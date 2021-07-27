Впервые за 25 лет Россия взяла золото Олимпиады в плавании. Его принес Рылов

Евгений Рылов – победитель Олимпиады-2020 в плавании на дистанции 100 метров на спине. Климент Колесников – серебряный призер.

Такого результата не было с Олимпиады-1996. Она проходила в Атланте. На тех соревнованиях побеждали Александр Попов и Денис Панкратов.

Впервые с 1980 года два спортсмена из России заняли первое и второе места в одном заплыве на Олимпиаде. Рылов уже брал олимпийскую бронзу в Рио-2016.

27 июля проходили финалы в других заплывах. Мартин Малютин занял пятое место на дистанции 200 метров вольным стилем. Евгения Чикунова и Юлия Ефимова стали четвертой и пятой на дистанции 100 метров брасом.

На Олимпиаде-2020 Россия имеет золотые медали в плавании, фехтовании, стрельбе, спортивной гимнастике и тхэквондо.