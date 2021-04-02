Хорватский дайвер продержался под водой без воздуха больше 24 минут. Этот рекорд он сделал ради дочери с аутизмом
Удивительная жизнь хорвата Будимира Буды Шобата. 2018 год: поставил рекорд по задерживанию дыхания под водой – 24 минуты и 11 секунд. 2021 год – побил собственный рекорд на 22 секунды.
Несколько истории о Шобате:
• Почти всю жизнь занимался бодибилдингом. В дайвинг его вынудила уйти нехватка острых ощущений: «Бодибилдинг перестал приносить мне удовольствие. Я до сих пор хожу в спортзал, но для себя, а не для каких-то рекордов».
• «Вода – это новы ощущения. Дайвинг – это способ подружиться со стихией и проверить себя. Я бросил вызов себе. Сначала я увлекался любительским дайвингом, но со временем это переросло в профессиональную зависимость».
• Его первый собственный рекорд – 8 минут без воздуха. Поставил его на третий год занятия дайвингом.
• Перед первым официальным рекордом он вошел в топ-10 лучших дайверов мира.
• Шобат говорит, что за много лет тренировок его тело просто приспособилось к медленному перекачиванию насыщенной крови.
• Единственная проблема Шобата – через 18 минут после воздержания от кислорода после его телу проходят мышечные спазмы. Морально он подготовился к этому: принимает спазмы за способы организма показать, что он все еще в порядке.
• Чтобы подольше продержаться под водой, Шобат: а) Вдыхает медицинский кислород (еще один способ спастись от спазмов); б) Ложится на воду и расслабляет тело – так оно потребляет меньше кислорода.
В 2020-м он ставил рекорд и собрал деньги на восстановление региона после землетрясения. Сейчас на новый рекорд его вдохновила дочь Саша – она уже много лет страдает от церебрального паралича, эпилепсии и аутизма.
Сам Шобат говорит: «Сейчас в мире много проблем и никто не обращает внимание на борьбу с аутизмом. Я поставил этот рекорд и хочу вновь напомнить о ней. Дети в особенности нуждаются в нашей помощи».
Рекорд Шобата запишут в Книгу рекордов Гиннеса в конце 2021-го.