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Олимпиада 2020
🥇🇷🇺 Пловец Евгений Рылов взял второе золото на Олимпиаде-2020. Он установил олимпийский рекорд
#Евгений Рылов
Олимпиада 2020
🥉🇷🇺 Колесников выиграл бронзу в плавании, Чупкову не хватило 0,11 до медали
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🇷🇺🥈 Россия выиграла серебро Олимпиады-2020 в плавании в мужской эстафете 4х200 вольным стилем
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🇷🇺 🥇🥈Рылов – победитель Олимпиады в плавании на дистанции 100 метров на спине, Колесников – серебряный призер
#Евгений Рылов
Олимпиада 2020
Российский пловец получил выговор за видео, как успешно пройти тест на коронавирус
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Япония выиграла золото в женском плавании на 400 м комплексом. Россия не представлена в дисциплине
#Олимпиада-2020
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Самая титулованная олимпийская спортсменка Канады наехала на учителя после трех медалей в Токио: «Благодарю за слова, что плавание ни к чему не приведет»
#Пенни Олексяк
«Крутит ручку пропаганды, источая вербальный пот». Все обсуждают слова американца про русского пловца – даже депутаты и Песков. Но конфликта там нет
#Евгений Рылов
Пловец Рылов установил рекорд Олимпиады. Его главный соперник теперь делает отсылки к допинговому скандалу
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#Евгений Рылов
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Историческое золото России в плавании. Победитель Олимпиады – старший сержант полиции, который был спортсменом года
#Евгений Рылов
Почему американцы иногда рисуют свой флаг неправильно – в обратную сторону. Это из-за правила военных
#Плавание
Пловец Колесников выиграл бронзу на Олимпиаде. Розовая шапочка – традиция: так его бабушке проще болеть за него по телевизору
#Олимпиада-2020
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