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
#Олимпиада-2020
Какие турниры 2021 года уже отменены
#Юношеская Лига чемпионов
Каково это − переплыть озеро в 56 км за полдня ради личного вызова. Рассказывает олимпийский пловец в открытой воде
#Виталий Худяков
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Секреты лучшего пловца в истории. 12000 калорий в день, по шесть часов в бассейне, лечение депрессии, треки Эминема
#Майкл Фелпс
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20 главных спортсменов от России на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
Синхронное плавание на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
#Олимпиада-2020
Хорватский дайвер продержался под водой без воздуха больше 24 минут. Этот рекорд он сделал ради дочери с аутизмом
#Будимир Буда Шобат
Лучший пловец в истории страдал от синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Он вообще из-за этого пришел в плавание
#Майкл Фелпс
Как провести 76 дней в океане на резиновой лодке: драться с акулой, есть сырую рыбу и чуть не сойти с ума. История одного кораблекрушения
#Стивен Каллахэн
Месси и Дюрэнт похожи на русских, Роналду – на итальянца. Мы снова побаловались в приложении Gradient
#Лионель Месси
Месси – это Брэд Питт, а Гвардиола – Лев Толстой. Побаловались в приложении Gradient
#мир
Во Франции болельщики срывают матчи гомофобными баннерами. Хотя против этого борется Лига
#Лига 1
Джейсон Стэтхэм прыгал в воду и фанател от советской сборной. Сейчас – пашет в зале шесть раз в неделю
#Джейсон Стэтхэм
Австралийский пловец отказался встать на пьедестал со своим главным соперником из-за допингового скандала
#ЧМ-2019 (водные виды)
Португальская каноистка умерла, а через три месяца родила здорового ребенка
#Португалия