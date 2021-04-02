Хорватский дайвер продержался под водой без воздуха больше 24 минут. Этот рекорд он сделал ради дочери с аутизмом

Несколько истории о Шобате:

• Почти всю жизнь занимался бодибилдингом. В дайвинг его вынудила уйти нехватка острых ощущений: «Бодибилдинг перестал приносить мне удовольствие. Я до сих пор хожу в спортзал, но для себя, а не для каких-то рекордов».

• «Вода – это новы ощущения. Дайвинг – это способ подружиться со стихией и проверить себя. Я бросил вызов себе. Сначала я увлекался любительским дайвингом, но со временем это переросло в профессиональную зависимость».

• Его первый собственный рекорд – 8 минут без воздуха. Поставил его на третий год занятия дайвингом.

• Перед первым официальным рекордом он вошел в топ-10 лучших дайверов мира.

• Шобат говорит, что за много лет тренировок его тело просто приспособилось к медленному перекачиванию насыщенной крови.

• Единственная проблема Шобата – через 18 минут после воздержания от кислорода после его телу проходят мышечные спазмы. Морально он подготовился к этому: принимает спазмы за способы организма показать, что он все еще в порядке.