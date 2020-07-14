Лучший пловец в истории страдал от синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Он вообще из-за этого пришел в плавание
К 2019-у Майкл Фелпс насобирал 28 олимпийских медалей (23 золотых), шесть чемпионатов мира, кучу переписанных рекордов, финансовую подушка на поколения вперед. И вдруг – бум: Фелпс рассказал о ментальной проблеме, которая душит его всю жизнь.
«Я страдал от постоянного чувства тревоги и депрессии. Я даже спрашивал себя: достоин ли жить дальше. Когда я достиг минимума, то обратился за помощью к специалистам. Это решение спасло мне жизнь. Запомните: если вы чувствуете, что вам нужна помощь, вы не должны ждать, что все это пройдет само».
Все это началось с синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
СДВГ – расстройство, которое по-разному проявляется в детстве. Основные признаки:
- Невнимательность и рассеянность.
- Импульсивность и гиперактивность.
- Поведенческие нарушения.
СДВГ – опасный диагноз, потому что сильно влияет на восприятие ребенка себя в обществе. Странное вызывающее поведение – одно из последствий СДВГ. Дети становятся обидчивыми, менее управляемыми, у них ухудшается контакт с родителями и сверстниками.
Сейчас мировая медицина все активнее борется с этим синдромом и учится его понимать и правильно лечить. С 1978-го на исследования по этой теме только в США собрано более 3 миллионов долларов. С детьми и родителями занимаются психологи. Они рассказывают не только, как бороться с СДВГ, но и как избежать его последствий в будущем.
В детстве Фелпс изводил всех вокруг: включал газ на уроках, залезал на крышу и много кричал
Фелпс был худым застенчивым мальчиком. Однажды толпа хулиганов до слез задразнила его за лопоухость и худобу. В моменте в нем что-то щелкнуло: и он увидел мир по-другому. На уроках химии маленький Фелпс специально включал газ на всех конфорках, чтобы его заметили. Он носился по коридорам, хулиганил, конфликтовал с другими детьми – все, чтобы получить недостающее внимание.
Внутри семьи Фелпс тоже истерил. Он часто капризничал, ругался с другими родственниками, изводил родителей упреками, закрывался в комнате и всегда считал, что двум его сестрам уделяли больше внимания.
«Моим родителям было тяжело. Однажды я залез на крышу нашего дома и до смерти напугал маму. Она плакала и умоляла меня слезть оттуда, но я кричал, что буду разговаривать только с папой. Я залез на крышу где-то в полдень, а папа приехал с работы ближе к вечеру. Все это время я сидел там и отказывался от разговоров с мамой и сестрами».
Семья думала, что это просто переходный возраст. Реальную проблему заметила учительница Фелпса: однажды на уроке он не смог сконцентрироваться на чем-то простом, запаниковал и устроил истерику. Учительница отвела Фелпса к психологу. Когда его родители приехали в школу, то узнали, что у сына все признаки СДВГ.
Два главных человека в борьбе Фелпса с болезнью – первый тренер и жена
Однажды Фелпсы поехали в гости к друзьям, у которых на заднем дворе был бассейн. Первой туда плюхнулась сестра – родители смеялись и хвалили ее за попытки переплыть бассейн. Фелпс захотел такую же похвалу, хотя даже не умел плавать. Но уже в свои семь лет он внезапно сразу спокойно поплыл. К десяти годам он уже активно соревновался и побеждал в Балтиморе.
Параллельно Фелпс принимал риталин (стимулятор для лечения гиперактивности). Его мама говорила, что он помогал – Фелпс становился спокойнее, и это положительно влияло на учебу. Но по-настоящему его менял только спорт.
«Однажды Майкл собирался к репетитору. Перед выходом он всегда выпивал таблетки, чтобы занятие не прошло зря. Но тут сказал: «Мама, я больше не хочу их пить. Я уже сходил на тренировку, я в порядке. Да и вообще мне лучше, можешь поверить». Я поверила. Я видела, что с ним делало плавание».
Плавание дисциплинировало его и собирало мысли в одно русло. Фелпс выплескивал всю лишнюю энергию на тренировках, а в обычной жизни переставал сыпать ее на людей вокруг. Нездоровое желание быть на виду эволюционировало в нормальную спортивную злобу – теперь Фелпс мечтал только о победах.
Иногда (очень редко) Фелпс рефлексировал и на плавании. Его первый тренер Боб Боуман практиковал суровые тренировки, а Фелпс часто спорил с ним по поводу программы. Это переливалось в скандалы, но в итоге Фелпс соглашался с Боуманом и возвращался.
С 14 лет Боуман стал главным авторитетом в карьере Фелпса. Боуман постоянно говорил ему: «Парень, ты будешь чемпионом. Но для этого тебе нужно послушать меня». Чем старше становился Фелпс, тем меньше он спорил с Боуманом. Тот следил за его питанием, вместе с физиотерапевтами расписывал спортивную диету и составлял программу на персональные тренировки.
О СДВГ лучшего ученика Боуман не вспоминал: «Майкл был классным парнем. Его резкость проявлялась лишь в самом начале. Дальше он становился взрослее, мудрее и спокойнее. Мы говорили с ним на разные темы. В том числе и про синдром дефицита внимания и гиперактивности. Кажется, ему было лучше от наших разговоров».
Сейчас его душевное спокойствие бережет жена Николь. После всех побед она не давала ему словить звездную болезнь, спасала от расстройств, поражений и пары преждевременных уходов из спорта.
Фелпс говорит о жене:
«Она моя богиня. Помню, как после победы в Пекине мы сидели в гостиной и думали, что будет дальше. Я говорил, что боялся силы конкурентов – они были очень серьезными. Я боялся, что дальше не справлюсь и перестану быть первым. Она лишь отвечала: «Дорогой. Для нас ты всегда первый и лучший. У тебя есть силы». Я вспоминал ее слова и плакал несколько ночей».
Сегодня Фелпс сам активно помогает детям с СДВГ. Он участвует в волонтерских программах и жертвует деньги на исследования. Три года назад он выступал на нью-йоркском собрании, где звезды рассказывали о расстройствах личности. Фелпс рассказывал про опыт СДВГ вместе с Эммой Стоун, Леной Данэм и Джесси Айзенбергом.