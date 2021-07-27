Историческое золото России в плавании. Победитель Олимпиады – старший сержант полиции, который был спортсменом года
Медали в плавании для России – история. Американцы доминировали 25 лет
Евгений Рылов и Климент Колесников взяли золото и серебро на дистанции 100 метров на спине. В последний раз спортсмены из России становились первым и вторым в одном заплыве еще на Олимпиаде-1980. Золота в олимпийском плавании по всем видам вообще не было с 1996 года. Зато в 2021 году в Токио приехала очень сильная команда – и это ее первые медали.
Пловцы из Америки держали доминировали на этой дистанции на Олимпиадах с того же 1996-го. Последним победителем был Райан Мерфи, который выигрывал стометровку в 2016-м. В Токио он занял только третье место – сразу за Рыловым и Колесниковым. Мерфи поздравил россиян с победой и сказал важное: «Быть третьим – это не стыд».
Рылов после награждения был эмоциональным: «Американцы никогда не проигрывали спину. А теперь ситуация в мире такая. Я – первый. Климент – второй. И это круто!» Отвечал он и на вопросы о наказании для российской команды, которая выступает на играх под флагом ОКР: «Неважно, что на тебе надето. Важно, что у тебя в душе».
Для Рылова это золото стало не первой олимпийской наградой. В 2016-м он уже выступал на Олимпиаде в Рио – завершил ее с бронзой. Тогда главным желанием Рылова после соревнований была эмоциональная перезагрузка и встреча с президентом России. После Рио он планировал выступление еще на двух или трех Олимпиадах. Сейчас Рылову 24 года.
После победы на Олимпиаде-2020 Рылов первым делом напомнил в соцсетях: «Еще впереди 200!» Так он анонсирует дистанцию 200 метров на спине. Именно ее Рылов называет своим коронным видом. На дистанции 200 метров на спине Рылов побеждал на чемпионате Европы в Будапеште. Этот турнир проходил перед стартом Олимпиады в Токио.
Рылов совмещал футбол и плавание. И чуть не сломал позвоночник
Отец Рылова был футболистом – играл за «Носту» из Новотроицка. Потом стал заниматься с детьми в Магнитогорске. Сам Рылов тоже начинал в футболе, а потом выросли нагрузки. Выбрал плавание: «Одно время я занимался и футболом, и плаванием. Но мне хватало того, что гонял мяч с друзьями во дворе. А вот в бассейне хотелось достигать все большего».
Плавание позволило Рылову избежать серьезных проблем со здоровьем. В восемь лет он получил компрессионный перелом позвоночника, когда неудачно упал с горки. Тогда врачи сказали, что без плавания все закончилось бы хуже. Рылов уже нарастил мышцы, которые его спасли. Уже во время взрослой карьеры у него была серьезная травма плеча.
В 2018-м GQ Russia признал Евгения Рылова спортсменом года. Цитата по GQ: «Рылов вернул Россию в элиту мирового плавания». За год до этого Рылов взял золото чемпионата мира на любимой дистанции 200 метров на спине. В 2018 году он принес России сразу два золота и два серебра. Человеком года в 2018-м GQ Russia назвал футболиста Артема Дзюбу.
Рылов постоянно занимается самобичеванием и ненавидит проигрывать. Сейчас отвлекается от неудачных моментов через отношения, а в 2019-м говорил так: «Заставляю себя развиваться в других направлениях – больше чтения, балуюсь, рисую что-то на тетрадке. Может потом попробую продать какой-нибудь листочек за тысячу долларов, и все закричат: «Это искусство»!
Еще Евгений Рылов – полицейский ОМВД по городскому округу Лобня Московской области. Он имеет звание старшего сержанта полиции. Сайт МВД России постоянно рассказывает о достижениях Рылова в плавании. Владимир Колокольцев награждал его медалью МВД России «За доблесть в службе», когда Рылов взял бронзу на Олимпиаде-2016.
Перед стартами в Токио Рылов всегда выглядит серьезным, но выделяется на фоне других спортсменов необычной маской с изображением кота. Рассказывал, что ее подарила девушка. «У нее даже спрашивали: «Ты сама попросила, чтобы он ее надевал на соревнования?» Но нет, я сам захотел, просто котиков очень люблю», – говорил Рылов.
Раньше Рылов вообще наряжался на Хэллоуин в маску скелета – и никаких котов не вспоминал: