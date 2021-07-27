Историческое золото России в плавании. Победитель Олимпиады – старший сержант полиции, который был спортсменом года

Медали в плавании для России – история. Американцы доминировали 25 лет

Евгений Рылов и Климент Колесников взяли золото и серебро на дистанции 100 метров на спине. В последний раз спортсмены из России становились первым и вторым в одном заплыве еще на Олимпиаде-1980. Золота в олимпийском плавании по всем видам вообще не было с 1996 года. Зато в 2021 году в Токио приехала очень сильная команда – и это ее первые медали.

Пловцы из Америки держали доминировали на этой дистанции на Олимпиадах с того же 1996-го. Последним победителем был Райан Мерфи, который выигрывал стометровку в 2016-м. В Токио он занял только третье место – сразу за Рыловым и Колесниковым. Мерфи поздравил россиян с победой и сказал важное: «Быть третьим – это не стыд».

Рылов после награждения был эмоциональным: «Американцы никогда не проигрывали спину. А теперь ситуация в мире такая. Я – первый. Климент – второй. И это круто!» Отвечал он и на вопросы о наказании для российской команды, которая выступает на играх под флагом ОКР: «Неважно, что на тебе надето. Важно, что у тебя в душе».