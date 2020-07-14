Лучший пловец в истории страдал от синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Он вообще из-за этого пришел в плавание

«Моим родителям было тяжело. Однажды я залез на крышу нашего дома и до смерти напугал маму. Она плакала и умоляла меня слезть оттуда, но я кричал, что буду разговаривать только с папой. Я залез на крышу где-то в полдень, а папа приехал с работы ближе к вечеру. Все это время я сидел там и отказывался от разговоров с мамой и сестрами».

Семья думала, что это просто переходный возраст. Реальную проблему заметила учительница Фелпса: однажды на уроке он не смог сконцентрироваться на чем-то простом, запаниковал и устроил истерику. Учительница отвела Фелпса к психологу. Когда его родители приехали в школу, то узнали, что у сына все признаки СДВГ.

Два главных человека в борьбе Фелпса с болезнью – первый тренер и жена

Однажды Фелпсы поехали в гости к друзьям, у которых на заднем дворе был бассейн. Первой туда плюхнулась сестра – родители смеялись и хвалили ее за попытки переплыть бассейн. Фелпс захотел такую же похвалу, хотя даже не умел плавать. Но уже в свои семь лет он внезапно сразу спокойно поплыл. К десяти годам он уже активно соревновался и побеждал в Балтиморе.

Параллельно Фелпс принимал риталин (стимулятор для лечения гиперактивности). Его мама говорила, что он помогал – Фелпс становился спокойнее, и это положительно влияло на учебу. Но по-настоящему его менял только спорт.

«Однажды Майкл собирался к репетитору. Перед выходом он всегда выпивал таблетки, чтобы занятие не прошло зря. Но тут сказал: «Мама, я больше не хочу их пить. Я уже сходил на тренировку, я в порядке. Да и вообще мне лучше, можешь поверить». Я поверила. Я видела, что с ним делало плавание».

Плавание дисциплинировало его и собирало мысли в одно русло. Фелпс выплескивал всю лишнюю энергию на тренировках, а в обычной жизни переставал сыпать ее на людей вокруг. Нездоровое желание быть на виду эволюционировало в нормальную спортивную злобу – теперь Фелпс мечтал только о победах.

Иногда (очень редко) Фелпс рефлексировал и на плавании. Его первый тренер Боб Боуман практиковал суровые тренировки, а Фелпс часто спорил с ним по поводу программы. Это переливалось в скандалы, но в итоге Фелпс соглашался с Боуманом и возвращался.