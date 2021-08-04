Водные виды: Материалы

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Новости
Синхронистка потеряла сознание под водой и пошла на дно бассейна: чтобы ее спасти, тренер нырнула за ней
#Андреа Фуэнтес
23 июня, 13:09
Как из-за размера одежды Россия сенсационно получила первую в истории медаль в прыжках с трамплина. Раньше для обмана в трусы клали губки и полотенца
#Россия на Олимпийских играх-2022
07 февраля, 19:20
Состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине по всем видам спорта
1
#Россия на Олимпийских играх-2022
21 января, 17:25
1
Самая титулованная олимпийская спортсменка Канады наехала на учителя после трех медалей в Токио: «Благодарю за слова, что плавание ни к чему не приведет»
#Пенни Олексяк
04 августа 2021, 11:21
Как быстро различать все стили плавания и ориентироваться в них
1
#Плавание
27 июля 2021, 05:40
1
У России – бронза в синхронных прыжках в воду. Добыли парни, которые чуть не закончили карьеру из-за перелома позвоночника и гайморита
#Олимпиада-2020
26 июля 2021, 10:44
Плавание на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
#Олимпиада-2020
20 июля 2021, 13:57
Какие турниры 2021 года уже отменены
#Юношеская Лига чемпионов
23 февраля 2021, 23:29
Каково это − переплыть озеро в 56 км за полдня ради личного вызова. Рассказывает олимпийский пловец в открытой воде
#Виталий Худяков
18 августа 2020, 07:00
4
Секреты лучшего пловца в истории. 12000 калорий в день, по шесть часов в бассейне, лечение депрессии, треки Эминема
#Майкл Фелпс
05 декабря 2019, 15:00
2
20 главных спортсменов от России на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
19 июля 2021, 23:43
Синхронное плавание на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
#Олимпиада-2020
15 июля 2021, 16:35
Хорватский дайвер продержался под водой без воздуха больше 24 минут. Этот рекорд он сделал ради дочери с аутизмом
#Будимир Буда Шобат
02 апреля 2021, 16:40
Лучший пловец в истории страдал от синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Он вообще из-за этого пришел в плавание
#Майкл Фелпс
14 июля 2020, 15:55
Как провести 76 дней в океане на резиновой лодке: драться с акулой, есть сырую рыбу и чуть не сойти с ума. История одного кораблекрушения
#Стивен Каллахэн
18 января 2021, 16:15
Месси и Дюрэнт похожи на русских, Роналду – на итальянца. Мы снова побаловались в приложении Gradient
#Лионель Месси
18 марта 2020, 20:17
Месси – это Брэд Питт, а Гвардиола – Лев Толстой. Побаловались в приложении Gradient
#мир
25 сентября 2019, 22:30
Во Франции болельщики срывают матчи гомофобными баннерами. Хотя против этого борется Лига
#Лига 1
29 августа 2019, 11:09
Джейсон Стэтхэм прыгал в воду и фанател от советской сборной. Сейчас – пашет в зале шесть раз в неделю
#Джейсон Стэтхэм
24 июля 2019, 15:02
Австралийский пловец отказался встать на пьедестал со своим главным соперником из-за допингового скандала
#ЧМ-2019 (водные виды)
22 июля 2019, 10:32
Португальская каноистка умерла, а через три месяца родила здорового ребенка
#Португалия
31 марта 2019, 14:02